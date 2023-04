Ajatushautomon mukaan Kiina pyrkii myös uhittelemaan Japania.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) pitää todennäköisenä, että Venäjä tahtoo Tyynenmeren laivastonsa sotaharjoituksillaan tehdä itsestään houkuttelevamman liittolaisen Kiinalle.

Lue lisää: Venäjä aloitti yllättäen sotaharjoitukset Tyynellä­merellä – ”Yritetään osoittaa, että kyllä meillä vielä voimaa piisaa”

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti harjoituksista eilen perjantaina. Venäjän mukaan harjoituksissa ammutaan testilaukauksina muun muassa ohjuksia ja torpedoja.

Ilmoitus tulee aikana, kun jännitteet Aasian Tyynenmeren alueella ovat vain kiristyneet. Yhdysvallat ja Etelä-Korea pitivät hiljattain yhteisilma­harjoituksia Pohjois-Korean testattua mannertenvälisiä ohjuksia.

Venäjän merivoimat on asetettu harjoituksen ajaksi valmiustilaan.

ISW:n mukaan sotaharjoituksen tarkoitus on todennäköisesti viestiä Kiinalle, että Venäjä tukee sen turvallisuus­tavoitteita Tyynellämerellä ja että Venäjä pystyy olemaan tasavertainen sotilaallinen kumppani – vaikka sen sotilaallisia voimavaroja kuluu alati Ukrainassa.

Aiemmin sodan aikana ISW on raportoinut, että Venäjän asevoimien Tyynenmeren laivaston 40. ja 155. jalkaväki­prikaati on kärsinyt Ukrainassa raskaita tappioita Vuhledarin alueella alkuvuodesta 2023 ja loppuvuodesta 2022.

Ajatushautomon mukaan Venäjä tahtoo sotaharjoituksilla myös viestiä Japanille, jotta se ei jatkaisi Ukrainan tukemista. ISW näkee, että Venäjä yrittää paineistaa Japania ennen sen isännöimää G7-maiden kokousta toukokuussa.

Tämä uhittelu on ISW:n mukaan pääteltävissä siitä, että Venäjä aikoo harjoituksissaan simuloida ”vihollisen rantautumista” Sahalin saarelle ja eteläiselle saari­muodostelmalle Kuriileille. Japani kokee osan Kuriileista kuuluvan sille. Kuriileista on kiistelty Japanin ja Venäjän välillä toisen maailman­sodan päättymisen jälkeen.

Ajatushautomo huomauttaa, että länsimaat ovat aiemminkin kokeneet tällaista painostusta ja aiemmin nämä tilanteet eivät ole ennakoineet todellista sotilaallista eskaloitumista. ISW toteaa yksiselitteisesti, että Venäjän armeija ei aiheuta todellista uhkaa Japanille tällä hetkellä.

Sen Tyynenmeren laivastolla ei todennäköisesti ole käytössä sellaista taisteluvoimaa Tyynenmeren alueella, jotta se uhkaisi Japania – tai onnistuisi vakuuttamaan Kiinan siitä, että se olisi sen kanssa ”tasavertainen sotilaallinen voima”.

Shoigun on määrä tavata Kiinalaisen virkaveljensä Li Shangfun, joka saapuu Moskovaan vierailulle sunnuntaina. Venäjän mukaan puolustusministerit aikovat keskustella puolustus­yhteistyöstä sekä alueellisesta ja maailman­laajuisesta turvallisuudesta.

Kiinan ulkoministeri Qin Gang kertoi perjantaina, että Kiina ei myy aseita Venäjälle ja säätelee sellaisten tuotteiden vientiä Venäjälle, joilla on sekä siviili- että sotilaskäyttöä. Kiina ja Venäjä esiintyvät julkisesti läheisinä liittolaisina, eikä Kiina esimerkiksi ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Samalla Kiina on kuitenkin ulostuloillaan lyönyt ainakin jonkinlaisia rajoja kumppanuudelle.

ISW:n mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei onnistunut tavoitteessaan sinetöidä maiden kahdenvälisiä suhteita, kun Kiinan presidentti Xi Jinping vieraili Moskovassa maaliskuussa.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että vierailun anti oli paha pettymys Putinille.