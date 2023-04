Pekka Toverilta kylmäävä arvio Putinin suosimista Wagner-sotilaista: ”Tekevät mitä haluavat”

Venäjä ei piittaa pätkääkään sotavankien mestauksista tai muista Wagner-palkkasotureiden rikoksista, koska Jevgeni Prigozhin on päässyt taas Vladimir Putinin syliin.

Palkkasotilasyhtiöt menestyvät Ukrainan rintamalla paremmin kuin Venäjän asevoimat. Sen lisäksi niiden rekrytointi on houkuttelevampaa kuin puolustus­ministeriön värväysyritykset.

Nämä kaksi syytä takaavat presidentti Putinin suosion ”kokilleen” Prigozhille, vaikka se romuttaisi asevoimien yhtenäisyyttä.

Ukrainan sodan kohutuin komentaja on pysynyt uutisten keskiössä koko vuoden. Jevgeni Prigozhinin Wagner-palkka-armeijaa on syytetty omien sotilaiden tapattamisesta ja viimeksi ukrainalaisten sotavankien julmasta mestaamisesta.

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin mukaan Prigozhinin taktiikka on pönkittää asemaansa murentamalla Venäjän asevoimien valtaa.

– Tässä on kamppailu puolustus­ministeriön kanssa, Toveri sanoo ISTV:n Ukraina-studiossa.

Ex-tiedustelukenraali viittaa Prigozhinin jatkuvaan kritiikkiin Venäjän sodanjohtoa kohtaan. Viikonloppuna hän julisti oman lehdistö­palvelunsa kautta, että Venäjän joukoilla on kaksi suurta ongelmaa: puute organisoidusta komennosta ja puute ammuksista.

– Prigozhinin on helppo löytää kannatusta porukalta, joka on sitä mieltä, että sota menee huonosti osoittamalla puolustus­ministeriön ja asevoimien virheitä.

Kritiikki näyttää tehoavan, sillä tiistaina yhdysvaltalainen ajatus­hautomo Institute for the Study of War tulkitsi Wagner-palkka-armeijan johtajan päässeen takaisin presidentti Putinin hetkeksi kylmenneeseen syliin.

ISW arveli käänteen johtuvan siitä, etteivät Venäjän armeijan muut osat ole kyenneet suoriutumaan Putinin niille asettamista tehtävistä.

Presidentti Vladimir Putin antaa Jevgeni Prigozhinin roikkua vallankahvassa.

Niinpä juuri Putin pysäytti Venäjän puolustus­ministeriön pyrkimykset kieltää Wagnerilta miehistövahvistukset ja ampumatarvikkeet. Wagner näyttää saavan nyt sotilaallisia vahvistuksia, ampumatarvikkeita ja poliittista tunnustusta.

Tämä tuki tulee kreivin aikaan Wagnerille, joka on yhä jumissa Bahmutin verisissä taisteluissa.

Pietarissa avattiin viime vuonna Wagnerin päämajan jättimäinen uusrakennus. Kuvassa sen sisätilaa.

Prigozhin ehti lausua viikonloppuna julkisuuteen, että ”ihanteellinen vaihtoehto” olisi kertoa, että Venäjä on jo saavuttanut konfliktissa suunnittelut tavoitteensa ja se asettuisi Ukrainassa miehittämilleen alueille pysyvästi.

– Prigozhin pelaa omaa peliään, Toveri kommentoi tätä lausuntoa.

– Hän yrittää pedata itselleen poliittista asemaa.

– Venäjällä on ryhmittymiä, jotka tukevat sotaa ja ryhmittymiä, joilla on realistisempia näkemyksiä sodan kulusta ja mahdollisuuksista.

– Hän yrittää saada tukea tietystä ryhmästä, että hyväksytään faktat. Ei pystytä valloittamaan Ukrainaa kokonaan. Otetaan sieltä pieni siivu, rakennetaan asevoimat uudestaan ja palataan asiaan myöhemmin.

– Se kertoo varmasti myös siitä, että siellä rupeaa voima loppumaan. Tätä tietoa on tullut usealta eri taholta. Sektori kapenee koko ajan, missä enää hyökätään. Muualla siirrytään vahvasti puolustukseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on vierailulla Brasiliassa. Hän sanoi maanantaina ulkoministeri Mauro Vieiralle Venäjän olevan kiinnostunut lopettamaan konflikti Ukrainassa mahdollisimman pian.

