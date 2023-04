Viestisovellus Discord on kertonut tekevänsä yhteistyötä liittovaltion poliisin FBI:n kanssa.

Yhdysvaltojen ja Naton salaisten Ukraina-asiakirjojen vuotaja on nuori amerikkalainen aseharrastaja, joka työskenteli Yhdysvaltain sotilastukikohdassa, kertoo tämän nettituttava sanomalehti The Washington Postille. Lehti on varmistanut tiedot myös toiselta ryhmän jäseneltä.

Vuotaja käytti nimimerkkiä "OG" tietokonepelaajien suosimassa Discord-palvelun ryhmässä, jossa hän myös jakoi salaisia tietoja. Sieltä ne levisivät The Washington Postin mukaan eteenpäin. Kutsuperusteisessa ryhmässä oli parikymmentä jäsentä, lähinnä miehiä ja poikia, osa heistä ulkomaalaisia, muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä.

Lehdelle puhuneen ryhmän jäsenen mukaan "OG" jakoi salaisia tietoja ensin itse kirjaaminaan, mutta ilmeisesti tämän työläyden takia alkoi myöhemmin lähettää valokuvia alkuperäisistä asiakirjoista. The Washington Post on tutustunut noin 300 valokuvaan salaisista asiakirjoista, joista suurinta osaa ei ole julkaistu. Lehti on nähnyt myös tekstejä, joita "OG:n" sanotaan kirjoittaneen, ja kuunnellut äänitallenteen, jolla kaksi ryhmän jäsentä sanoo "OG:n" puhuvan nettitutuilleen.

Kumpikin lehdelle puhunut ryhmän jäsen kertoi tietävänsä "OG:n" oikean nimen ja kotiosavaltion, jossa hän työskenteli. He eivät kuitenkaan halunneet jakaa tätä tietoa liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n jäljittäessä vuotajaa kuumeisesti.

Discord-palvelu kertoi tekevänsä yhteistyötä FBI:n kanssa.