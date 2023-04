Kommentti: Kohta venäläisille kerrotaan, että Putin olikin lännen agentti Venäjän tuhoamiseksi

Kun venäläiset jonain päivänä tajuavat, mitä kauheuksia Vladimir Putin on tehnyt heidän maalleen, he eivät etsi syytä itsestään. Syy löytyy silloinkin lännestä, Arja Paananen kirjoittaa.

Huhtikuun 4. päivänä Suomesta tuli virallisesti Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton jäsen.

Suomalaisten mielenmuutos oli niin yksimielinen ja jäsenyysprosessi niin nopea, että maailmalla on ehditty nimetä Venäjän itsevaltias Vladimir Putin jo Naton parhaaksi myyntimieheksi.

Onhan siinä Putinilla kieltämättä vähän selittämistä venäläisille, sillä lopputuloksen piti olla täysin päinvastainen. Naton ovien piti mennä ensin kiinni kokonaan, ja sitten entiset itäblokin maat oli määrä pakottaa luopumaan pikku hiljaa Naton tarjoamasta suojasta. Sen sijaan tulikin uutta Nato-rajaa peräti 1 300 kilometriä Suomen myötä.

Mutta ei hätää, Kremlin propagandassa on keksitty selitysmalli jo tähänkin, ja se näyttää uppoavan moniin venäläisiin täydestä.

Selityksen mukaan Yhdysvallat pakotti Suomen Naton jäseneksi ja suomalaiset elävät nyt suuressa kurjuudessa ilman minkäänlaista itsemääräämisoikeutta, vaikka todellisuudessa Suomen kansa olisi halunnut jatkaa vain kaupankäyntiään ja rauhanomaista yhteiseloaan Venäjän kanssa.

Rutiininomainen tapa selittää kaikki ongelmat Yhdysvalloista – tai ylipäätään länsimaista – johtuviksi on Venäjällä niin syvällä, että sen piikkiin voi panna aivan kaiken mahdollisen.

Jos tiet ovat huonoja kotikylässä Pietarin lähellä, syy on Yhdysvalloissa; jos vakava sairaus iskee, syy on Yhdysvalloissa; jos Putin lähettää venäläisiä miehiä kuolemaan järjettömään sotaan Ukrainassa, syy on Yhdysvalloissa.

Tiet ovat huonoja vaikkapa siksi, että Yhdysvallat on ensin ryöstänyt Venäjän rahat ja luonnonvarat ja säätänyt sitten Venäjää vastaan rankat talouspakotteet aivan syyttä suotta.

Sairauksia on vaikkapa siksi, että Yhdysvallat on kehitellyt biolaboratorioissaan venäläisiin tartutettavia taudinaiheuttajia ja syöttänyt venäläisille vuosikaudet länsiruokaa ja länsilääkkeitä, jota on myyty Venäjälle tahallaan huonolaatuisina.

Ukrainan sota on puolestaan Yhdysvaltain syytä vaikkapa siksi, että Washington on pannut toimeen ovelan suunnitelman slaavikansojen tappamiseksi usuttamalla venäläiset ja ukrainalaiset sotimaan keskenään.

Nämä selitykset kuulostavat meistä suomalaisista päättömiltä, mutta joka ikisen näistä olen kuullut aivan sinänsä järjellisten venäläisten suusta kerrottuna täysin vakaassa uskossa.

Leninin patsasta pestiin Pietarissa huhtikuussa 2023.

Venäläiset ovat kehitelleet erilaisia salaliittoja jo ennen internetiäkin. Niiden avulla syyllinen löytyy aina jostain muualta kuin maan omista johtajista tai maan omien kansalaisten toiminnasta – eikä kenenkään tarvitse näin kantaa vastuuta kohtalokkaista päätöksistä.

Kun menin 1990-luvun alussa asumaan Moskovaan, minulle selitettiin usein, että Vladimir Iljitsh Lenin oli ollut saksalaisten lähettämä salainen agentti Venäjän tuhoamiseksi ja Neuvostoliiton kommunistijohto oli ollut puolestaan maailman juutalaisten salaliitto Venäjää vastaan.

Viime aikoina myös Putin on ottanut tavakseen syytellä Leniniä ja vihjailla, että tämä palveli kaikkea muuta kuin isänmaansa intressejä Ukrainan itsemääräämishaaveita rohkaistessaan. Samaan aikaan Venäjän julkisuudessa on muistutettu myös siitä, kuinka Suomi piilotteli ensin Leniniä ja sitten Lenin palkitsi Suomen itsenäisyydellä – selvä suomalais-leniniläinen salaliitto siis sekin!

Mihail Gobatshov sai kokeilla Mobira Cityman-matkapuhelinta Suomen-vierailullaan 1989.

Neuvostoliiton hajoamisesta syytettyä Mihail Gorbatshovia nimitellään Venäjällä jo aivan yleisesti lännen värväämäksi vaikuttaja-agentiksi, sillä eihän länsi olisi muuten ollut niin innoissaan Gorbatshovista ja antanut tälle jopa Nobelin rauhanpalkintoa palkkioksi suurvallan romuttamisesta.

