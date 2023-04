Asiantuntija näkee neljä syytä sille, miksi Venäjä rakentaa linnoituksia Krimille.

Alkuvuoden aikana otetut satelliittikuvat ovat näyttävät, kuinka venäläiset ovat linnoittaneet Krimiä. Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014 ja liitti alueen vastoin kansainvälistä oikeutta itseensä.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän John Helinin mukaan Venäjän rakentamissa linnakkeissa tuskin on kyse siitä, että Krimillä varsinaisesti varaudutaan ainakaan välittömässä lähi­tulevaisuudessa tapahtuviin taisteluihin.

– Linnoittamisella kerrotaan krimiläisille, että toisin kuin Harkovassa, jossa otettiin nopeasti takkiin tai Hersonissa, josta Venäjä vetäytyi, Krimiä tullaan puolustamaan.

Helinin mukaan puolustuslinjojen ja linnakkeiden rakentaminen alkoi marraskuun tienoilla. Viime syksynä Ukrainan onnistui vallata takaisin laajoja alueita Harkovassa ja pakotti Venäjän vetäytymään Hersonin kaupungista etelässä.

11. helmikuuta otetussa satelliittikuvassa näkyy venäläisten rakentamia linnoituksia ja betonisia panssarintorjuntaesteitä.

Helin huomauttaa, että Venäjän tiedetään rakentaneen myös laajemmin etelärintamalle paljon linnakkeita ja rakennustyöt jatkuvat edelleen.

– Sotilaallisesti on järkevämpää rakentaa linnakkeita varautumis­tarkoituksessa pitkälti etupeltoon. Jos kävisikin niin, että Ukrainan vastahyökkäys pääsee Krimille asti, Krimillä on ne linnoitteet valmiina.

John Helin.

– Krim on niemimaa, jonne johtaa vain nämä kapeat kannakset. Niiden vahva linnoittaminen on hyvin järkevää sotilaallisessa mielessä.

Kolmas tekijä linnoittamisen taustalla on se, että Krimillä sijaitsee Venäjän mobilisoituja joukkoja.

– On huomattavasti parempi pitää sotilaat kiireisinä kaivamassa juoksuhautoja, kuin että antaisi heidän istua tekemättä mitään varuskunnissa. Paras sotilas on kiireinen sotilas.

Linnoitusten rakentaminen ja puolustuslinjojen parantaminen antaa myös Krimin puolustuksesta vastaaville upseereille tavan osoittaa, että he tekevät oikeita asioita, Helin sanoo. Hänen mukaansa kyse on aidosta sotilaallisesta varautumisesta, mutta siihen sisältyy ”performanssin elementti”.

Neljäs tekijä on, että joissain linnakkeissa yksityispuolen toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä.

– Siinä on tietynlainen korruptioelementti, joka koskee osaa Krimin linnakkeista.

Satelliittikuviin on tallentunut muun muassa lohikäärmeen hampaita eli betonisia panssaritorjunta­esteitä ja juoksuhautoja. Etenkin lohikäärmeen hampaat ovat herättäneet välillä hilpeyttäkin, sillä niitä on pidetty heppoisina. Helinin mukaan Venäjä on kuitenkin julkisuudessa olevien tietojen perusteella rakentanut vahvan puolustuslinjan Etelä-Ukrainaan.

– Paljon niille lohikäärmeen hampaille on naurettu ja ne ovatkin aika kevyitä. Ne voisivat olla aika paljon parempia. Mutta Venäjä on tehnyt paria kolmea isoa selkeää puolustustasoa, jotka ovat useiden kilometrien syvyydessä aina Melitopoliin asti, Helin sanoo.

Puolustustasot koostuvat Helinin mukaan useammasta miinakentästä, joita erottavat lohikäärmeen hampaat. Venäläiset ovat rakentaneet myös panssarikaivantoa, jonka tarkoituksena on estää panssari­vaunujen eteneminen. Lisäksi juoksuhaudoista ja ajoneuvojen taisteluasemista voidaan suojata puolustus­rakennelmaa.

– Kun Ukraina pääsee tällaisen puolustuslinjan lähelle, sellaisen murtaminen, vaikka lohikäärmeen hampaat itsessään eivät luottamusta herättäisi yksittäisenä rakennelmana, sen läpi­murtaminen on haastavaa.

– Ukrainalla on siihen kalustoa, mutta kalusto ei tee autuaaksi vaan kyllä se pitää taistella tiensä läpi. Se tulee olemaan haastavaa ja nähtäväksi jää, onnistuuko Ukraina.

Lohikäärmeen hampaita ja taisteluhautoja Jevpatorijan rannalla, lähellä Vitinoa.

Satelliittikuvissa huomiota herättää se, että Venäjä näytti ainakin maaliskuun loppupuolella pitävän kalustoa Krimin länsirannikolla sijaitsevassa Vitinossa. Venäjä näyttää myös rakentaneen juoksuhautoja ja sijoittaneen lohikäärmeen hampaita rannan tuntumaan lähellä Vitinoa.

Kuvista ensin uutisoineen Washington Postin mukaan jotkut analyytikot ovat ihmetelleet aseiden sijoittamista kauas taistelukentältä. Myöskään Helinin mukaan aseille tai juoksuhaudoille ei luulisi olevan käyttöä alueella.

– Ukrainalla ei tietääkseni pitäisi olla kykyä mihinkään laajaan maihinnousuun. Venäjä hallitsee edelleen aika vahvasti Mustanmeren merialuetta eikä Ukrainalla ole vahvaa laivastoa, jonka voimin suorittaa maihinnousuja.

Loogista on, että Venäjä on linnoittanut Krimille kulkevaa läntistä Armjanskin maareittiä että itäistä reittiä, joka kulkee Medvedivkan kautta.

Helinin mukaan Armjanskin reitin vahvistaminen aloitettiin ensin. Kyseistä reittiä pitkin Venäjä pääsi murtautumaan Etelä-Ukrainaan sodan alkupuolella.

– Se on siinä mielessä helpompi reitti, koska siellä ei ole samanlaisia siltoja kuin itäpuolella. Mutta molemmat ovat vaikeita. Molemmat ovat kapeita kannaksia, joita on helppo puolustaa pienelläkin joukolla. Jos Ukraina pääsee Krimin läheisyyteen, se on ihan sama, mitä reittiä lähdetään etenemään, se on erittäin vaikeaa joka tapauksessa.