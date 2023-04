Päätöksen taustalla on Twitterin CBC:lle asettama merkintä, jonka mukaan kyseessä olisi valtion rahoittama media. Aiemmin muun muassa yhdysvaltalainen NPR ilmoitti jättävänsä sosiaalisen median samasta syystä.

Kanadan yleisradioyhtiö CBC kertoo jättävänsä Twitterin ainakin väliaikaisesti.

Syynä päätökselle on Twitterin CBC:lle asettama merkintä, jonka mukaan kyseessä olisi ”government-funded media” eli valtion rahoittama media.

Twitterin omien, merkintöjä koskevien sääntöjen mukaan kyseinen media on sellainen, joka saa osittain tai kaiken rahoituksensa hallitukselta, minkä lisäksi hallituksella on ”jonkinasteinen” määräysvalta median tuottamasta sisällöstä.

CBC saa rahoituksensa Kanadan parlamentin budjetista ja mainosmyynnistä, minkä lisäksi sen uutistoimintaa ohjaavat tiukat journalistiset ohjeet. Kanadan hallituksella ei siis täten ole määräysvaltaa CBC Newsiin esimerkiksi siinä suhteessa, mistä aiheista se tekee uutisia tai miten niitä käsitellään.

– On tärkeää pysähtyä hetkeksi ja arvioida, mitä Twitter on tehnyt. Tämän takia olemme painaneet tauko-nappia kaikilla tileillämme. Journalistinen riippumattomuutemme on kulmakivi siinä, ketä olemme yleisradioyhtiönä, CBC Newsin päätoimittaja Brodie Fenlon sanoi.

CBC Newsiä ohjaavat yhtiön omat journalistiset ohjeet, joiden mukaan se on ”itsenäinen kaikista eturyhmistä ja kaikesta poliittisesta sekä taloudellisesta vaikutusvallasta – – Kaikkia päätöksiämme ohjaa yleinen etu.”

– CBC/Radio-Canada in julkisesti rahoitettu parlamentin päätöksellä, josta kaikki parlamentin jäsenet äänestävät. Sen journalistinen riippumattomuus on suojattu [lähetystoimintaa koskevalla] lailla, sanoi yleisradioyhtiön tiedottaja Leon Mar.

Aiemmin maaliskuussa yhdysvaltalainen National Public Radio (NPR) ilmoitti, että se jättää Twitterin samaisen merkinnän vuoksi. Twitterin päätös viestittää NPR:n mukaan valheellisesti, ettei se olisi journalistisesti riippumaton. Samaten yhdysvaltalainen Public Broadcastin Service (PBS) lopetti Twitter-tiliensä käyttämisen.

Australian yleisradioyhtiö ABC on myös saanut maanantaina Twitteriltä samanlaisen merkinnän. Yhtiö käy sen edustajan mukaan keskusteluja Twitterin kanssa merkinnästä.

Myös Britannian yleisradioyhtiö BBC sai merkinnän, mutta se muutettiin hieman myöhemmin ”publicly funded media” eli yleisön rahoittama media -merkinnäksi. BBC ei ole ainakaan toistaiseksi lopettanut Twitterin käyttöä.