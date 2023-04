Georgian ex-presidentin kunto heikentynyt – kirjoitti synkän ennustuksen tulevaisuudestaan

Georgian presidenttinä vuosina 2004–2013 toiminut Mihail Saakashvili on ollut sairaalassa lähes vuoden.

Georgian entisen presidentin Mihail Saakashvilin kunto heikkenee, The Guardian uutisoi.

– Olen pyytänyt siirtoa Puolaan, koska on kristallin kirkasta, että georgialaisessa sairaalassa kuolen, Saakashvili kirjoitti vastauksena brittilehden kysymyksiin.

Paperilappu toimitettiin brittilehdelle Saakashvilin asianajajien kautta.

Myrkytysoireista kärsinyt Saakashvili on hoidettavana sairaalassa Tbilisissä. Hän on ollut vangittuna lokakuusta 2021 ja hänet on tuomittu vallan väärinkäytöstä. Hänet siirrettiin vankilasta sairaalaan viime vuoden toukokuussa.

Saakashvili nousi Georgian johtoon vuonna 2004 johdettuaan ensin ruusuvallan­kumousta, jossa syrjäytettiin presidentti Eduard Shevardnadze. Saakashvilin kautta leimasi Georgian sota vuonna 2008 ja lähentyminen lännen kanssa. Toisaalta hänen kriitikkonsa arvostelivat toisin­ajattelijoiden ja Saakashvilin kilpailijoiden huonoa kohtelua ja sitä, ettei Saakashvili uudistanut maan oikeusjärjestelmää. Saakashviliä syytettiin myös sodasta.

Saakashvili toimi Georgian presidenttinä vuoteen 2013. Presidenttikautensa jälkeen hän muutti Ukrainaan, jossa toimi muutaman vuoden Odessan kuvernöörinä. Saakashvilillä on myös Ukrainan kansalaisuus.

Saakashvili kirjoitti myös Politicossa reilu viikko sitten kohtelustaan.

– Kun palasin Georgiaan lokakuussa 2021, kahdeksan vuoden maanpaon jälkeen, tukeakseni vapaita ja reiluja parlamenttivaaleja, olin terve, energinen 54-vuotias mies, Saakashvili sanoi.

– Vankeudessa terveyteni on huonontunut jyrkästi; nyt teen kuolemaa.

Saakashvili väitti myös, että häntä oli ”systemaattisesti kidutettu, fyysisesti ja psykologisesti ja tällä hetkellä on todisteita raskasmetalli­myrkytyksestä kehossani”.