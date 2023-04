Kylmäävä tilanne lautalla Ruotsissa – rekka retkahti reunan yli

Aftonbladetin mukaan pelastusoperaatio on käynnissä.

Ruotsin Trelleborgissa oli lauantaiaamusta huomiota herättävä pelastusoperaatio, kun rahtilaivan kyydissä matkustanut rekka uhkasi vieriä kannelta alas.

Asiasta raportoinut ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo, että rekka jäi roikkumaan osittain laivan kannen ulkopuolelle.

Välikohtaus tapahtui Stena Line -yhtiön M/S Skåne -laivalla.

Pelastuslaitos ja poliisi hälytettiin Trelleborgin satamaan lauantaiaamusta kello 4.20, kun ajoneuvo retkotti jo kannen ulkopuolella.

Aftonbladet raportoi puolenpäivän aikoihin, että rekka oli edelleen jumissa kannella. Lehden tietojen mukaan kulkuneuvo vieri omin renkain kiperään paikkaan, sillä kuljettaja oli unohtanut kytkeä käsijarrun päälle.

Lautta on pysytellyt satamassa ja sen seuraava lähtö on peruttu. Ruotsin viranomaiset lopettivat aamukahdeksalta työskentelynsä kohteessa varmistettuaan, ettei rekka vuoda polttoainetta. Rekka on varmistettu kiristysnauhoilla toistaiseksi.

Rekan siirtäminen vaatii raskaampaa kalustoa, pelastusoperaatio jatkuu varustamon ja sataman yhteisvoimin.

Laiva oli matkalla Saksan Rostockista Trelleborgiin, kun onnettomuus tapahtui. Aftonbladetin mukaan 299 matkustajaa ja 45 hengen miehistö pääsivät turvassa maihin.