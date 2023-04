Kuukausia jatkuneesta kulutussodasta on vaikea siirtyä liikesodankäyntiin, arvioivat eturivin analyytikot tuoreessa raportissa.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on muuttunut kulutussodaksi noin tuhat kilometriä pitkällä rintamalinjalla, jota tykistö ryskyttää päivittäin molemmin puolin tuhansin kranaatein.

Muutos voi kuitenkin olla tulossa, sillä Ukrainan maaperä kuivuu toukokuun lähestyessä. Kaikki odottavat keväthyökkäystä, joka murtaisi Venäjän asemat, vapauttaisi laajoja alueita miehityksestä ja jopa kääntäisi sodan Ukrainan voitoksi.

Mutta tuleeko suuri vastahyökkäys? Millä tavalla ja mihin Ukraina iskee? Menestyykö Ukraina? Vai onko jo etukäteen paljon hehkutetulle offensiiville asetettu liian suuria odotuksia?

Kansainvälisen strategisen tutkimuksen instituutin IISS:n tuore raportti Ukraine’s Strategy of Attrition (suom. Ukrainan kulutussodan strategia) pohtii Ukrainan viime vuoden onnistumisia, odotetun keväthyökkäyksen edellytyksiä ja sodan tulevaisuutta. Tilanne ei ole Ukrainan kannalta helppo, kirjoittavat raportin laatineet Franz-Stefan Gady ja Michael Kofman – tunnettuja sodan analyytikkoja kumpikin.

Kuvakaappaus videolta, joka esittää ukrainalaisten sotavankien vaihtoa tuntemattomassa paikassa rintamalinjalla 16. huhtikuuta.

Kulutussodan tavoite on nimensä mukainen. Se on hidasta jauhamista vihollisen väsyttämiseksi ja sen tahdon murtamiseksi. Päämäärä on aiheuttaa viholliselle suurempia miehistö- ja materiaalitappioita kuin itselle. Kulutussota suosii tulivoimaa pikemminkin kuin liikkuvuutta ja suoraa hyökkäystä pikemminkin kuin kiertoliikkeitä.

Menestyksen tuo kulutussodan yhdistäminen liikesodankäyntiin ja kykyyn koota voimat uudelleen operaatioiden jälkeen, Gady ja Kofman huomauttavat.

Kulutussodankäynti on Gadyn ja Kofmanin mukaan Ukrainan päästrategia. Sen avulla Ukraina pyrkii rikkomaan Venäjän asevoimien fyysisen, henkisen ja moraalisen yhtenäisyyden. Keinoina ovat muun muassa iskut vihollisen kriittisiin huolto- ja tukijärjestelmiin kuten komentokeskuksiin ja varikoihin. Vahvan tykistön lisäksi Ukraina käyttää pitkän kantaman tarkkuusaseita, muun muassa Yhdysvaltain toimittamia Himars-raketinheittimiä. Kulutussodan aikana Ukrainan kuukausittainen tykistöammusten kulutus on viime kesästä lähtien pysynyt noin 90 000:ssa, raportti arvioi.

Ukrainalaiset tykkimiehet laukaisivat yhdysvaltalaisen M777-haupitsin Itä-Ukrainassa 17. maaliskuuta.

Ukrainan päästrategia ei enää toimi. Ammustäydennykset eivät riitä korvaamaan kulutusta, sillä länsimaiden teollisuustuotanto ei ole riittävän nopeaa. Lisäksi Ukrainan tykistöaseiden ja panssarivaunukanuunoiden putket kuluvat jatkuvassa, kovassa käytössä. Gadyn ja Kofmanin mukaan noin kolmannes Ukrainan länsimailta saamista 350 tykistä on jatkuvasti poissa toiminnasta. Myös omat joukot väsyvät ja kuluvat.

”Kulutussodankäynti on osoittautunut kaksiteräiseksi miekaksi: se on heikentänyt Venäjän asevoimia mutta myös rasittanut Ukrainan omia joukkoja”, Gady ja Kofman kirjoittavat.

Kaiken lisäksi Venäjä on myös osoittanut kykyä sopeutua Himars-iskuihin ja suojautua niiltä. Tätä kykyä on raportin mukaan aliarvioitu.

Kulutussodankäynnin avulla voidaan saavuttaa operatiivisia tavoitteita, mutta sen tehtävänä on myös avata mahdollisuuksia liikesodankäynnille. Vihollista pyritään heikentämään, jotta hyökkäykselle avautuisi tilaisuus.

”Liikesodankäynti on osoittautunut menestyksekkääksi silloin, kun pitkittynyt kulutussota on tehnyt sen helpoksi”, raportti toteaa.

