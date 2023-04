Tämä tiedetään nyt Tanskaa järkyttäneestä tapauksesta: Filippa, 13, pääsi kotiin sairaalasta

13-vuotiaan tytön katoamiseen liittyvästä rikoksesta epäilty mies on edelleen poliisin hallussa. Kaksi muuta kiinniotettua on vapautettu.

Tanskan poliisi on vaatinut 13-vuotian Filipan katoamisen yhteydessä pidätettyä 32-vuotiasta miestä vangittavaksi. Tuomioistuin päättää vangitsemisesta maanantaina, kertovat tanskalaislehdet BT ja Berlingske.

Poliisi ei ole vielä kertonut, mistä rikoksesta 32-vuotiasta miestä epäillään. Tanskalaislehti Ekstra Bladetin mukaan miehen lisäksi tapaukseen liittyen otettiin sunnuntaina kiinni kaksi muuta ihmistä. Heidät on kuitenkin jo vapautettu.

Lehden mukaan on epäselvää, onko tapaukseen liittyen otettu kiinni muitakin ihmisiä.

Vuorokauden ajan kadoksissa ollut Filippa löydettiin lopulta sunnuntaina elossa talosta Korsørin kaupungista. Poliisi murtautui asuntoon piiritettyään sitä.

Filippa vietiin sairaalaan, josta hän pääsi kotiin sunnuntai-iltana. Tytön äiti kertoi Ekstra Bladetille tämän voivan olosuhteisiin nähden hyvin.

Poliisi kertoo jatkavansa tapauksen tutkintaa ja kartoittavansa, missä kaikkialla Filippa on ollut viimeisen vuorokauden aikana puhelinhistorian ja todistajanlausuntojen perusteella.

Poliisit Kim Kliver ja Rune Dahl Nilsson kertoivat Filipan löytymisestä Tanskassa 16. huhtikuuta.

Filippa katosi lauantaina ollessaan palaamassa lehdenjakajan työstään. Hän oli soittanut perheelleen ennen puolta päivää. Sitten hänestä ei kuulunut. Filipan pyörä, laukku ja puhelin löytyivät ojasta.

Etsintöihin osallistui satoja viranomaisia ja vapaaehtoisia.

Poliisin tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tyttö oli ollut hereillä, kun poliisit tulivat asuntoon. Hän myös puhui poliiseille.

Poliisi ei ollut halukas tarkemmin avaamaan, mitä he epäilevät tapahtuneen.

– Meillä on epäilty ja meillä on kuva siitä, mitä on tapahtunut, mutta emme voi mennä sen syvemmälle nyt, yksi poliiseista sanoi.

Filippa katosi Kirkerupin kylässä, joka sijaitsee Tanskan pääsaaren Sjællandin lounaisosassa. Korsøriin on Kirkerupista alle 30 kilometriä.