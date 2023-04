Kalusto ja joukkojen koulutustaso ovat avainasemassa, jos ja kun Ukraina viimein käynnistää keväälle odotetun vastahyökkäyksensä. Niiden riittävyys ei ole itsestään selvää.

Ukrainan sodan rintamalinjat eivät ole liiemmin viime kuukausina liikkuneet, vaikka Venäjä on onnistunut saavuttamaan marginaalista etenemistä Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevan Bahmutin kaupungin alueella. Samaan aikaan maailmalla on jännitetty Ukrainan kauan odotetun vastahyökkäyksen käynnistymistä.

Ukrainan vastahyökkäyssuunnitelmia ovat kuitenkin mutkistaneet sääolosuhteet, ammuspula sekä kalustotoimitusten viiveet, jotka muun muassa Washington Postin mukaan ovat lietsoneet pelkoja pattitilanteen jäämisestä pysyvämmäksi tilaksi.

Venäjä-asiantuntija, everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa arvioi IS:n haastattelussa maaliskuun lopussa, että Ukrainan vastahyökkäys on ajankohtainen, kun kolme edellytystä täyttyy: kalusto, koulutus ja sääolosuhteet.

– Tässä odotetaan kulminaatiopistettä siihen, että Ukraina saa riittävästi länsimaista apua ja sen kalustoperusta on kunnossa operaatiota varten. Joukkoja täytyy myös kouluttaa niiden käyttöön, Pihlajamaa sanoi tuolloin.

Artikkelin yläosassa olevalta videolta on nähtävissä, kuinka ukrainalaissotilaita koulutetaan Puolassa Leopard-taistelupanssarivaunujen käyttöön.

Venäjän joukkojen lukumääräinen ylivoima Ukrainan joukkoihin nähden on ollut tosiasia koko sodan ajan. Esimerkiksi valtioiden sotilaallista voimaa kartoittava Global Firepower -sivusto on arvioinut Ukrainan armeijan henkilöstömääräksi noin 500 000, joista noin 200 000 on aktiivipalveluksessa olevia.

Venäjän vastaavat luvut ovat 1,3 miljoonaa ja 830 000. Luvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia arvioita, sillä todellisesta tilanteesta on vaikeaa saada tarkkaa kuvaa.

Taistelut ovat keskittyneet viime kuukausina enimmäkseen Ukrainan itäosiin, jossa kumpikin osapuoli on pyrkinyt jatkamaan väsytystaistelua uuvuttaakseen vastustajansa.

Ukrainan erikoisjoukkojen sotilas kuvattiin Bahmutissa viime viikolla.

Maaliskuussa yhdysvaltalainen NPR raportoi sekä Ukrainan että Venäjän käyttäneen pitkälti jo parhaiten koulutetut ja kokeneimmat joukkonsa sekä luottavan nyt enimmäkseen asepalvelustaan suorittaviin. Tämä palvelee Venäjän tarkoituksia juurikin saatavilla olevien miesten suuremman lukumäärän vuoksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti huhtikuun 1. päivänä asetuksen, jonka mukaan samaan aikaan maassa käynnistyneissä vuotuisissa kevätkutsunnoissa kutsutaan armeijan palvelukseen 147 000 miestä. Määrä on 8 prosenttia suurempi kuin aiempina vuosina.

Venäläinen yksityisarmeija Wagner on niin ikään pyrkinyt etsimään keinoja uusien taistelijoiden löytämiseen sen jälkeen, kun se lakkasi rekrytoimasta vankeja Ukrainan rintamalle. Maaliskuussa Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin kertoi tavoitteekseen 30 000 uuden taistelijan värväämisen toukokuun puoleen väliin mennessä.

Tätä varten Wagner on avannut Prigozhinin mukaan rekrytointikeskuksia 42:een venäläiskaupunkiin.

Lue lisää: Ruotsalais­asiantuntija arvioi Ukrainan mahdollisuuksia tulevassa vasta­hyökkäyksessä: ”Horjuttaisi Venäjän armeijaa”

Ukrainan joukkoihin alkaa puolestaan vähitellen virrata ”uutta verta” ulkomailta, jossa ukrainalaisia on koulutettu kansainvälisellä yhteistyöllä sodankäyntiin ja asejärjestelmien käyttöön jo kuukausien ajan.

Torstaina Ukrainan armeijan pääesikunnan operatiivisen osaston johtaja Oleksi Hromov kertoi Ukrinform-uutistoimistolle, että viime vuonna ulkomailla koulutuksen saaneita ukrainalaisia on kaikkiaan 20 000, kun mukaan lasketaan sotilaiden lisäksi myös muu henkilöstö.

Sotilaiden kokemattomuus ei ole ollut yksinomaan Ukrainan ongelma, sillä myös Venäjän puolella taistelee runsaasti ihmisiä, joilla ei ole sotilaskoulutusta tai aiempaa taistelukokemusta.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin arvioi IS:lle maaliskuun lopussa, että vastahyökkäys saattaisi käynnistyä toukokuun tienoilla. Yhtenä merkkinä tästä hän näki ukrainalaisjoukkojen koulutuksen päättymisen Britanniassa.

