Ukraina valmistautuu valtaamaan alueitaan takaisin Venäjältä. Operaatio on vaarallinen, vaikka Ukrainan arvioidaan iskevän jopa 40 000 sotilaan voimin. Panssarisodankäynnin asiantuntija Olli Dahl kertoo, mitä Venäjän puolustusasemien murtaminen vaatii.

Venäjän massiivisia puolustusrakennelmia on kartoitettu satelliittikuvista ja avoimista lähteistä ja ne kattavat lähes koko tuhat kilometriä pitkän rintaman.

Ukrainassa valmistaudutaan taisteluun, joka määrittää maan tulevaisuutta pitkälle eteenpäin.

Onnistuuko Ukraina vastahyökkäyksellään työntämään pois maan itä- ja eteläosia miehittävät venäläisjoukot ja vapauttamaan alueensa?

Asiantuntijoiden mukaan se riippuu eritoten yhdestä asiasta.

Ukrainan on läpäistävä Venäjän rakentamat massiiviset puolustuslinjat useasta kohdasta operaatiolla, jollaista ei todennäköisesti ole nähty sotahistoriassa toisen maailmansodan jälkeen.

– Ukrainalaisten kyky murtaa Venäjän puolustuslinjat, ja toisaalta Venäjän kyky pitää ne, ovat ratkaisevassa osassa konfliktin jatkossa, arvioi Le Monden haastattelema ranskalaisen IFRI-tutkimuslaitoksen tutkija Leo Peria-Peigne.

Jos Ukraina lyö Venäjän rintaman, se voi päästä niskan päälle koko sodassa. Jos hyökkäys epäonnistuu, toista ei ehkä tule pitkään aikaan.

Ukrainalaissotilaita asemissaan Bahmutissa viime viikolla. Kuluttavan asemasodan uskotaan pian vaihtuvan Ukrainan vastahyökkäykseen, jolla venäläiset yritetään ajaa pois.

Vladimir Putinin Venäjälle olisi valtava arvovaltatappio, jos Ukrainalta anastetuista maista jouduttaisiin luopumaan, ja Putinin valta voisi horjua. Puolustuslinjan pitäminen taas voisi antaa syyn julistaa Venäjän voittoa sodassa.

Lue lisää: Härski tihutyö pelasti Kiovan, kenraalin ”hullu” suunnitelma yllätti omatkin – nämä olivat Ukrainan sotavuoden 10 ratkaisutaistelua

Putin-linja

Vallattujen alueiden tärkeydestä Venäjälle kertovat linnoitteet, joita se on viime syksystä lähtien rakentanut kovaan tahtiin. Rakennustöiden arvioidaan syöneen Venäjän resursseja merkittävästi.

Linnoitteilla on myös poliittista merkitystä, kun Putin haluaa osoittaa pitävänsä jalansijan Ukrainassa. Siinä mielessä puolustuslinjaa voisi kutsua jopa Putin-linjaksi.

Vladimir Putin vieraili Venäjän hallitsemilla alueilla Hersonin maakunnassa tiistaina tapaamassa venäläisjoukkoja. Kyseessä oli jo toinen matka Ukrainaan lyhyen ajan sisällä.

Vaikka paikoin kiireellä kyhätyille esteille ja varsinkin niin sanotuille lohikäärmeen hampaille on naureskeltu, moninkertaiset puolustuslinjat panssarikaivantoineen ovat nykynäkemyksen mukaan merkittävä hidaste Ukrainan joukoille.

Ne ovat läpäistävissä, mutta se vaatii asiantuntijoiden mukaan määrätietoista ja taitavaa aselajien yhteistyötä ja siihen erikseen koulutettuja joukkoja.

– Kyseessä on valtava aselajien yhteistoimintaoperaatio. Jokaisen täytyy hoitaa osansa. Se on myös erittäin suuri riski, arvioi Britannian armeijan entinen pioneerijoukkojen upseeri Nick Gunnell Financial Timesille.

Epäonnistunut hyökkäys voisi tuhota Ukrainan jäljellä olevat parhaat voimat ja uuden kaluston, laskea moraalia ja kyseenalaistaa länsimaisen aseavun.

Satelliittikuvat paljastavat

Venäjän puolustuslinjoja on kartoitettu satelliittikuvista, ja ne kattavat jo lähes koko tuhatkilometrisen rintaman.

