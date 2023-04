New York nimitti ensi kertaa ”rotta­tsaarin” ratkomaan suur­kaupungin ikiaikaista riesaa

Työilmoituksessa New York kaipasi ”jokseenkin verenhimoisia” hakijoita.

New York on nimittänyt ensi kertaa ”rotta­tsaarin” ratkaisemaan suurkaupungin inhottavan ja ikiaikaisen ongelman: viemäreissä, metrotunneleissa ja jäteastioilla juoksentelevat jyrsijät.

Nimityksestä uutisoivat muun muassa sanomalehti The New York Times ja uutistoimistot AFP sekä Reuters.

Työilmoituksessa New York kaipasi ”jokseenkin verenhimoisia” hakijoita. Haku oli maanlaajuinen, mutta virkaan palkattiin paikallinen Kathleen Corradi, entinen opettaja ja jätehuollon asiantuntija, joka jo kymmenvuotiaana keräsi nimiä vetoomukseen saadakseen viranomaiset puuttumaan New Yorkin Long Islandin junaliikenteen rottaongelmaan – ja niin he puuttuivatkin.

– Tämä työ on miltei tehty häntä varten, pormestari Eric Adams sanoi The New York Timesin mukaan.

Corradin virallinen titteli on jyrsijäintorjunnanjohtaja. Tsaari on tutumpi sana puhuttaessa Venäjän keisareista, mutta Yhdysvalloissa sitä (englanniksi czar) käytetään epämuodollisena nimityksenä hallinnon korkeille johtajille, joilla on laaja mandaatti hoitaa tiettyä tehtävää.

Corradi valvoo hallinnon useiden haarojen – kuten puhtaanapitolaitoksen, terveydenhoitolaitoksen alaisen tuholaistorjuntaosaston sekä maineikkaan urbaaneja jyrsijöitä tutkivan biologin Robert Corriganin – yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi.

Corradi julisti uutistoimisto AFP:n mukaan, että tästedes kaupunki ei enää suvaitse rottia ja niiden menestystä edistäviä olosuhteita, kuten likaisia jalkakäytäviä ja muita hoitamattomia tiloja.

– Tulette näkemään paljon minua ja vähän rottia, Corradi sanoi The New York Timesin mukaan.

”Rottatsaarin” vuosipalkka on 155 000 dollaria eli runsaat 140 000 euroa.