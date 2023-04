Sudania ravistelee nyt kahden kenraalin valta­taistelu – tästä on kyse kriisissä, jossa on kuollut jo yli sata siviiliä

Valtakamppailu kärjistyi lauantaina Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä.

Sudanissa on tähän mennessä kuollut yli sata siviiliä maan asevoimien sisäisessä valtakamppailussa.

Lisäksi useiden satojen kerrotaan loukkaantuneen.

Valtakamppailu kärjistyi lauantaina Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä. Taisteluita käydään nyt erityisesti maan pääkaupungissa Khartumissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Katariina Mustasilta kertoo, että riidan osapuolet ovat aiemmin johtaneet maata käytännössä yhdessä, mutta niiden välillä jo pitkään vallinneet jännitteet ovat nyt ryöpsähtäneet aseellisiksi taisteluiksi.

Taustalla vaikuttavat muun muassa neuvottelut siitä, millä tavalla Sudanin turvallisuuskoneistoa tulevaisuudessa rakennetaan.

– Yksi konkreettinen kysymys on se, miten RSF sisällytettäisiin kansallisarmeijaan ja miten turvallisuus­joukot yhtenäistettäisiin. Tähän ei ole tullut sopua ja neuvottelut ovat ajautuneet umpisolmuun, Mustasilta toteaa.

Riidan keskiössä on kaksi miestä.

Sudanin armeijaa johtava kenraali Abdel Fattah al-Burhan ja RSF-joukkoja johtava kenraali Mohamed Hamdan Dagalo.

Vuonna 2021 Sudanissa nähtiin vallankaappaus, jonka aikana maan armeija ja RSF ottivat vallan takaisin itselleen.

Johtava tutkija Katariina Mustasilta, Ulkopoliittinen instituutti.

Mustasilta kertoo, että siitä asti osapuolet ovat olleet kuin toistensa liittolaisia suhteessa Sudanin kansalais­yhteis­kuntaan, joka pyrkii viemään maata kohti siviili­johtoista hallintoa.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut eikä tällä hetkellä näytä siltä, että tulitaukoon oltaisiin pääsemässä ainakaan lähiaikoina.

– Tähän mennessä osapuolet ovat mustamaalanneet toisiaan. Armeijan viesti on ollut se, että RSF-joukot ovat kapinallisjoukkoja, jotka yrittävät tuhota Sudania. RSF:n linja on ollut, että al-Burhan on aloittanut siviileitä satuttavan väkivaltakampanjan.

– Tällä hetkellä näyttää aika huonolta sen suhteen, että päästäisiin nyt heti tulitauko­sopimukseen, mikä tietysti olisi välttämätöntä, Mustasilta sanoo.

Tilanteesta ja taisteluista kärsivät myös siviilit.

IS uutisoi aiemmin, kuinka WHO:n mukaan Khartumissa useita loukkaantuneita siviilejä hoitavilta sairaaloilta ovat loppuneet esimerkiksi veri ja verensiirtolaitteet.

Myös Mustasilta sanoo, että siviilien elinolot ovat uhattuina ympäristössä, jossa taistellaan. Esimerkiksi veden, ruuan ja sähkön saanti vaikeutuu.

– Tilanteesta tekee uuden se, että vaikka Sudanissa on ollut paljon poliittista väkivaltaa, nyt sitä väkivaltaa harjoitetaan isolla skaalalla isoissa kaupungeissa. Varsinkin pääkaupungissa siviileihin kohdistuva voima on potentiaalisesti suuri.

Mustasilta kertoo, että sosiaalisessa mediassa on myös liikkunut erilaisia huhuja riidan osapuolten toimista.

– RSF-joukoista on liikkunut huhuja, että he käyttäisivät ihmisten koteja suojanaan. He hakevat omaa suojaa sieltä ja asettavat siviilit entistä enemmän vaaratilanteeseen.

Mustasilta kuitenkin toteaa, että tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon disinformaatiota. Tilanteen ollessa päällä on vaikeaa arvioida sitä, mikä tilanne tällä hetkellä varmuudella on.

– Tulevaisuuden kannalta pahin skenaario on se, jos tulitaukoa ei saada sovittua. Silloin on riskinä se, että aseellinen konflikti leviää ja ottaisi mukaan muita Sudanin eri toimijoita. Eskaloitunut maan sisäinen konflikti on koko alueelle epävakauttavaa.

Voiko tästä seurata pakolaisaaltoa, joka näkyisi Euroopassa asti?

– Ensisijassa erilaiset pakolaisvirrat suuntautuisivat lähialueille Sudanin sisälle ja sitten rajojen yli naapurimaihin, eikä Eurooppaan, Mustasilta toteaa.