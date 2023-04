Rotat tepastelevat ihmisten jalkojen päältä metroissa ja vierailevat vessanpöntöissä.

New Yorkin rotat viihtyvät metrotunneleissa, putkistoissa ja tyhjillä tonteilla. The New York Timesin mukaan rottahavaintoja on viime aikoina ollut ennätysmäärä. Lehti listaa kaupunkilaisten rottahavaintoja: niitä on löytynyt vessanpytyistä ja keittiön roska-astioista. Lapset joutuvat väistelemään kuolleita rottia koulumatkallaan.

Chinatownissa sijaitsevan rakennuksen seinän sisältä puolestaan löytyi kahdeksan kuollutta rottaa.

34-vuotias Spencer Morin kertoo lehdelle, kuinka hän löysi muutama vuosi sitten Astorian kaupunginosassa asuessaan rotan pytystään.

– Tartuin lähimpään painoon, minkä löysin, George Orwellin omaelämäkertaan, ja laitoin sen kannen päälle, ettei ”pikkukokki” pääse karkuun, Morin kertoo lehdelle.

Sitten Morin suihkutteli puoli tuntia valkaisuainetta vessaansa vedellen pyttyä, jolloin rotta lopulta nuupahti ja hän veti sen alas viemäristä.

Miljoonakaupungissa on rotan elämälle mainiot olosuhteet. Rotta hyppäsi lätäkköön Manhattanilla joulukuussa 2019.

New Yorkissa ollaan niin epätoivoisia rottien kanssa, että kaupunki on palkannut ensimmäisen jyrsijöiden vähentämisen johtajan, jota on mediassa tituleerattu rottatsaariksi. Tehtävään valittu Kathleen Corradi on entinen opettaja ja rottien vastainen aktivisti.

Johtajaa jyrsijöiden vähentämiseen liittyviin tehtäviin haettiin työpaikkailmoituksella, jossa hakijan toivottiin olevan jokseenkin verenhimoinen sekä hallitsevan hyvin jätehuollon ja rottien teurastuksen.

– Näette jatkossa paljon vähemmän rottia ja enemmän minua, Corradi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Rotat ovat yksi miljoonakaupungin suurimmista ongelmista rikollisuuden, kodittomuuden ja kohtuuttomien vuokrien ohella. Rottia on yritetty tappaa keinolla jos toisellakin, mutta yritykset eivät ole kovin hyvin onnistuneet.

Rotat myös matkustavat metroilla.

– Istuin kaikessa rauhassa metrossa. Ja sitten yhtäkkiä rotta kävelee jalkani päältä. Eikä se edes pitänyt kiirettä, Kirsten Schofield kertoo New York Timesin artikkelissa.

Tilannetta pahensi Schofieldin mukaan se, että vastapäätä istuvat teinit näkivät kaiken ja nauroivat.

Ongelma paheni New Yorkissa koronaviruksen aikana. Vuosien 2020–2022 aikana rottahavaintojen määrä kasvoi yli 70 prosenttia. Yhdeksi syyksi on epäilty sitä, että koronarajoitusten ollessa voimassa ihmiset söivät noutoruokaa ravintoloiden edustoilla, katujen varsilla ja puistoissa jättäen tähteitä roskiksiin ja kaduille.

Rotat myös siirtyivät aiempaa enemmän asuinalueille, kun ihmiset olivat enemmän kodeissaan ja tuottivat ruokahävikkiä ja roskaa siellä.

Ihmiset ovat luoneet rotille ihanteelliset olosuhteet täyttämällä roskakorit herkullisilla jätteillä ja ruuan tähteillä.