Vielä viime vuonna näin kävi Harkovan ja Hersonin rintamaosuuksilla, joilla Ukraina teki onnistuneet vastahyökkäykset.

Ukrainalaisen moottoroidun jalkaväkiprikaatin sotilas asemissa maan itäosassa 13. maaliskuuta.

Kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan tänä keväänä ole kyennyt toteuttamaan laajoja aselajien yhteisoperaatioita. Avainkysymys on se, kykeneekö Ukrainan asevoimat kokoamaan riittävän vahvat joukot aloittaakseen kevään suurhyökkäyksen ja ylläpitääkseen sitä riittävän pitkään.

Joukkojen rakentaminen on meneillään, ja niitä varustetaan länsimailta saadun materiaalin avulla. Taistelukykyisten yhtymien muodostaminen on kuitenkin vaikeaa.

”Yksi osoitus vaikeudesta parantaa nykyisten liikesodankäyntiin soveltuvien prikaatien taistelukykyä on se tosiasia, että viime kuukausina kummankin osapuolen pääasiallinen taktinen yksikkö ei ole ollut pataljoona eikä prikaati vaan komppania, Gady ja Kofman kirjoittavat.

”Erään venäläisiä lähteitä käyttävän länsimaisen analyytikon mukaan ukrainalaisessa komppanian taisteluosastossa on 20–25 teloilla kulkevaa jalkaväen taisteluajoneuvoa, 10–12 taistelupanssarivaunua, 6–12 telatykkiä, korkeintaan kuusi raketinheitintä ja 250–450 sotilasta. Arvioiduista tappioista ja kalustomenetyksistä päätellen taisteluosastot ovat tällä hetkellä todennäköisesti paljon pienempiä.”

Ukrainaa tukevat länsimaat ovat pyrkineet paikkaamaan puutteita toimittamalla muun muassa taistelupanssarivaunuja ja panssaroituja ajoneuvoja sekä tehostamalla ammustuotantoa.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö ilmoitti keskiviikkona uudesta, noin 300 miljoonan euron arvoisesta aseapupaketista Ukrainalle. Paketti sisältää muun muassa tykistön ammuksia, panssarintorjunta-aseita, miinanraivauskalustoa sekä Himars-raketinheitinjärjestelmän ammuksia.

Myös ukrainalaisten sotilaiden koulutusta on tehostettu ja laajennettu.

”Ukrainalla on silti edessään valtava urakka. Sillä ei ole enää etulyöntiasemaa sotilaiden määrässä, ja sillä on vastassaan asemiinsa kaivautuneita Venäjän joukkoja, joiden tiheys suhteessa maastoon on ukrainalaisia suurempi.”

Uudet pitkän kantaman täsmäaseet tuskin tuovat tähän tilanteeseen muutosta, sillä Venäjä on raportin mukaan pystynyt sopeutumaan täsmäiskuihin hyvin.

”Nämä seikat huomioon ottaen Ukrainan eteneminen on entistä hitaampaa ja kalliimpaa, ellei Venäjän asevoimat sitten merkittävästi hukkaa taisteluvoimaansa omiin hyökkäysoperaatioihin”, Gady ja Kofman arvioivat.

Ensimmäiset Bradley-taisteluajoneuvot ovat jo Ukrainassa. Kuvassa Yhdysvaltain 1. jalkaväkidivisioonan Bradley harjoituksissa Puolassa 12. huhtikuuta.

Länsimainen apu on raportin mukaan nostanut Ukrainan suorituskyvyn merkittävälle tasolle. Raportin mukaan ei kuitenkaan ole selvää, että apu antaisi Ukrainalle tulenkäytölle niin selkeän edun, että ukrainalaiset kykenisivät varmistamaan operatiiviset läpimurrot tai saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

”Kokeneet analyytikot arvioivat, että konfliktista tulee pitkäkestoinen. Tässä valossa Pentagonilta ja liittolaismaiden puolustusministeriöiltä olisi järkevää laajentaa koulutusta aselajien yhteisoperaatioissa ja toimittaa lisää eri tyyppisiä täsmäaseita. Entistä korkeatasoisempi kyky käyttää aselajien yhteisoperaatioita voisi antaa Ukrainalle laadullisen edun taistelukentällä. Näin Ukrainan joukot voisivat tehokkaasti hyödyntää kaikkien aselajien järjestelmiä kuten rynnäkköpanssarivaunuja, taistelupanssarivaunuja, moottoroitua tykistöä, ilmapuolustusjärjestelmiä ja muita suorituskykyjä.”

Vaikka koulutus ja ase- ja ammustoimitukset tehostuisivat, ei Ukrainan menestys ole raportin mukaan varmaa. Edessä voi hyökkäyksen jälleen taas olla paluu kulutussotaan, Gady ja Kofman arvioivat.

