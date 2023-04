Helsingin Hernesaaren satamassa nähtiin torstaina historiaa, kun Nato-tunnuksin varustetut sotalaivat kiinnittyivät ensimmäistä kertaa laituriin Nato-Suomessa.

Saksan ja Portugalin fregatit osallistuivat ennen Helsinkiin saapumistaan muiden Nato-laivojen, eli Suomen merivoimien miinantorjunta-alus Purunpään sekä Rauma-luokan ohjusveneiden Raahen ja Porvoon kanssa yhteisiin harjoituksiin Suomenlahdella.

Harjoitus oli ensimmäinen, minkä Merivoimat toteutti Naton kanssa Suomen ollessa Naton jäsenmaa.

– Saimme kunnian toteuttaa tämän harjoituksen nyt ensi kertaa Naton liittolaisina. Yhteistoiminta sujui vahvalta pohjalta, sillä olemme hioneet valmiuttamme toimia yhdessä Naton pysyvien alusosastojen kanssa lukuisissa harjoituksissa jo vuosien ajan kumppanimaana, sanoi Rannikkolaivaston komentaja, kommodori Patrik Lillqvist.

Sunnuntaihin saakka Helsingissä vierailevat Saksan merivoimien FGS Mecklenburg-Vorpommern ja Portugalin merivoimien NRP Bartolomeu Dias. Ne kuuluvat Naton merelliseen nopean toiminnan joukkoon Standing Nato Maritime Group 1, jonka lippulaivana Mecklenburg-Vorpommern on toiminut tammikuusta alkaen.

Aluksen komentajan Hendrik Wißlerin mukaan puolivuotisen komennuksen tarkoituksena on läsnäolollaan toimia pohjoisilla merillä ”pelotteena ja rauhoittajana” sekä osallistua erilaisiin laajamittaisiin Nato-operaatioihin.

FGS Mecklenburg-Vorpommern toimii Naton nopean toiminnan keihäänkärkenä merillä. Vastuu nopean toiminnan osastosta vaihtuu vuosittain Nato-maiden kesken. Saksa otti vastuun vuodeksi 2023.

Suomen vastuuvuodesta ei ole vielä kerrottu.

Nato-laivat NRP Bartolomeu Dias (vas.) ja FGS Mecklenburg-Vorpommern "kotisatamassa” Helsingin Hernesaaressa ensimmäisinä Nato-Suomessa.

Vierailun aikana aluksille ei järjestetä yleisöesittelyjä, mutta jos käy laiturin aidan takaa katsomassa laivoja, havainnollistuu suomalaiskatsojalle mitä kokoluokkaa Merivoimien uudet Pohjanmaa-luokan korvetit ovat.

Merivoimien neljän korvetin rakennustyöt ovat viivästyneet, mutta töiden arvellaan pääsevän käyntiin tänä vuonna. Kaikkien odotetaan olevan valmiina aikaisintaan 2029.

Pohjanmaa-luokan aluksista tulee ainakin 114-metrisiä. Saksalainen FGS Mecklenburg-Vorpommern on 140 metriä pitkä, mutta uppoumaltaan samaa luokkaa, eli liki 4 000 tonnia kuten tulevat suomalaiset Nato-serkkunsa. Siksi Pohjanmaa-laivat voi kansainvälisesti laskea myös fregattien luokkaan.

Vuonna 1996 käyttöön otettu alus on nimetty Saksan Itämeren rannikon Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltion mukaan. FGS Mecklenburg-Vorpommern kuuluu F123 Brandenburg -luokan fregatteihin, joita Saksalla on yhteensä neljä.

Fregatin ensisijainen tehtävä on merivalvonta ja sukellusvenetorjunta. Sitä varten aluksella on muun muassa neljä torpedoputkea. Myös Merivoimien aluksia on viime vuosina varustettu torpedoilla.

Fregatin aseistukseen kuuluu Exocet-meritaisteluohjuksia ja lentokannelle mahtuu kaksi Sea Lynx -helikopteria.

Sea Lynx -helikopteri FGS Mecklenburg-Vorpommernin takakannella.

Aluksella on mukana noin 210 miehistön jäsentä.

Mecklenburg-Vorpommern on palvellut yli 25 vuoden mittaan lukuisissa operaatioissa kautta maailman muun muassa YK:n tehtävissä. Tiettävästi alus ei ole koskaan suoraan ottanut osaa taistelutoimiin.

Toinen Hernesaaren vieraista on Turussakin 2014 nähty Portugalin laivaston fregatti NRP Bartolomeu Dias. Se lähti helmikuun lopussa Lissabonista neljän kuukauden Nato-komennukselle mukanaan 168 merisotilasta.

Uppoumaltaan 3 300-tonninen, 122 metriä pitkä fregatti otettiin alunperin Hollannin merivoimien käyttöön 1994 nimellä HNLMS Van Nes. Alus on yksi kahdeksasta Karel Doorman -luokan monitoimifregateista.

NRP Bartolomeu Dias kuului alunperin Hollannin laivastolle.

Hollanti on kuitenkin jo myynyt niistä kuusi pois. Portugali osti fregateista kaksi. Van Nes siirtyi Portugalin lipun alle 2009 ja sai nimekseen Bartolomeu Dias 1400-luvun portugalilaisen löytöretkeilijän mukaan.

Alukselle valmistui perusteellinen elinkaaripäivitys 2021, joka pidentää Bartolomeu Diasin palvelusaikaa ainakin vuoteen 2035. Modernisoinnin avulla fregatti pystyy osallistumaan nopean toiminnan operaatioihin.

Päivityksen yhteydessä uusittiin muun muassa aseistusta, sensoreita ja viestintäjärjestelmiä.

Bartolomeu Dias on aseistettu Harpoon- ja Seasparrow-ohjuksilla, joita on hankittu myös Merivoimille. Lisäksi aluksella on neljä torpedoputkea ja yksi helikopteri.