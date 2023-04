Kommentti: Mielistely tehosi Prigozhiniin – mutta julkisuuteen jäävä muisti­jälki on silti kiusallinen suomalaisittain

Helsingin Sanomat tituleerasi kysymyksissään Jevgeni Prigozhinia muun muassa ”yhdeksi kansainvälisen sotilaspolitiikan kirkkaimmista asiantuntijoista”. Tarkoituksellisen kehuva lähestyminen tuotti tulosta pikaisten vastausten muodossa, mutta Prigozhinin egolle ja Venäjän propagandalle se oli myös riemuvoitto.

Sodassa ja rakkaudessa kaikki keinot ovat sallittuja.

Tämän vanhan sanonnan pohjalta arvioiden Helsingin Sanomat teki varsin oikeaan osuneen tempun, kun lehti onnistui houkuttelemaan Vladimir Putinin ”sotakokin” ja lukuisista julmuuksistaan tunnetun Wagner-armeijan johtajan Jevgeni Prigozhinin vastaamaan kysymyksiinsä.

Venäjän mediaa seuraavana toimittajana en ollut kuitenkaan uskoa silmiäni, kun luin maanantai-iltana Prigozhinin viralliselta Telegram-kanavalta hänen vastauksiaan.

Tapansa mukaan Prigozhin oli julkaissut vastauksensa aluksi myös hänelle lähetetyn viestin ja siinä esitetyt suomalais­toimittajien kysymykset. Helsingin Sanomien toimittajien lähettämäksi kerrotun tekstin sanamuodot olivat niin kehuvia, että ryhdyin epäilemään koko viestin aitoutta.

Prigozhinia teititellään viestissä useita kertoja isolla kirjaimella. Häntä kiitellään ja kerrotaan, kuinka ”arvostamme suuresti Teidän halukkuuttanne keskustella länsimaisen lehdistön edustajien kanssa”.

Kun Prigozhinilta tiedustellaan tämän mielipidettä Suomen armeijasta, kysymys alkaa ylistyslauseella. Venäjästä vapaasti suomeksi käännettynä se kuuluu näin:

– Te olette yksi kansainvälisen sotilaspolitiikan kirkkaimmista asiantuntijoista. Miten arvioisitte Suomen nykyisen armeijan teknistä varustelua ja taistelukykyä?

Helsingin Sanomat julkaisi Prigozhinin vastauksista tehdyn artikkelin tiistaiaamuna. Lehden kysymykset ja Prigozhinin vastaukset olivat ehtineet levitä sitä ennen jo laajasti Venäjän mediassa.

Päätoimittaja Laura Saarikoski vahvisti IS:lle tiistaina, että Prigozhinin Telegram-kanavalla siteerataan oikein lehden kysymyksiä. Toimituksessa oli keskusteltu ennalta viestin sävystä ja päädytty laatimaan se niin, että Prigozhinilla olisi halu siihen vastata.

– Imarteleva sävy on valittu siinä tietoisesti, ja se on toiminut. Se ei tarkoita, että toimittaja ajattelee näin, vaan että hän haluaa häneltä vastaukset, Saarikoski sanoi.

Helsingin Sanomien viesti ja kysymykset venäjäksi julkaistuina Prigozhinin Telegram-kanavalla.

Prigozhinin vastaus Helsingin Sanomille venäjäksi Telegramissa.

Prigozhinin persoonasta kertoo tietenkin paljon se, että mielistelevät kysymykset olivat tehneet häneen vaikutuksen. Kiireinen yksityisarmeijan johtaja oli vastannut HS:lle Telegramissa maanantaina alkuillasta, vaikka kysymykset oli lähetetty hänelle vain muutamaa tuntia aiemmin.

– Kiitos, mikäli pidätte minua asiantuntijana. Minä itse en pidä itseäni sellaisena, Prigozhin kursaili vastauksessaan Helsingin Sanomille.

On sinänsä tosiasia, että venäläinen tapa puhutella eroaa suomalaisesta koruttomasta ilmaisusta – ja sitä puhetapaa on osin myös noudatettava. Venäjällä käytetään yleisesti teitittelyä jopa arkipäiväisessä kanssakäymisessä tuttujenkin ihmisten kesken. Puhumattakaan siitä, kuinka muodollisen kohteliaasti kaikki viralliset kirjeet laaditaan.

Venäjän Ukrainassa aloittaman suursodan jälkeen olen itsekin taistellut tämän muotoiluongelman kanssa toistuvasti. Kuinka olla venäläisille virallisille tahoille riittävän kohtelias, mutta silti samalla viileän asiallinen?

On lisäksi totta, että tietoa saadakseen myös suomalaiset toimittajat voivat joskus turvautua epätavanomaisiin keinoihin. Venäjän valtiollinen media ja Prigozhinin trollimedia – eli Patriot-mediarypäs – ovat kuitenkin jo aikaa sitten ohittaneet kaikki perinteiset tiedotusvälineiden toimintasäännöt.

