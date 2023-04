Moskovan Punaisella torilla järjestettävästä voitonpäivän paraatista tulee tänä vuonna mielenkiintoinen, professori Stefan Hedlund arvioi.

Kremlin päätös perua osassa Venäjän suurista kaupungeista järjestettävät voitonpäivän paraatit kertoo karua kieltä.

Atlantti-seuran sivustolla julkaistussa kirjoituksessaan UkraineAlertin päätoimittaja Peter Dickinson kirjoittaa, että Ukrainan rajoilla sijaitsevien Kurskin ja Belgorodin oblastien paraatit on virallisesti peruttu turvallisuussyihin vedoten, mutta tosiasiassa kyse on siitä, ettei Venäjällä ole tarpeeksi paraatikelpoista sotilaskalustoa. Kaikki liikenevä kalusto tarvitaan rintamalla.

Dickinsonin mukaan paraatien peruminen on presidentti Vladimir Putinille karvas kalkki. Voitonpäivä on ollut Putinin hallinnon keskeinen väline kansallisen itsetunnon nostattamiseen. Siitä on tullut jopa eräänlainen puoli­uskonnollinen voitonkultti, Dickinson kirjoittaa.

Venäläisiä T-14 Armata -taistelupanssarivaunuja Moskovan Punaisella torilla Voitonpäivän paraatissa 8. toukokuuta 2022.

– Voitonpäivästä on tullut kiistämättä vuoden suurin juhla ja voitto Natsi-Saksasta on nostettu kaikkien muiden tapahtumien ja saavutusten yläpuolelle Venäjän historian määritteleväksi hetkeksi.

Voitonpäivä tunnetaan erityisesti Moskovan Punaisella torilla järjestettävästä massiivisesta sotilasparaatista. Viime vuosina kaikki ei ole mennyt sen suhteen putkeen.

Esimerkiksi viime vuonna Venäjän uusi T-14 Armata -taistelu­panssarivaunu hyytyi torille kesken harjoitusten. Sitä valmisteltiin jo hinaukseen tuhansien katselijoiden silmien edessä, mutta lopulta se pystyi ajamaan pois paraatipaikalta omin voimin.

Uppsalan yliopiston Venäjän ja Euraasian tutkimuksen professori Stefan Hedlundin mielestä voitonpäivän juhlallisuuksien peruuttaminen on iso asia. Hän epäilee, että osasyynä on juurikin Venäjän pula paraati­kelpoisista panssarivaunuista.

– On mielenkiintoista nähdä, miltä Moskovan paraati näyttää. Siihen nähden, että Ukraina on julistanut kilpailun siitä, kuka pääsee laskeutumaan dronella Punaiselle torille, odottaisin näkeväni paljon ilmatorjuntakalustoa, Hedlund sanoo Ilta-Sanomille.

Ja tässä sitä mennään. Punaiselle Torille simahtanutta Armata-vaunua hinattiin pois paikalta kesken Voitonpäivän paraatin harjoitusten. Kuva on toukokuulta 2015.

Brittiläinen asevoimiin keskittyvä Forces.net-sivusto kertoi huhtikuun alussa, että Ukraina on julistanut tällaisen kilpailun. Palkintona on yli puoli miljoonaa euroa.

Hedlund huomauttaa myös, että viime vuonna paraatiin kuuluva lentonäytös peruttiin yllättäen. Syyksi ilmoitettiin huono sää, vaikka päivä paistoi kirkkaalta taivaalta.

– Todennäköisesti kyse oli jonkinlaisesta ilmaiskun pelosta.

Hedlundin mukaan voitonpäivällä on valtava merkitys Venäjän kansallisessa kuvastossa. Sen viettäminen samaan aikaan, kun Venäjän armeija tuhoutuu väitettyjen ukrainalais­fasistien käsissä, on rohkea veto.

– Se on Putinille valtaisa nöyryytys ja sen myötä hänen otettaan maan sortokoneistosta koetellaan – etenkin kun moni joutuu painimaan sen ajatuksen kanssa, että Venäjä on vaarassa menettää myös Krimin. Minun on vaikea uskoa, että Putinin hallinto selviäisi siitä.

Professori uskoo, että Ukrainan keväälle kaavaileman vastahyökkäyksen myötä moni asia muuttuu. Hän ennustaa Venäjän asevoimien nopeaa romahdusta ja sodan pikaista loppumista.

BMP-2M, BMP-3 and BMP Kurganets -rynnäkköpanssarivaunuja Punaisella torilla vuonna 2022.

Näkemys on useiden muiden asiantuntijoiden näkemyksiä suoraviivaisempi. Esimerkiksi everstiluutnantti evp Juhani Pihlajamaan mukaan Venäjä näyttää nyt asennoituneen siihen, ”ettei metriäkään anneta periksi”. Ukrainalla olisi edessään hyvin vaikeita taisteluita.

– Ukraina ei ole pääsemässä sukkana sisään Venäjän valloittamille alueille. Nyt Ukraina joutuu taistelemaan huomattavasti enemmän kuin viimeksi Hersonin alueella, hän arvioi.

– Pelaisin tällä hetkellä kuitenkin enemmän sen kortin varaan, että Ukraina onnistuu.

Professori Hedlund uskoo, että Ukraina murskaa Venäjän etelään rakentamat puolustuslinjat. Kun sen joukot saavuttavat rannikon, ne eristävät Krimin niemimaan ja saartavat Venäjän joukot Zaporizzjan alueella.

– Joka kerta kun näen kommentaattorien varoittavat Venäjän juoksuhaudoista, muistan Ranskan Maginot-linjan ja irakilaisten juoksuhaudat Kuwaitissa. Tällaiset esteet voidaan kiertää tai yksinkertaisesti ylittää. Ukrainan viime aikoina saama sotilasapu tähtää nimenomaan liikkuvuuteen ja puolustukset murtavaan pioneerityöhön. Uskon, että venäläiset saavat erittäin epämukavan yllätyksen, Hedlund sanoo.