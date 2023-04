EU:n Sudanin-lähettiläs pahoinpideltiin kotonaan

Lauantaina leimahtaneet väkivaltaisuudet jatkuivat maanantaina.

Khartumissa on taisteltu viikonlopusta lähtien.

Euroopan unionin Sudanin-lähettiläs on pahoinpidelty omassa kodissaan Khartumissa. Asiasta kertoi Twitterissä EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell.

– Tämä rikkoo törkeästi Wienin yleissopimusta. Diplomaattisten tilojen ja työntekijöiden turvallisuus on ensisijaisesti Sudanin viranomaisten vastuulla ja kansainvälinen oikeus velvoittaa siihen, Borrell twiittasi.

Väkivaltaisuuksien taustalla on valtataistelu Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä. Erimielisyyksiä on ollut esimerkiksi siitä, miten RSF sisällytettäisiin osaksi Sudanin armeijaa ja, kuka joukkoja johtaisi.

Sudanin armeijaa johtaa kenraali Abdel Fattah al-Burha ja RSF-joukkoja puolestaan kenraali Mohamed Hamdan Dagalo.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Katariina Mustasilta arvioi aiemmin, ettei näytä siltä, että tulitaukoon päästäisiin ainakaan lähiaikoina.

– Tähän mennessä osapuolet ovat mustamaalanneet toisiaan. Armeijan viesti on ollut se, että RSF-joukot ovat kapinallisjoukkoja, jotka yrittävät tuhota Sudania. RSF:n linja on ollut, että al-Burhan on aloittanut siviileitä satuttavan väkivaltakampanjan.

– Tällä hetkellä näyttää aika huonolta sen suhteen, että päästäisiin nyt heti tulitauko­sopimukseen, mikä tietysti olisi välttämätöntä, Mustasilta sanoi.

YK:n edustaja Sudanissa Volker Perthes kertoi maanantaina BBC:n mukaan noin 185:n ihmisen kuolleen. Lisäksi noin 1 800 siviiliä ja taistelijaa oli loukkaantunut.