Prigozhinin media julkaisee tahallisia valheita, kuvaa ihmisiä videoille salaa ja kehittelee mielikuvituksellisia mustamaalaus­tarinoita. Uutta on myös Prigozhinin tapa julkaista hänelle lähetetyt kommentointipyynnöt ja kysymykset. Näin tekemällä Prigozhin rajoittaa vaikkapa Suomen tiedotusvälineiden mahdollisuutta kysyä häneltä sellaisista asioista, joiden tuonti julkisuuteen keskeneräisinä ei olisi mahdollista esimerkiksi suomalaisen median eettisten sääntöjen vuoksi.

Länsimaisen median keskustelua Prigozhinin kanssa voi pitää myös jonkinlaisena ”varjonyrkkeilynä”, jossa kumpikin osapuoli tietää jo ennalta, että toinen voi tarkoittaa sanomisillaan jotain aivan muuta kuin mitä julki tuodaan. Prigozhin käyttää itse usein erilaisia ylisanoja – tosin lähinnä negatiivisia – joten hän saattoi myös aidosti huvittua HS:n positiivisilla ylisanoilla höystetystä kysymysviestistä.

Olipa miten oli, Helsingin Sanomien tavasta tituleerata Prigozhinia jää silti varsin nolo muistijälki suomalaisittain ajatellen.

Venäjällä tavalliset lukijat tulevat tuskin edes ajatelleeksi, että kysymysten muotoilussa olisi mitään erikoista. Heille se näyttäytyy automaattisesti niin, että Helsingin Sanomat ja siten samalla myös suomalaiset kaikkineen osoittavat Venäjän suurelle sotapäällikölle tämän ansaitsemaa kunnioitusta.

Prigozhinille sopii varmasti mieluusti myös se, että hän pystyy näyttämään jatkossa omassa propagandassaan, kuinka suuri suomalainen sanomalehti osoittaa nöyryyttä hänen edessään.

” Prigozhinille sopii varmasti mieluusti se, että hän pystyy omassa propagandassaan näyttämään, kuinka suuri suomalainen sanomalehti osoittaa nöyryyttä hänen edessään.

Vastauksessaan Prigozhin päätyy ehdottamaan erikoista ennalta järjestettyä ”kaksintaistelua”, jonka avulla voitaisiin ratkaista, kumpi on vahvempi: Suomen armeija vai Wagnerin palkka-armeija. Hänen mukaansa pitäisi koota viisisataa sotilasta kummaltakin puolelta ja nämä tappaisivat toisiaan, kunnes voittaja olisi selvillä.

Prigozhinin VKontakte-tilillä venäläiset lukijat iloitsevat puolestaan jo, kuinka hienosti Wagnerin johtaja ”pesi suomalaisten suut”. Uhoa uhkuvissa kommenteissa arvellaan myös, että Prigozhinin vastaus ”saa suomalaiset harmaantumaan perskarvojaan myöten”.

Lue lisää: Prigozhin ehdottaa ennalta järjestettyä ”kaksin­taistelua” suomalaisten sotilaiden ja Wagnerin välille – vastasi Helsingin Sanomille

Läheskään kaikkiin suomalaisen median kirjeisiin Prigozhin ei vastaa, joten Helsingin Sanomien kysymyksenasettelu on osoittautunut siten omalla tavallaan tehokkaaksi.

Esimerkiksi IS on lähestynyt Prigozhinin lehdistöpalvelua useita kertoja yrittäen saada tarkennuksia hänen väitteisiinsä Wagnerin riveissä taistelevista suomalaisista sotilaista, mutta vastauksia tai todistusaineistoa ei ole tullut. IS:n kysymysten sävy on ollut asiallisen kohtelias, mutta vailla suurempia korusanoja.

IS on yrittänyt saada kevään aikana vastauksia lehden kysymyksiin myös Venäjän Helsingin-suurlähettiläältä Pavel Kuznetsovilta. Sähköpostiin Kuznetsov ei reagoinut lainkaan, mutta tiedustelun uusiminen tavallisena paperikirjeenä tuotti lopulta reaktion.

Kuznetsov lähestyi toimitusta niin ikään paperikirjeellä. Hän kertoi olevansa valmis vastaamaan kysymyksiin kirjallisesti, mutta vain sillä ehdolla, että hänen vastauksensa julkaistaisiin kokonaisuudessaan ja ilman mitään muutoksia.

Toisin sanoen Kuznetsov yritti saada IS:n tekemään hänen kanssaan etukäteen sopimuksen, jonka nojalla hän olisi saanut levittää vapaasti Venäjän valtion propagandaa suomalaisten luettavaksi ilman, että IS:llä olisi ollut edes oikeutta lyhentää hänen vastaustaan.

IS selvensi Kuznetsoville, että suomalaisen median toimintatapojen mukaisesti emme voi tehdä etukäteen mitään sopimuksia hänen vastaustensa mahdollisesta julkaisemisesta.

Tuosta kirjeenvaihdosta on kulunut nyt liki kolme viikkoa eikä Kuznetsov ole ainakaan vielä lähettänyt vastauksiaan. Asiallisen kohteliaasti esittämämme vastauspyyntö hänelle on silti yhä edelleen voimassa.

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.