Tärkeimmissä suunnissa kuten eteläisellä Zaporizzjan alueella ne saattavat olla kymmenien kilometrien syvyiset, ja sisältää moninkertaisia linnoitteita.

Linjan petollisin, näkymätön este ovat maahan kaivetut miinat, joita on kylvetty todennäköisesti erittäin paljon linnoitteiden eteen. Käytössä on sekä panssarimiinoja että jalkaväkimiinoja.

Linjan huomiota herättävin este ovat pyramidin muotoiset, arviolta reilun metrin korkuiset ajoneuvoesteet. Näitä ”lohikäärmeen hampaiksi” kutsuttuja teräsbetonimöhkäleitä on nähty satelliittikuvista valtavia rivistöjä pitkin rintamaa.

Linjan vaikuttavin este puolestaan ovat panssarikaivannot, joista mikään ajoneuvo ei mene suoraan yli.

Kaikkien näiden tarkoitus on pysäyttää eteneminen – mutta pystyvätkö ne siihen?

Pyramidien heikkoudet

Panssarisodankäynnin asiantuntija, everstiluutnantti evp Olli Dahl sanoo kritiikin ”lohikäärmeen hampaita” kohtaan olevan osin oikeutettua.

– Kun meillä kotimaassa rakennettiin aikoinaan esimerkiksi Salpa-linjaa, siihen tehtiin huomattavasti järeämpiä kiviesteitä, joita ei vain lätkäisty maahan, vaan niistä oli vähintään kolmasosa upotettu maahan, jolloin kaataminen ja raivaaminen on huomattavasti vaikeampaa.

– Joissain kuvissa näkyy näiden pyramidien pohjassa jonkinlainen tarttumisrauta, ja linjan rakenne on kolmijonoinen, kuten pitääkin, mutta ne ovat kuitenkin vain maan pinnalla. Panssarikaluston puskuterillä ne saa työnnettyä helposti syrjään, Dahl uskoo.

Venäjän rakentamia juoksuhautaverkostoja näkyi Krimiltä otetuissa satelliittikuvissa helmikuussa. Kuvan oikeassa ylälaidassa tien molemmin puolin näkyy kolmeen riviin aseteltuja ”lohikäärmeen hampaita”.

Lue lisää: Satelliitti­kuvat paljastivat Venäjän linnoitukset Krimillä – tämän takia läpi murtaminen on vaikeaa

Dahlin mukaan miinakentät raivataan esimerkiksi Suomen lahjoittamilla Leopard-raivauspanssarivaunuilla. Miinanraivaukseen on myös erityisiä räjähteitä, joita Ukraina on saanut paljon.

Lue lisää: Suomen Ukrainalle antamasta sota­kalustosta yksi on ylitse muiden – ”Vastaavaa ei ole kenelläkään”

Panssarikaivannosta puolestaan mennään yli liikuteltavilla silloilla tai täyttämällä kaivannot maansiirtokoneilla. Ukrainan tiedetään saaneen kumpiakin.

Vaikeus tulee siitä, että koko operaatio pitäisi pystyä tekemään ilman, että venäläiset samalla keskittävät ukrainalaisia vastaan kaikki käsillä olevat ammuksensa, kranaattinsa ja ohjuksensa.

– Ei voi olla keskitetyn asevaikutuksen kohteena samaan aikaan, kun esteitä raivataan, Dahl selittää.

Aselajien yhteispeliä

Mukaan kuvaan astuu englanninkielinen sanapari, josta on Ukrainan sodassa puhuttu paljon, ja puhutaan jatkossa vielä enemmän: combined arms.

Sillä tarkoitetaan kaikkien aselajien koordinoitua yhteistyötä, jota ilman varsinkaan hyökkäävä joukko ei voi menestyä.

Olli Dahl valaisee Ukrainan haastetta toteamalla, että paljon puhutuilla länsimaisilla tankeilla ei yksin tee mitään.

– Murtokohdassa puolustus pitää lamauttaa keskittämällä siihen tykistön ja raketinheittimistön tulta. Osa joukon tankeista hoitaa pistemaalit, kuten vastustajan ampumapesäkkeet, korsut ja panssarintorjunnan. Mekanisoitu jalkaväki ottaa murtokohdan haltuun, jonka jälkeen siihen voidaan suunnata miinanraivaajat ja työkoneet, joilla esteet siirretään tai räjäytetään, Dahl luettelee.