Voisivatko Lavrovin ja Prigozhinin lausunnot tulla samasta sylttytehtaasta?

– Putinille riittäisi hyvin, että tulisi rauha näillä rajoilla. Se saisi silpaistua eteläisen rantamaan itselleen ja pidettyä pääosan Donbassista. Tämä olisi hänelle jo suuri voitto.

– Ukrainalaiset tietävät, että jos nyt aletaan neuvotella, venäläiset eivät vetäydy miltään valloittamaltaan alueelta.

Kranaatinheitin tulittaa kohti ukrainalaisen asemia Donetskissa syyskuussa 2022.

Kaikesta huolimatta Wagner-johtaja on kertonut tavoitteekseen saada 30 000 uutta taistelijaa rintamalle toukokuun puoleenväliin mennessä. Tätä varten Wagner on pystyttänyt 42 rekrytointikeskusta varsinkin Venäjän syrjäisimpiin itsehallinnollisiin osiin.

– Uskoisin, että Wagnerilla on paremmat edellytykset rekrytoida kuin asevoimilla ottaa palvelukseen sopimussotilaita, Toveri sanoo.

– Venäjällä on miehistöpulaa, vaikka heillä on edelleen reservissä eräiden tietojen mukaan 150 000 sotilasta niistä vähän yli 300 000:sta, jotka käskettiin palvelukseen viime vuoden puolella.

– Heillä on ollut voimakkaita hankkeita saada sopimussotilaita värvättyä lisää. Näyttää siltä, että ne eivät menesty.

Toverin mukaan myös Venäjän puolustusministeriö on perustanut oman palkka­sotilas­yhtiön, johon rekrytointi on onnistunut helpommin.

– Palkkasotilas­yhtiöt ovat houkuttelevampia kuin Venäjän asevoimat. Eli venäläiset miehet katsovat, että parempi mennä palkkasotilasporukkaan, koska siellä koulutus, varustus ja kohtelu on parempaa kuin Venäjän asevoimissa.

Venäläissotilaaksi oletettu henkilö kumartuu uhrinsa ylle kuvakaappauksessa videolta, jolla uskotaan näkyvän ukrainalaissotilaan mestaus.

Sosiaalisessa mediassa levisi viime viikolla kaksi videota, joilla on väitetty mestattavan ukrainalaisia sotavankeja. 8. huhtikuuta julkaistun mestausvideon on arveltu olevan Wagner-palkkasotilaan kuvaama.

– Kyllä se on hyvinkin mahdollista, koska se sopii kuvaan, Toveri sanoo.

– Ne ovat tehneet samaa Syyriassa. Todistetusti on leikattu päitä syyrialaisilta taistelijoilta.

– Wagnerin tappiot ovat olleet raskaat. Sota raaistaa.

Toveri toteaa, että Wagner ei ole erityisen kurinalainen joukko sotilaallisten tehtäviensä ulkopuolella.

– Mutta mitä joukot tekevät omalla ajallaan? Ei siellä puututa, että hei, toi ei ole sodan sääntöjen mukaista.

– Ne on palkkasotilaita ja tekevät mitä haluavat.

Ajatushautomo ISW raportoi, että Wagneriin kytkeytyvä Telegram-kanava perusteli aiemmin sotavankien tappamista sillä, että "molemmat osapuolet syyllistyvät raakoihin tekoihin".

Wagneriin yhdistetyn Telegram-kanavan mukaan mestausvideot eivät tule olemaan "viimeiset väkivaltaiset teloitukset" konfliktin aikana.

– Ukrainalaisissa yritetään herättää pelkoa ja syödä heidän moraaliaan. Eihän näitä muuten päästettäisi julkisuuteen, Toveri sanoo, mutta toteaa vaikutuksen olevan päinvastainen.

– Ukrainalaiset tappelevat kahta kauheammin.

Toveri uskoo, että Venäjän armeija ei tule tähän puuttumaan.

– Heidän mielenmaailmansa on sellainen, että jos meitä pelätään, se on hieno juttu. Me tehdään mitä me halutaan, heikot länsimaat ei voi meille mitään..

– Maailman tuomio ei heitä hetkauta. Se menee siihen samaan piikkiin, että tämä on russofobiaa ja kaikki vihaa meitä.

Yllä olevalla videolla Pekka Toverin studiohaastattelu kokonaisuudessaan.

