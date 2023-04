Venäjä testaa ohjuksiaan ja torpedojaan osana tarkastusharjoitusta.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti perjantaina Venäjän aloittaneen yllättäen Tyynenmeren laivastonsa sotaharjoitukset. Harjoituksissa ammutaan testilaukauksina muun muassa ohjuksia ja torpedoja.

Harjoituksista uutisoineen Reutersin mukaan Venäjän peliliike tulee aikana, jolloin jännitteet Aasian Tyynenmeren alueella ovat kasvussa. Yhdysvallat ja Etelä-Korea pitivät hiljattain yhteisilma­harjoituksia Pohjois-Korean testattua mannertenvälisiä ohjuksia.

Shoigu kuvaili harjoituksia ”tarkastukseksi”.

– Tämän tarkastuksen päätavoitteena on kasvattaa puolustusvoimien kykyä torjua todennäköisen vihollisen aggressiota mereltä, Shoigu sanoi venäläisen uutistoimisto Rian mukaan.

Venäjä ampui risteilyohjuksilla kohti maalitauluja Japaninmerellä maaliskuun lopulla.

Venäjän pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin mukaan Venäjän merivoimat laitetaan korkeaan hälytysvalmiuteen. Tämän lisäksi joukot suuntaavat harjoitusalueille, joissa toteutetaan taisteluharjoituksia.

Harjoituksissa simuloidaan vihollisen rantautumista Sahalin saarelle ja eteläiselle saari­muodostelmalle Kuriileille. Japani kokee osan Kuriileista kuuluvan omakseen. Kuriileista on kiistelty Japanin ja Venäjän välillä toisen maailmansodan päättymisestä lähtien.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti harjoituksilla olevan mitään tekemistä aluekiistojen kanssa.

– Tämä on normaali harjoitus, joka on tehty useasti viime vuosina ja se jatkuu. Tässä on kyse asevoimiemme vaadittavan taistelu­valmiuden ylläpitämisestä.

Venäjä ampui Tyynenmeren alueella, tarkemmin Japaninmerellä, viimeksi ohjuksia maaliskuun 28. päivänä. Venäjä myös lensi kahdella strategisella pommikoneella seitsemän tunnin pituiset lennot aiemmin maaliskuussa, kun Japanin pääministeri Fumio Kishida oli aloittamassa vierailuaan Ukrainaan.

Kenraalimajuri evp, kansanedustaja Pekka Toveri (kok) kommentoi, että Venäjä pitää joka vuosi suurempia sota­harjoituksia.

Harjoituksia Venäjä pitää vuorovuosina eri sotilaspiireissä.

Toveri kertoo, että yhdessä vaiheessa venäläisillä oli paljon yllätysharjoituksia. Maa testasi joukkojen valmiutta ja liikekannallepanoa.

Nyt Venäjä on jälleen päättänyt pitää harjoitukset. Toverin mukaan kyseessä on lähinnä voimannäyttö.

– Yritetään osoittaa, että kyllä meillä vielä voimaa piisaa, vaikka aika heikossa hapessa ollaan.

Toveri lisää, että venäläiset ovat pitäneet myös yhteisharjoituksia kiinalaisten kanssa.

Ne ovat Toverin mukaan näytösharjoituksia. Niissä ei harjoitella mittavaa operatiivista yhteistyötä.