Samaan aikaan myös vastapuolen tykistö ja raketinheittimistö pitää lamauttaa Ukrainan pitkälle kantavalla tykistöllä ja raketinheittimistöllä. Ja toiminta pitää suojata ilmatorjunnalla vastustajan lentoasetta vastaan.

Keskeinen rooli on tiedustelulla. Venäjän tuodessa vahvistuksia paikalle tai siirtyessä uusiin puolustusasemiin, niihin pitää heti suunnata tykkitulta.

Ukrainan 80. erillisen maahanlaskuprikaatin joukot ampuivat liikuteltavalla BM-21 Grad -raketinheittimellä Venäjän asemiin Bahmutin rintamalla alkuviikosta.

Kaiken on toimittava kuin ajatus, sillä jos jokin osa-alue pettää, toinen on pulassa.

Kun murto on saavutettu, alkaa varsinainen taistelu.

– Läpäisykohta on yleensä useamman läpäisyreitin muodostama kokonaisuus. Kun reikä on tehty, niin valmiina takana odottava panssarijoukko, jossa on tankkeja, jalkaväkeä ja niitä tukevaa liikkuvaa tykistöä ja taisteluhelikoptereita ja ilma-aseita, lykätään ryntäämään aukosta läpi ja aiheuttamaan kauhua ja hävitystä siellä vihollisen ryhmityksen syvyydessä, Dahl selittää.

Ukrainaan on tankkien lisäksi virrannut runsaasti kalustoa, jota operaatioon tarvitaan: tykkejä ja nopeasti liikuteltavia telatykkejä, panssaroituja jalkaväen hyökkäysvaunuja, pioneerikalustoa ja sotajoukon liikutteluun ja huoltoon tarvittavaa logistiikkaa.

Ukrainalaissotilaat ampuivat amerikkalaiselle kevyellä M119-haupitsilla venäläisasemiin Bahmutissa maalikuussa.

Miehistöt koulutettava

Merkittävin rooli on koulutetulla miehistöllä rintamalinjan molemmin puolin.

Venäläisten pitää pystyä häiritsemään tulenkäytöllä ukrainalaisia niin paljon, että murtautuminen ei onnistu tai tulee niin kalliiksi, että hyökkäys pysähtyy. Mobilisoitujen venäläissotilaiden kykyä tähän on epäilty.

– Linnoitteet ovat vain reikiä maassa, jos niitä eivät pidä hallussaan motivoituneet, kurinalaiset sotilaat, joita tukee tykistö, liikkuva reservi ja logistiikka, kertoi FPRI-tutkimuslaitoksen Philip Wasielewski New York Timesille.

Juoksuhaudat ja linnoitteet ovat olleet myös Ukrainan keino puolustaa Bahmutia verisissä taisteluissa. Pian asetelmat muuttuvat, kun ukrainalaissotilaat rynnivät venäläisten juoksuhautoihin. Hyökkäävä joukko kärsii usein eniten tappioita.

Venäjällä on kuitenkin ollut runsaasti aikaa harjoittaa joukkojaan.

Käynnissä onkin eräänlainen kilpajuoksu. Ukraina ei voi rynnätä suin päin hyökkäämään, koska uuden kaluston käyttöönotto ja omien sotilaiden koulutus on kesken.

– Mitä enemmän aikaa Ukrainan joukot saavat valmistautumiseen, sitä paremmin aselajien yhteistyö sujuu. Mutta jos aikaa kuluu liikaa, vahvistuu myös vastapuoli, kun se rakentaa lisää puolustuslinjoja, sanoi IISS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Franz-Stefan Gady Wiener Zeitungille.

Lue lisää: Raportti: Ukrainan mahdollisuudet menestyä kevät­hyökkäyksessä eivät näytä kovin hyviltä

Ukrainan Pion-telatykki toiminnassa Soledarissa Donetskin alueella.

Olli Dahlin mukaan Ukraina joutuu joka tapauksessa vielä odottamaan, että maaperä kovettuu rospuuton jäljiltä ja kantaa tankit.

