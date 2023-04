Republikaanien esivaalien ennakkosuosikki syytti seuraajaansa Joe Bidenia koirien jättämisestä Afganistaniin.

Donald Trump vieraili tiistaina uutiskanava Fox Newsin suositussa Tucker Carlson Tonight -ajankohtaisohjelmassa. Haastattelussa Yhdysvaltain entinen presidentti taivasteli juontaja Tucker Carlsonille New Yorkissa kohtaamiaan rikossyytteitä ja vakuutti pyrkivänsä edelleen takaisin Valkoiseen taloon – tuli tuomio tai ei.

Haastattelun jälkeen julkisuudessa on epäilty tarinaa, jonka Trump kertoi ensimmäisestä oikeusistunnostaan Manhattanin oikeustalolla.

– Henkilöstö oli uskomaton. Kun saavuin oikeustalolle, joka on tavallaan myös vankila, he kirjasivat minut saapuneeksi ja he itkivät, Trump muisteli.

– Ihmiset, jotka työskentelevät siellä.... Jotka työskentelevät ammattimaisesti ja joilla ei ole ongelmaa ottaa talteen murhaajia ja jotka näkevät kaikenlaisia ihmisiä. Se on hyvin rankka, rankka paikka, mutta he itkivät. He todella itkivät. He sanoivat minulle olevansa pahoillaan. He sanoivat: 2024, sir, 2024 (vaalivuosi), ja kyyneleitä valui heidän silmistään.

Uutismedia Yahoo Newsin haastattelema viranomainen tyrmäsi Trumpin tarinan ”täytenä hevonpaskana”.

– Kukaan ei itkenyt. Kukaan ei sanonut hänelle olevansa pahoillaan.

Kosolti näkyvyyttä keränneessä haastattelussa Trump arvosteli kovin sanoin seuraajaansa Joe Bidenia muun muassa siitä, miten Yhdysvallat vetäytyi Afganistanista loppukesästä 2021. Trumpin mukaan tapauksessa meneteltiin harkitsemattomasti ”yön pimeydessä” ja taakse jätettiin ”kaikki mukaan lukien koirat”.

– He jättivät koirat? juontaja Carlson hämmästeli.

– He jättivät koirat. Kai tiedät koiraihmiset, tiedäthän että heitä on paljon. Minä rakastan koiria, sinä rakastat koiria, Trump vastasi.

– Yksi ensimmäisistä kysymyksistäni oli: ”Mitä he tekivät koirille?” Ne olivat lähinnä saksanpaimenkoiria. He jättivät ne! He lähtivät niin hirvittävällä tavalla... Minun johdollani olisimme lähteneet voimakkaasti ja arvokkuudella.

Ulkopolitiikkaa kommentoidessaan Trump kuvaili Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ”erittäin fiksuksi”, Saudi-Arabian johtajia ”mainioiksi ihmisiksi” ja Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä ”nerokkaaksi mieheksi”. Hän myös kehaisi tulevansa Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin kanssa edelleen hyvin toimeen.