Kissantappokisa on aiheuttanut loiskeita puolesta ja vastaan.

Jokavuotisen metsästystapahtuman järjestäjät Uudessa-Seelannin Eteläsaaren Pohjois-Canterburyssä saivat niskaansa täyslaidallisen, kun he ilmoittivat, että villikissojen tappokisassa olisi tänä vuonna oma sarja alle 14-vuotiaille lapsille.

Huhtikuun puolenvälin ja kesäkuun lopun välillä eniten villikissoja tappaneelle lapselle luvattiin jopa 250 Uuden-Seelannin dollarin (noin 140 euron) palkinto.

Aiheesta kertoi mm. Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Eläinsuojelujärjestöt älähtivät heti. Järjestäjien oli lopulta valtaisan paineen alla peruttava suunniteltu kissantappokisa.

Eläinsuojelujärjestöt katsoivat, etteivät lapset kykenisi erottamaan villikissaa kotikissasta, ja kilpailun takia moni lemmikkieläin menettäisi henkensä.

Villikissat ovat olleet kuuma peruna Uudessa-Seelannissa jo pitkään, ja niiden tappamiselle on myös omat kannattajansa. Villikissat levittävät tauteja ja ovat ravintoa saalistaessaan merkittävänä uhkana monien eläinlajien olemassaololle.

On arvioitu, että villikissat saalistavat vuosittain kymmeniä miljoonia lintuja Uudessa-Seelannissa. Kuuden lintulajin on arvioitu kuolleen sukupuuttoon villikissojen takia, ja myös sammakkojen, lepakkojen ja liskojen populaatio on supistunut.

Uudessa-Seelannissa arvioidaan olevan noin 1,2 miljoonaa kotikissaa ja vähintään tuplamäärä – yli 2,5 miljoonaa – villikissaa.