Varsovan juutalaiset nousivat aseelliseen kapinaan 80 vuotta sitten – geton julma historia on yhä läsnä kaupungissa

Suurin osa tämän kuuluisan kuvan henkilöistä on tunnistettu. Murhattavaksi viety tyttö kuvan vasemmassa reunassa on Hanka Lamet, vierellään äitinsä Matylda Lamet Goldfinger. Etualalla oleva nainen on Chana Zeilinwarger. Lippalakkipäisen pojan henkilöllisyyttä ei ole voitu varmentaa. Toisena oikealta seisova SD-mies Josef Blöcsche joutui Neuvostoliiton sotavankeuteen ja asui vapautumisensa jälkeen DDR:ssä. Hänet teloitettiin oikeudenkäynnin jälkeen Leipzigissa vuonna 1969.