– Nyt on käynnissä se etsikkoaika, jossa muodostetaan ukrainalaisten omasta ja länsimaisesta kalustosta niitä panssari- ja mekanisoituja prikaateja, joilla tämä läpimurto tehdään, Dahl sanoo.

– Pääosin lännessä on koulutettu 20 000–30 000 miestä, jotka saavat jalkaväkitaistelijan peruskoulutuksen ja sitten heidät pitää kouluttaa omalle erikoisalalle. Joukot tarvitsevat kipeästi myös käytännön koulutusta. Heitä pitää harjoittaa yhdessä ja sitä on aloitettu jo käsittääkseni Saksassa olevissa koulutuskeskuksissa.

Bradley-taisteluajoneuvo aloitti matkansa Yhdysvalloista kohti Ukrainaa viime tammikuussa. Ensimmäiset yli sadasta Yhdysvaltain antamasta vaunusta on jo nähty Ukrainassa.

Maksimissaan on arvioitu, että Ukrainalla olisi noin 40 000 koulutettua sotilasta tulevaan operaatioon. Tuoreen tietovuodon mukaan Ukrainalle oltaisiin koostamassa jopa 12 prikaatia, mikä olisi jo vaikuttava sotajoukko.

Vastapuolella sotilaita on vieläkin enemmän, ja myös Venäjä on ponnistanut voimansa tulevaa varten. Venäläiset ovat kuitenkin levittäytyneet laajalle rintamalle, kun taas Ukraina voi keskittää omansa tarkasti valittuihin kohtiin saavuttaakseen riittävän paikallisen ylivoiman.

Vahvin veikkaus hyökkäyssuunnaksi on eteläinen rintama kohti Melitopolia. Venäläisten linnoitteet ovat kaikkialla varsin selvästi nähtävillä, joten Ukraina voi järjestelmällisesti etsiä niistä heikkoa kohtaa.

Mahdollisen läpimurron jälkeen Ukrainan pitäisi vielä kyetä jatkamaan hyökkäystä, joten se asettaa huollolle suuria haasteita.

Heikkoutena ilma-ase

On arvioitu, että edessä olisi jopa yhtä iso hyökkäys kuin Yhdysvaltain invaasio Irakiin 2003. Siihen nähden Ukrainalla on kuitenkin yksi merkittävä heikkous, mikä vaikeuttaa vertailua.

Yhdysvaltain armeija jyräsi irakilaiset valtavalla ilmaylivoimalla Apache-helikoptereineen ja rynnäkkökoneineen. Ukrainalla ei vastaavaa voimaa ole. Sen sijaan vastassa voi olla Venäjän ilmavoimat, jotka ovat uhka Ukrainan kalustolle.

– Klassinen maaoperaatio on murtautua vihollisen selustaan ja antaa ratkaiseva isku sen painopistealueelle. Onnistuneet esimerkit tällaisesta ilman ilmaherruutta ovat harvassa, kommentoi Financial Timesin haastattelema brittiasiantuntija Ben Barry.

Ukrainalainen sotilashelikopteri lensi taisteluissa tuhoutuneen talon ylitse Donbasin alueella huhtikuun alussa.

Toisaalta ilmavoimat eivät ole vielä tähän mennessä näytelleet suurta roolia maasodassa, joten Ukraina saattaa sinnitellä nykyisellä kalustollaan, jos operaation ilmatorjunta hoidetaan tehokkaasti.

Olli Dahl uskoo Ukrainan läpimurtomahdollisuuksiin.

– Ehkä kaikkein syvin tämänkaltainen puolustusryhmitys oli Neuvostoliitolla Kurskin taistelussa toisessa maailmansodassa. Sen syvyys oli melkein sata kilometriä ja sen takana oli kokonainen panssariarmeija liikkuvana reservinä, mutta silti Saksa melkein pääsi siitä läpi. Siihen nähden nämä Venäjän esteet ovat aika vaatimattomia, Dahl vertaa.

– Ei ole mitenkään uutta maailmanhistoriassa, että tuollaisiin puolustuskokonaisuuksiin tehdään reikiä. En muista äkkiä sellaista puolustusasemaa, joka määrätietoisen ja keskitettyyn toimintaan kykenevän hyökkääjän toimenpitein olisi jäänyt murtamatta.