– Siihen tullaan kasaamaan tuoreita joukkoja reservistä, jotka eivät ole nähneet vielä taistelua tai joita ei aiemmin ole sidottu taisteluihin. Näille joukoille tullaan antamaan saatua länsikalustoa, Helin sanoi tuolloin.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat kärsineet reilun vuoden kestäneen sodan aikana valtavia miestappioita. Venäläisen yhteiskunnan on kuitenkin arvioitu kestävän niitä Ukrainaa paremmin jo pelkästään yli kolminkertaisen väkiluvun myötä.

Sota näkyy Venäjän suurkaupunkien asukkaiden elämässä edelleen vähemmän kuin köyhillä syrjäseuduilla asuvien, ja mielipidetiedustelujen mukaan ”erityissotilas­operaatiolla” on venäläisten vankka tuki.

Toisaalta erityisesti venäläisjoukkojen käyttämä ”ihmisaaltotaktiikka” on johtanut niiden taistelumoraalin rapautumiseen. Tämä on käynyt ilmi muun muassa lukuisilta videoilta, joilla venäläissotilaat ovat protestoineet etulinjaan lähettämistä vastaan.

– Meitä vain lähetetään teurastettaviksi, sanoi Irkutskin alueelta mobilisoitu sotilas yhdellä niistä helmikuussa.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kärsineet valtavia miestappioita. Tiistaina ukrainalaissotilaat saattoivat Brovaryssa viimeiselle matkalleen taistelussa menehtyneen Kiovan oopperan säveltäjän Kostjantyn Starovytskyin.

Ukrainan joukkoja puolestaan on vaivannut väsymys, sillä etulinjassa olevat sotilaat ovat valittaneet julkisesti muun muassa joukkojen rotaation vähyydestä.

Kiovalainen psykologi Pavlo Horbenko sanoi viime lokakuussa Radio Free Europen haastattelussa tutkimusten viittaavan siihen, että taistelukykyä on mahdollista ylläpitää noin 40 päivän ajan yhtäjaksoisesti.

– Jos yksikkö pysyy etulinjassa kauan aikaa, taistelukyky laskee vähitellen. Vaikka motivaatio olisi voimakas, fysiologinen kyky päätösten tekoon laskee taisteluväsymyksen vuoksi, Horbenko sanoi.

Ennen helmikuussa 2022 käynnistyneen laajamittaisen hyökkäyssodan alkua Ukrainan armeijalla oli enimmäkseen venäläislähtöistä kalustoa. Länsiliittolaisilta tullut aseapu on muuttanut tilannetta, kun käyttöön on saatu myös eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia asejärjestelmiä sekä muuta kalustoa.

Asetoimituksista päättäminen on kuitenkin vienyt aikaa, ja osa jo luvatuista toimituksista on lykkääntynyt. Esimerkiksi Espanja joutui siirtämään pääsiäisen pyhien jälkeiseksi suunniteltua Leopard-taistelupanssarivaunujen toimitusta pidemmälle kalustossa ilmenneiden huoltotarpeiden vuoksi.

Länsimaiden toimittamista taistelupanssarivaunuista muodostetaan Ukrainassa panssarivaunupataljoonia, joista olisi tarkoitus kehittyä taistelukykyisiä yksiköitä. Vielä ei kuitenkaan ole selvää, että tankkitoimitukset muuttaisivat sodan kulkua Ukrainan eduksi.

– Haasteena on saada riittävästi tankkeja, panssarihaupitseja ja teknisiä ajoneuvoja kuuden ukrainalaisprikaatin varustamiseksi. Nyt heillä on tarpeeksi vain kahteen, sanoi kenraalimajuri evp. Pekka Toveri Foreign Policylle alkuviikosta.

Eduskuntaan kokoomuksen riveistä vastikään noussut Toveri arvioi Ukrainan länsitankkien auttavan Ukrainaa vastahyökkäyksessä, mikäli se pystyy muodostamaan kuusi hyvin koulutettua mekanisoitua prikaatia, jotka toimisivat länsimaista kalustoa käyttäen kärkijoukkoina 12:lle vanhempaa kalustoa käyttävälle prikaatille.

Pääsiäisen pyhinä otsikoihin nousseessa Pentagonin tietovuodossa vaikutti paljastuvan yhdysvaltalaisviranomaisten huoli Ukrainan ilmatorjunnan tilasta.

New York Timesin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset pelkäävät asiakirjojen perusteella koko Ukrainan ilmapuolustusverkoston olevan vaarassa murtua, mikäli maa ei saa merkittävää määrää lisäammuksia.

Ukraina on pitkään kampanjoinut liittolaistensa keskuudessa saadakseen käyttöönsä etenkin yhdysvaltalaisvalmisteisia F-16-hävittäjiä, joita se katsoo tarvitsevansa ilmapuolustuksensa tueksi.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal saapui keskiviikkona vierailulle Kanadaan, josta hän jatkaa myöhemmin Yhdysvaltojen puolelle. Ukrainan toive hävittäjien saamisesta näkyi myös Shmyhalia kuljettaneen lentokoneen kyljessä.