Boris Jeltsin oli niin ikään ilmiselvä ulkovaltojen agentti, sillä hän yritti tuhota Venäjän ujuttamalla maahan kaoottista demokratiaa ja väärämielisiä läntisiä arvoja.

Boris Jeltsin kävi Suomessa vierailulla 1992.

Putinin viime aikojen ”saavutukset” ovat myös sellaisia, että hyvät selitykset ovat jonain päivänä todella tarpeen, kun venäläiset tajuavat vihdoin, mitä kaikkea Putin on heidän maalleen tehnyt.

” Pommittamalla ja tappamalla ei voi venäläisrakkautta levittää, ei sen paremmin Ukrainaan kuin muihinkaan Venäjän naapurimaihin.

Putinin koko valtakauden aikana Natosta on saanut turvaa peräti 12 uutta jäsenmaata, joista tuoreimpana Suomi. Toisin sanoen Putin on omilla toimillaan laajentanut Natoa ja yhdistänyt Euroopan unionia ennenäkemättömällä tavalla, kun taas Venäjästä Putin on tekemässä kovaa vauhtia jonkinlaista Kiinan vasallivaltiota.

Venäjän talous on menettänyt länsimaiset investoinnit ja kauppasuhteet sekä kaikkinaisen maineensa maailmalla. Samaan aikaan tyytymättömyys Venäjän eri hallintoalueilla kasvaa, ja se lisää puolestaan riskiä Venäjän hajoamisesta osiin.

Jatkossa Venäjä joutuu myymään luonnonvarojaan halpaan hintaan uusille ”ystävämailleen”, joita se haalii Kiinan lisäksi laajemminkin Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Uudet ystävyydet voivat toimia hetken, mutta venäläisten imperialistinen ja avoimen rasistinen asenne tekee näistä suhteista tuskin koskaan aidon lämpimiä.

Vähenevän väkiluvun kanssa jo ennestään painivalta Venäjältä on lähtenyt reilun vuoden aikana maanpakoon jopa miljoona ihmistä, ja monet heistä ovat koulutettuja asiantuntijoita perheineen. Ukrainan sodassa on menetetty arviolta parisataatuhatta venäläismiestä joko loukkaantuneina tai kuolleina. Joka ikinen sodasta henkiin jäänyt palaa takaisin Venäjälle henkisten ongelmien kanssa tuoden mukanaan raakuutta ja rikollisuutta.

Eurooppa kehittelee vauhdilla uutta vihreää teknologiaa ja lopettelee energiariippuvuuttaan Venäjästä, kun taas Venäjän oma talous taantuu. Totalitaarisessa valtiossa ihmisiltä riistetään kaikki aloitteellisuus, olipa kyse sitten tiede- tai yritysmaailmasta tai yksittäisten venäläissotilaiden päätöksistä Ukrainan sodassa.

Kun maata hallitaan pelolla, se kasvattaa vain korruptiota ja kasaa valheita valheiden päälle.

Venäjällä annetaan nykyisin jopa kymmenien vuosien vankeustuomioita ihmisille, joiden ainoa rikos on ollut rehellisyys ja todenpuhuminen. Duumassa keskustellaan jo aktiivisesti kuolemantuomion ottamisesta uudelleen käytäntöön. Putin ja hänen valtaklaaninsa jatkavat samaan aikaan satumaisten rikkauksien haalimista itselleen, kun taas kansa köyhtyy köyhtymistään.

Vladimir Putin kuvattuna vierailemassa Krimillä 2017. Venäjä valtasi niemimaan laittomasti Ukrainalta keväällä 2014.

Tavallisilta venäläisiltä Putin on sulkenut ovet Eurooppaan ja levittänyt maailmaan juuri sitä kuuluisaa russofobiaa eli venäläisvihaa, jota vastaan Putin sanoo itse taistelevansa.

Pommittamalla ja tappamalla ei voi venäläisrakkautta levittää, ei sen paremmin Ukrainaan kuin muihinkaan Venäjän naapurimaihin. Ukrainan kansan Putin on yhdistänyt ja tehnyt heistä taistelijoita, joiden rohkeutta ja sinnikkyyttä maailma nyt ihailee ja toivoo heidän voittoaan.

Tähän kaikkeen venäläisten olisi etsittävä syytä itsestään, sillä juuri he mahdollistivat Putinin.

Ennustan kuitenkin, että jonain päivänä venäläiset alkavat kertoa aivan totena tarinaa, jonka mukaan Putinkin oli lännen salainen agentti Venäjän tuhoamiseksi.

Vaihtoehtoinen salaliittotarina on tietenkin se, että Putin yritti kyllä vilpittömästi parhaansa, mutta Yhdysvaltain juonittelut aiheuttivat jälleen kerran kärsimystä Venäjän viattomalle ja oikeamieliselle kansalle.

Lännen syytä siis taas kaikki.