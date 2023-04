Tällaista on Ukrainan sodan poltto­pisteessä – valo­kuvaajat seurasivat sotilaita etu­rintamalla

Reutersin ja AFP:n valokuvaajat pääsivät kuvaamaan ukrainalaissotilaita rintamalla ja heidän piilopaikassaan.

Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutista on taisteltu jo kuukausien ajan. Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän John Helinin mukaan Ukraina on kaupungissa ahtaalla.

– Päällystetyt huoltotiet ovat katki, niitä ei voi käyttää ja Venäjä pystyy ampumaan niille. Huolto kulkee laakson pohjaa pitkin soratietä pitkin ja se on käytännössä ihan mutaa. Haavoittuneiden evakuointi on haastavaa, huollon saaminen paikalle on haastavaa, Helin kuvailee.

– Ukrainalaisjoukot kaupungissa ovat hyvin kuluneita. Siellä ilmeisesti pysytään vielä kaupungissa, mutta ukrainalaisten hallitsema alue pienenee. Tällä hetkellä Ukraina pitää hallinnassaan vain noin kolmasosaa kaupungista ja se paine on uskomattoman kova.

Tilanne kaupungissa muuttuu päivittäin. Helinin mukaan Ukrainan joukot ovat vetäytyneet Bahmutia halkovan rautatien tasolle. Kuvaavaa kuitenkin on, että esimerkiksi rautatieaseman hallinta voi vaihtua jopa pari kertaa vuorokaudessa.

Helinin mukaan ukrainalaisten hallussa on noin kolmasosa Bahmutista. Ukraina on kuitenkin pitänyt kiinni siitä, ettei se ainakaan toistaiseksi vedä joukkoja Bahmutista.

– Vaikea sanoa, mikä se Ukrainan armeijan todellinen tausta-ajatus on. Omasta mielestäni näyttää lähinnä poliittiselta päätökseltä, että Bahmut ei saa kaatua. Tätä nähtiin viime vuonna myös esimerkiksi Severodonetskissa, Helin sanoo.

Ukraina on antanut ymmärtää, että tarkoituksena on sitoa Venäjän joukkoja Bahmutin suunnalle.

– Aika suuria tappioita Ukrainakin tuntuu ottavan, mikäli tämä on se idea.

Reuters ja AFP ovat julkaisseet tuoreita kuvia eturintamalta. Jutun alussa näkyy Reutersin video siitä, millaista arki eturintamalla Bahmutin lähellä on.

Ukrainan tykistö ampuu kohti etulinjaa, venäläisjoukkojen suuntaan lähellä Bahmutia.

Eturintamalla palveleva naissotilas on kiinnittänyt nuken varusteisiinsa.

Jalkaväkimies valmistelee lounaansa juoksuhaudassa.

Ukrainalainen sotilas, joka on palaamassa eturintamalta, keskeltä kovia taisteluita lähellä Bahmutia.

Ukrainalaissotilas palaa raskaista taisteluista.

Nämä sotilaat ovat saamassa hetken hengähdystauon kovimmista taisteluista.

Ukrainan tykistöyksikkö operoi mutaisista ja kylmistä juoksuhaudoista lähellä rintamalinjaa raskaiden taistelujen aikana.

Jalkaväkimies Otaman Kost Khordienko polttaa savuketta juoksuhaudassa.

Bas-koira on ukrainalaisjoukkojen eräänlainen talismaani. Vuoristoprikaati Edelweissin kranaatinheitinyksikkö pelasti koiran lähellä Kiovaa viime kesänä ja sen jälkeen koira on matkustanut yksikön mukana.

Vuoristoprikaatin kranaatinheitinyksikön sotilas kuvattuna yksikön piilopaikassa lähellä Bahmutia.

Piilopaikassa eturintamalla taistelleet sotilaat voivat levätä.

Joo kuukausien ajan sodan kovimpia taisteluita on käyty Bahmutista. Taistelut ovat olleet kuluttavia myös ukrainalaissotilaille.

Sotilaat käsittelevät ampumatarvikkeita.