Toistaiseksi pyyntöihin ei ole myönnytty, sillä esteenä on pidetty esimerkiksi lentäjien tarvitsemaa koulutusta, joka vaatisi runsaasti aikaa. Puola ja Slovenia ovat kuitenkin luvanneet Ukrainalle neuvostoaikaisia MiG-29-hävittäjiä, joista osa on jo toimitettu.

Niillä Ukraina saa täydennettyä ilmailukalustoaan, sillä sen on arvioitu menettäneen hieman yli vuoden kestäneen hyökkäyssodan kuluessa puolet noin sadasta hävittäjästään. Toiveissa olisivat kuitenkin huomattavasti kyvykkäämmät F-16-koneet.

Vakavasta ammuspulasta on raportoitu kärsivän sekä Venäjän että Ukrainan riveissä. Britannian sotilastiedustelu arvioi maaliskuun puolivälissä kranaattipulan olevan lähes varma syy siihen, etteivät venäläiset ole kyenneet merkittäviin hyökkäyksiin viime aikoina.

Myös Ukraina kuluttaa ammuksia nopeammin kuin se saa niitä lisää liittolaisiltaan. EU ilmoitti maaliskuussa tavoitteesta toimittaa Ukrainalle miljoona tykistöammusta vuoden sisällä, mutta jo nyt on myönnetty, että tavoite ei välttämättä toteudu.

Ukrainan ammuspulan korjaamista ei auta se, että Euroopan valtioiden omat ammusvarastot ovat huvenneet hyvää vauhtia.

Helmikuussa Wagner-pomo Prigozhin kritisoi Venäjän puolustusministeriötä siitä, ettei se toimittanut hänen joukoilleen riittävästi ammuksia.

Maaliskuun lopulla Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti Venäjän puolustusteollisuuden kasvattavan tuotantoa seitsenkertaiseksi vuoden loppuun mennessä, jotta se voisi vastata Venäjän joukkojen tarpeisiin.

Venäjän on pelätty hyötyvän Pentagonin tietovuodosta, joskin siinä paljastuneiden tietojen on raportoitu olevan ainakin osittain jälkikäteen muokattuja.

Everstiluutnantti evp. Pihlajamaa arvioi aiemmin tällä viikolla STT:lle, että tietovuodolla tuskin on merkittävää vaikutusta sodan kulkuun. Hän ei näe, että vuoto olisi tuonut Ukrainan tai Venäjän osalta julki mitään uutta tai yllättävää tietoa.

Lue lisää: Ainakin neljä suomalaista Pasi-ajo­neuvoa menetetty Ukrainan sodan aikana – tieto­vuoto kertoo toimitus­määrästä

– Kaikki on ollut tietyllä tavalla tiedossa. Totta kai vuoto voi varmentaa sellaista tietoa, mikä on aikaisemmin saatu päättelyllä selville, eli sillä voi olla siinä mielessä merkitystä, Pihlajamaa sanoi.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vieraili Nizhni Novgorodissa sijaitsevalla ammustehtaalla viime viikolla.

Lue lisää: Ukrainan asevoimien vahvistamisesta vuoti salaisia asia­kirjoja – tätä ne kielivät vasta­hyökkäyksestä

Useat ukrainalaisviranomaiset ovat vähätelleet vuodon merkitystä sen paljastumisen jälkeen. Puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoi torstaina olevan selvää, että tietovuoto oli informaatio-operaatio, joka tehtiin Venäjän ja sen liittolaisten hyväksi. Hänen mukaansa dokumenteista mahdollisesti paljastuneet todelliset tiedot eivät ole enää muutenkaan relevantteja.

Venäjä on valmistautunut Ukrainan odotettuun vastahyökkäykseen jo pidemmän aikaa muun muassa rakentamalla laajoja puolustuslinnoituksia pitkin rintamalinjaa. Britannian sotilastiedustelun mukaan venäläisten puolustuslinjat saattavat muodostaa merkittävän esteen ukrainalaisjoukoille.

– Niiden käyttökelpoisuus riippuu kuitenkin lähes täysin siitä, tuetaanko niitä riittävällä tykistöllä ja henkilöstöllä, brittitiedustelu arvioi keskiviikon tiedustelukatsauksessaan.

Länsimainen aseapu oli kriittisessä roolissa, kun Ukraina vapautti viime vuonna laajoja alueita venäläismiehityksestä Harkovan seudulla toteutetussa vastahyökkäyksessä. Viivästykset sen saapumisessa herättävät kuitenkin huolta Ukrainassa.

– Tietenkin olen sitä huolestuneempi, mitä pidempään odotamme. Venäjän joukot linnoittavat itseään päivä päivältä enemmän ja enemmän, sanoi Washington Postille ukrainalaiskomentaja, joka odottaa vastahyökkäyksen käynnistymistä parhaillaan Zaporizzjan alueella.