Ukrainalainen rintama­psykologi kertoo IS:lle, mikä on sodassa kaikkein vaikeinta kestää

Psykologit huolehtivat Ukrainassa sotilaiden toimintakyvystä. Myös Suomella on hiljattain päivitetty suunnitelma mielenterveys­työhön konfliktissa.

Bilka eli Orava on Ukrainan armeijan rintamapsykologi.

Kramatorsk–Kiova

Ei ole vaikea tunnistaa sotilasta, jonka henkinen sietokyky on ylittynyt.

– Sen näkee heti. Jokaisella on omat merkkinsä. Esimerkiksi jollain on vapisevat kädet, toisen katse harhailee.

Näin kertoo ihminen, joka todellakin tietää. Taistelunimeä Bilka eli Orava käyttävä nainen on Ukrainan armeijan psykologi, joka toimii rintamalla sotilaiden tukena. Oikeaa nimeään hän ei halua paljastaa, ei myöskään paikkoja, joissa hän on toiminut.

Jotain voi päätellä siitä, että tapaamme Bilkan junassa Kramatorskista Kiovaan. Hän on matkalla lomalle. Kramatorsk on viimeinen asema ennen rintamalohkoa, jolla on jo kuukausien ajan käyty Ukrainan sodan kiivaimpia taisteluja: Soledar, Bahmut, Krasna Hora…

Taukoamaton tulihelvetti rikkoo sotilaita niin fyysisesti kuin henkisesti. Itä-Ukrainassa rintamalinjat ovat usein näköetäisyydellä toisistaan, eikä raskaalta tykkitulelta voi suojautua. Rintamalla voi joutua viettämään pitkiä aikoja.

– Tehtäväni on arvioida taistelukentällä olleiden sotilaiden psykologista tilaa, Bilka kertoo.

– Työni on tunnistaa henkilöt, jotka eivät enää ole toimintakykyisiä ja ohjata heidät hoitoon.

Bahmutin lähellä käydään kiivaita taisteluja.

Länsi-Ukrainan Zhytomyrin alueelta kotoisin oleva Bilka kertoo olevansa 32-vuotias entinen lastenpsykologi. Hän liittyi Ukrainan puolustusvoimiin 2019.

– Se oli lapsuudenunelmani. Kasvoin miesten keskellä, hän selittää.

Ukraina oli jo tuolloin sodassa. Maa oli taistellut Venäjän tukemia separatisteja vastaan Itä-Ukrainassa vuodesta 2014.

Se ei kuitenkaan ollut mitään helmikuussa 2022 alkaneeseen Venäjän suurhyökkäykseen verrattuna.

– Kaikki ovat väsyneitä. Pelkästään jos tekee samaa työtä vaikka puoli vuotta, on vaikeaa. Tämä on vielä vaikeampaa, koska monessa tapauksessa sotilaat eivät voi mennä kotiin eivätkä palata sotaa edeltävään tilanteeseen, Bilka sanoo.

– He ovat kuitenkin motivoituneita, he tarvitsevat vain tukea. Mielestäni he myös saavat tarvitsemansa avun.

Bilkan mukaan rintamalla toimivat psykologit ovat laatineet sotilaille ohjeet, joiden avulla he pitää yllä toimintakykyään.

– Me työskentelemme myös komentajien kanssa ja neuvomme heille, kuinka toimia, Bilka sanoo.

– Joskus sotilaat tarvitsevat vain ihan tavallista vuoropuhelua.

Bilkan mukaan taistelustressin sietäminen on yksilöllistä. - Jotkut sotilaista kestävät tällaista stressiä kuukauden, toiset vuoden, hän sanoo.

Myös Suomen puolustusvoimilla on tarkat suunnitelmat sodanaikaisesta psykologisesta huollosta. Dosentti Petteri Simola Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakyky­osastolta kertoo, että uusinta konseptia kutsutaan nimellä ”lepola”.

