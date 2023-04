Sopimattomat kuvat Auschwitzin tuhoamisleiriltä ovat herättäneet pahennusta somessa.

Birkenaun eli Auschwitz II:n portti, niin kutsuttu Kuoleman portti, on turistien suosima kuvauspaikka.

Tällä viikolla sosiaalisessa mediassa on herättänyt huomiota kuva, jossa nainen poseeraa kameralle iloisesti, kevätsäästä nauttien, istuen Birkenaun tuhoamisleirille johtavilla junaraiteilla Puolassa.

Birkenau tunnetaan myös nimellä Auschwitz II. Se sijaitsee muutaman kilometrin päässä paljon sitä pienemmästä Auschwitzin pääleiristä, ja sen kaasukammioissa kuoli satoja tuhansia ihmisiä natsimiehityksen aikana.

Birkenauhun kulkevan junaradan päässä on leirin sisäänkäynti, niin kutsuttu Kuoleman portti, jonka kautta vangit tuotiin. Sen takana junalaiturilla työkyvyttömät vangit eroteltiin muista, ja heidän matkansa jatkui raiteita pitkin kohti kaasukammioita. Suurin osa lapsista, naisista ja vanhuksista joutui suoraan tapettaviksi.

Levinnyt kuva ei ole ainut. Asiattomille natsihistoriaa käsitteleville kuville on omistettu Instagramissa kokonainen tili.

Tilillä jaetaan toisten ihmisten sosiaaliseen mediaan jakamia kuvia, jotka on koettu holokaustin uhrien muistoa halventaviksi. Suuri osa kuvista on otettu leiristä kuuluisimmalla, Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirillä Puolassa, ja niissä toistuvat iloiset poseeraukset ja harkitsemattomat kuvatekstit. Myös mainittu Birkenaun leirin portti ja junaraiteet esiintyvät useissa kuvissa.

IS kysyi Auschwitz-Birkenaun keskitysleiri­museolta, ovatko kunnioittamattomat turistit ongelma ja miten museossa suhtaudutaan pahennusta herättäneisiin somekuviin. Kysymyksiin vastasi sähköpostitse Pawel Sawicki museon viestintäosastolta.

Auschwitz ohjeistaa vierailijoita tarkoin. Museoon saapuvia pyydetään esimerkiksi pukeutumaan kunnioittavasti ja olemaan syömättä leirin alueella.

Muutamissa museon erityisen järkyttävissä kohteissa vierailijoiden toivotaan olevan hiljaa ja kunnioittavan niin paikalla kuolleiden muistoa.

Sawickin mukaan Auschwitz-Birkenaussa vieraili ennen koronapandemiaa vuosittain noin 2,3 miljoonaa ihmistä. Useimmat kävijät käyttäytyvät kunnioittavasti, mutta joukkoon mahtuu myös sopimatonta käytöstä. Aina museovieraat eivät tiedosta oman käytöksensä asiattomuutta.

– Kyse voi olla liian äänekkäästä käytöksestä, tupakoinnista, kuvan ottamisesta sopimattomalla tavalla ja niin edelleen, Sawicki listaa esimerkkejä.

Hän painottaa, että suurin osa kävijöistä, noin 90 prosenttia, osallistuu opastetuille kierroksille, joilla selitetään myös paikan merkitys. Sawicki huomauttaa, että viime aikoina verkossa levinnyt kuva on otettu muistomerkki­alueen ulkopuolella.

Auschwitz-Birkenaun keskitysleirillä kävi ennen koronapandemiaa noin 2,3 miljoonaa ihmistä vuodessa. Kuvassa pääleirin portti.

Sawickin mukaan verkossa on paljon Auschwitzista otettuja kuvia, tavallisia valokuvia ja selfieitä, joiden kuvateksti osoittaa henkilön sisäistäneen vierailunsa kohteen. Paljon on myös kuvia, joista käy ilmi, ettei henkilö ole tiennyt missä on.

– Harvoin entisen leirin paikkaa käytetään typerien vitsien näyttämönä. Tällaiset kuvat sekä tällainen käytös ovat ehdottomasti epäkunnioittavia leirin uhrien muistoa kohtaan. Nämä ovat kuitenkin melko yksittäisiä tapauksia, Sawicki sanoo.

Sawickin mukaan näiden kahden kuvatyypin raja on hyvin häilyvä.

– Pelkästään se, että tällaisia kuvia otetaan entisen leirin alueella, voi olla muiden mielestä kielteistä. On tarkasteltava itse kuvaa mutta myös motiivia. Toisaalta jotkut tavat käyttäytyä muistomerkillä ovat yksinkertaisesti väärin.

Sawickin mukaan museon velvollisuus on puuttua ylilyönteihin niin paikan päällä kuin internetissä, ja museo onkin hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

– En ole tehnyt perusteellista tutkimusta, mutta uskon, että sosiaalisessa mediassa läsnäolomme ja jatkuvan päivittäisen valistustyön ansiosta sellaisten kuvien määrä, joita voidaan pitää epäkunnioittavina, vähenee pitkällä aikavälillä, Sawicki sanoo.