Poliisi on pahoitellut tapahtunutta vainajan perheelle.

Poliisit erehtyivät osoitteesta ja ampuivat 5. huhtikuuta väärän miehen Yhdysvalloissa New Mexicon Farmingtonin kaupungissa. Tapauksesta uutisoivan NBC Newsin mukaan vainaja oli nimeltään Robert Dotson ja iältään 52 vuotta.

Väärinkäsitys sai alkunsa perheväkivaltailmoituksesta hätänumeroon noin kello 23.30. Soittaja asui vastapäätä Dotsonin taloa. Kun poliisit saapuivat väärinkäsityksessä Dotsonin porraspäähän, oli tällä oven avatessaan kädessään käsiase.

Perjantaina poliisi julkaisi tapahtumasta kuusi noin 20 minuutin videota sekä kolmiosaisen videon Facebookissa. Uutistoimisto CNN kertoo poliisipäällikkö Steve Hebben pahoitelleen tapahtunutta Dotsonin perheelle.

– Sydämeni on murtunut. Herra Dotson ei ollut tämän puhelun kohde. Tämä loppu on vain uskomattoman traaginen. Olen äärimmäisen pahoillani, että olemme tässä tilanteessa, Hebbe sanoi.

Nyt julkistetuilla videoilla poliisit näyttävät epäröivän osoitetta ja tulevan poliisiradion kautta tietoisiksi erehdyksestään. Konstaapelit nauravat hukkaretkelleen vain hetkeä ennen kuin Dotson avaa ovensa, mistä vauhkoontuneina he käskevät tätä nostamaan kätensä ylös ja avaavat tulen.

Videolla kuuluvat Dotsonin vaimon järkyttyneet huudot. Poliisin mukaan myös hän ampui ennen kuin ymmärsi olevansa tekemisissä virkavallan kanssa.

Nykytietojen mukaan jokainen pidätystehtävään osallistuneista poliiseista käytti asettaan. Jää piirikunnansyyttäjänviraston arvioitavaksi, syyllistyikö poliisi virkavirheeseen.

NBC:n mukaan tapauksessa osalliset poliisit on toistaiseksi hyllytetty ja heidän nimensä on videoissa salattu. Kaksi heistä on työskennellyt poliisissa 5 vuotta ja viimeinen kolme vuotta.