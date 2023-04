Myanmarin sotilasjuntta kertoi maanantaina vapauttavansa yli 3 000 vankia buddhalaisen uudenvuoden kunniaksi.

Vankien vapauttaminen alkoi samana päivänä.

Sotilasjuntta ei selventänyt sitä, keitä armahdus koskisi ja koskisiko se myös niitä, jotka ovat vastustaneet maassa vuonna 2021 vallan kaapannutta sotilasjunttaa.

Noin sadan ulkomaalaisen kerrottiin olevan kuitenkin vapautettavien vankien joukossa.

Maassa on pidätetty yli 21 000 ihmistä sotilasjuntan kaapattua vallan. Maan syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi, 77, on ollut vangittuna vallankaappauksesta lähtien. Hänet on tuomittu vankeuteen yhteensä 33 vuodeksi useissa oikeudenkäynneissä.