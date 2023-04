Donbass Devushka -nimeä käyttäneen amerikkalaisnaisen tiedot paljasti suomalaistutkijan kanssa toimiva aktivistiryhmä.

Yhdysvaltain laivaston entinen aliupseeri, Venäjä-myönteinen sosiaalisen median vaikuttaja oli keskeisessä roolissa levittämässä julki Yhdysvaltain tiedustelulta vuotaneita dokumentteja.

Niiden varsinaiseksi vuotajaksi epäillään viime viikolla vangittua ilmavoimien kansalliskaartin sotilasta Jack Teixeiraa. Hän julkaisi kuvaamansa asiakirjat Discord-keskusteluryhmään.

Vuoto havaittiin vasta, kun Donbass Devushka (suom. Donbasin tyttö) -nimisellä Telegram-tilillä julkaistiin huhtikuun alussa neljä Teixeiran alun perin levittämää dokumenttia.

Useilla venäläisillä sosiaalisen median tileillä huomattiin ne ja jatkettiin kuvien levittämistä. Tämän jälkeen asia nousi maailmanlaajuiseen julkisuuteen ja Pentagon alkoi tutkia vuotoa.

Donbass Devushka -tiliä ylläpitää Yhdysvaltain länsirannikon Washingtonin osavaltiossa asuva entinen laivaston teknikko Sarah Bils, 37, kertoo Wall Street Journal.

Bilsin henkilöllisyyden paljasti avointen lähteiden tutkija- ja aktivistiryhmä NAFO, jonka tutkimuksen tulokset tutkijatohtori Pekka Kallioniemi Tampereen yliopistosta julkisti Twitter-tilillään lauantaina.

Bils palveli Yhdysvaltain laivaston lentotukikohdassa toimien elektroniikasta vastaavana teknikkoaliupseerina.

Bils myönsi Wall Street Journalille ylläpitävänsä Donbass Devushkan tiliä, mutta olisi omien sanojensa mukaan vain yksi 15 henkilöstä ”ympäri maailmaa”, jotka hallinnoivat mediatilejä.

Vaikka Bils on työskennellyt sotilastiedustelukoneiden elektroniikan kanssa, ei ole näyttöä siitä, että hän olisi varastanut tai levittänyt salaista aineistoa.

– Tajuan kyllä hyvin salaisten tietojen merkittävyyden, emmekä ole vuotaneet niitä, hän väittää WSJ:lle.

Osaa Donbass Devushkan kautta julkaistuista tietovuotoasiakirjoista oli muokattu niin, että Ukrainan ja Venäjän tappioluvut on muutettu päinvastaisiksi. Tieto ehti kuitenkin levitä ympäri maailman.

Bilsin mukaan dokumentit julkaisi toinen ylläpitäjä, ja Bils kertoo itse poistaneensa ne.

Donbass Devushka -nimimerkki kuvailee käyvänsä ”venäläistyylistä informaatiosotaa”. Saman nimen alle on linkitetty tilejä muillakin alustoilla kuten Twitterissä, YouTubessa ja Spotifyssa. Twitter-tili on perustettu jo 2012.

Lisäksi verkosto myy Wagneriin ja Venäjän asevoimiin liittyvää materiaalia luvaten välittää tulot ”Donbasin vapauttamiseen” ja ”joukkojemme avustamiseen rintamalla”.

– Donbass Devushka on disinformaatiota levittävä propagandakeskus, luonnehtii informaatiosodankäyntiä tutkiva Kallioniemi IS:lle.

Bils on ollut Donbass Devushkan kasvot, vaikka on toiminut samaan aikaan Yhdysvaltain laivaston palveluksessa. Hän kuitenkin erosi laivastosta viime marraskuussa pari pykälää alemmalla aliupseeriarvolla kuin se, johon hänet oli alunperin ylennetty.

Bilsin mukaan hän erosi terveydellisistä syistä kärsittyään posttraumaattista stressiä.

Bils on nauhoittanut podcasteja, joissa ylistetään presidentti Vladimir Putinia ja vastustetaan Yhdysvaltain apua Ukrainalle.

Donbass Devushkan Telegram-tili on yhä toiminnassa ja sillä on 67 000 seuraajaa. Tilillä Donbass Devushka vastaa NAFOn paljastuksiin olevansa ”nainen, joka on ylpeä venäläis-juutalaisuudestaan sekä maastaan ja kansastaan.”

Hän väittää syntyneensä Luhanskissa Itä-Ukrainassa ja esiintyy podcastissa venäläisellä aksentilla puhuen.

Kallioniemi sanoo naisen aiemmin julkaisseen huijausviestejä, joissa on esittänyt olevansa Mariupolissa, josta hänen isänsä tulee pelastamaan hänet. NAFO-aktivistit kuitenkin paljastivat, että Donbass Devushka on Yhdysvaltain New Jerseystä kotoisin oleva Bils, jolla ei ole venäläistaustaa.

Bils on nyttemmin muuttanut nimensä venäläistyyliseksi, kertoo Kallioniemi.

– Todennäköisesti siksi, että hänen olisi helpompi hiljentää skeptikkoja väittämällä olevansa venäläinen.