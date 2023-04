Lähetys Venäjällä pidätetyn yhdysvaltalaistoimittajan Evan Gershkovich valitusoikeudenkäynnistä alkaa Moskovassa kello 11, lähetystä oikeustalolta voi seurata suorana ISTV:stä.

Yhdysvallat on vaatinut Venäjää vapauttamaan "vakoilusta" syytetyn amerikkalaisen Wall Street Journalin toimittajan Evan Gershkovichin. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten Neuvostoliiton hajoamisen, kun yhdysvaltalaista toimittajaa syytetään vakoilusta Venäjällä. Jos Gershkovich todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa 20 vuoden tuomion.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan Gershkovich otettiin kiinni hänen yritettyään hankkia salaista tietoa. Kiinnioton kerrottiin tapahtuneen Uralilla sijaitsevassa Jekaterinburgissa, noin1 800 kilometriä Moskovasta itään.

31-vuotias Gershkovich on lehden Moskovan-toimituksen kirjeenvaihtaja. Hän on syntynyt Venäjällä, mutta muutti perheensä mukana lapsena Yhdysvaltoihin ja on Yhdysvaltojen kansalainen.

Uutistoimisto Tass kertoo lainvalvonta­viranomaisen sanoneen, että Gershkovich on kategorisesti kiistänyt kaikki syytteet ja sanonut tehneensä Venäjällä journalistisia töitä.

Myös Wall Street Journal on jyrkästi kiistänyt FSB:n esittämät syytökset ja vaatinut toimittajan välitöntä vapauttamista.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö on aiemmin kertonut olevansa huolissaan tapahtuneesta, joka järjestön mielestä vaikuttaa kostotoimelta. Järjestön mukaan Gershkovich tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria, joka on ollut tärkeässä roolissa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.