Lepola on rintamalla sijaitseva paikka, jonne stressioireista kärsivä sotilas määrätään lepoon ja mielenterveyden ammattilaisten tarkkailtavaksi, yleensä muutamaksi päiväksi.

– Tarkoitus on auttaa ennen kuin mennään siihen tilanteeseen, että henkilö ei kykene enää toimimaan ja pitää lähettää kotirintamalle ihan oikeaan psykiatriseen hoitoon tai muun tuen piiriin, Simola kertoo.

Simolan mukaan jo toisen maailmansodan aikana havaittiin, että varhainen psyykkinen tuki kenttäolosuhteissa on tehokasta.

– Jos mennään siihen tilanteeseen, että henkilö pitää lähettää takaisin esimerkiksi siviiliyhteiskuntaan tai sairaalaan, on todennäköisyys palata omaan tehtävään oman joukon luokse hyvin pieni, ihan prosenttiluokkaa.

Simolan mukaan lepolaan käsketyille sotilaille ei edes ilmoiteta, että he ovat tulleet psykiatrisen avun piiriin. Tarkoituksena on välttää leimaamista.

– Ihan yksinkertaiset perusasiat, joihin kuuluvat ruoka, lepo, puhtaat vaatteet ja turvallinen ympäristö, auttavat sotilasta rauhoittumaan.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen dosentti Petteri Simola on koulutukseltaan psykologian tohtori.

Simolan mukaan Suomi on ottanut oppia sotilaiden mielenterveydestä huolehtimiseen muun muassa Yhdysvalloilta, mutta reserviläisarmeijan tarpeisiin soveltaen.

Myös Ukrainassa sodassa on käytännössä reserviläisarmeija, jonka vahvuudesta vain vähemmistö on ammattisotilaita.

– Tilanne on helpompi kokeneille sotilaille, jotka ovat taistelleet jo vuodesta 2014. Liikekannallepanon kautta tulleiden sotilaiden on vaikeampaa käsitellä stressiä, Bilka arvioi.

Bilkan mukaan kaikista kuormittavinta on nähdä taistelutoverinsa kuolevan.

– Joskus on kyse ihmisistä, jotka ovat tunteneet toisensa lapsuudesta asti ja päättäneet liittyä armeijaan yhdessä. On vaikea nähdä pitkäaikaisen ystävän kuolevan taistelussa. Ja vaikka olisi juuri tavannut, sodassa kiintyy nopeasti.

Bilka allekirjoittaa vanhan sanonnan, jonka mukaan sodassa ei pitäisi kiintyä liikaa keneenkään. Simola epäilee, onko läheisten suhteiden välttäminen käytännössä edes mahdollista.

– En välttämättä pidä sitä tietoisen tavoiteltavan asiana. Voi olla, että jos tavoitellaan sitä että on täysin välinpitämätön taistelutovereitaan kohtaan, se ei johda luottamukseen ja sitä kautta toiminnan tehokkuuteen.

Vaikka sota jonain päivänä loppuisi, mielenterveyden ammattilaisten todellinen työ jatkuu. Suomi epäonnistui viime sotiensa jälkeen rintamalta palanneiden miesten psyykkisessä kuntouttamisessa.

– Käytännössä se kiellettiin pitkälle 80-luvulle saakka, Simola sanoo.

Suomessa on suunniteltu ennalta myös mahdollisen konfliktin jälkeen tapahtuvaa mielenterveystyötä. Suunnitelmat eivät vielä ole täysin julkisia, joten Simola ei halua kommentoida niitä.

Ukrainassa toivotaan, että sama urakka pääsisi alkamaan mahdollisimman pian. Bilkan mukaan rintamalta palanneet sotilaat saavat jo nyt psykologista tukea.

Suurimmalla osalla tehtävä on kuitenkin vielä kesken.

– Uskon voittoomme, ja teemme kaikkemme saavuttaaksemme sen, Bilka sanoo.