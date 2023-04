Näin väitettyyn ukrainalaisen sotavangin mestaus­videoon on reagoitu maailmalla

"Tämä ei ole vain yksi tapaus, eikä se ole sattumaa tai hullun henkilön impulsiivisuutta."

Maailmalla otettiin keskiviikkona kantaa verkossa levinneisiin järkyttäviin videoihin, joista yhdessä venäläisjoukot näyttävät mestaavan ukrainalaisen sotavangin. YK, Euroopan unioni ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsivat videon kovin sanoin.

– Tätä kukaan maailmassa ei voi jättää huomiotta: kuinka helppoa tappaminen on näille pedoille. Me emme tule unohtamaan mitään, emmekä me anna anteeksi murhaajille, Zelenskyi sanoi videoviestissään.

Videolla naamioitunut mies mestaa taistelupuukolla toisen univormupukuisen miehen samalla kun taustalta kuuluvat äänet rohkaisevat häntä venäjäksi. Kun mies on mestattu, videolla kehotetaan lähettämään hänen päänsä "komentajalle". Miehen taisteluliiveissä näkyvät Ukrainan tunnukset.

On arveltu, että video saattaisi olla peräisin jo viime kesältä, koska siinä näkyy runsaasti vihreää kasvillisuutta.

Mestausvideon lisäksi verkossa kiertää video, jossa näytetään silvottuja ruumiita, joiden väitetään olevan ukrainalaisia sotavankeja. Videossa näkyy kaksi miehistönkuljetusvaunun vieressä makaavaa sotilasta, joilta on katkottu pää ja kädet.

YK:n Ukrainan ihmisoikeuksia tarkkaileva ryhmä kertoi olevansa tyrmistynyt vastenmielisistä videoista.

Kuvamateriaalin aitoutta ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomasti.

EU: Kaikki sotarikolliset saatettava vastuuseen

EU:n tiedottaja Nabila Massrali sanoi keskiviikkona, että EU on vakaasti sitoutunut saattamaan vastuuseen kaikki Ukrainassa sotarikoksiin syyllistyneet henkilöt.

– Meillä ei ole lisätietoja videon todenmukaisuudesta. Tästä huolimatta, jos se vahvistetaan aidoksi, se on jälleen yksi brutaali muistutus Venäjän hyökkäyksen epäinhimillisestä luonteesta. sanoi Massrali.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tviittasi olevansa "järkyttynyt hirvittävästä videosta", jossa hänen mukaansa näytetään, kuinka venäläissotilas murhaa ukrainalaisen sotavangin. Michel sanoi EU:n jatkavan Ukrainan tukemista sodassa.

Maailman johtajista ehkäpä kovimmin videoon reagoi Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki.

– Venäläiset barbaarit eivät uhkaa vain Ukrainaa. He uhkaavat koko Eurooppaa sekä vapaata maailmaa. Tämä ei ole vain yksi tapaus, eikä se ole sattumaa tai hullun henkilön impulsiivisuutta. Putin on rakentanut pahuuden valtakuntaansa jo 23 vuotta valmistautuen tähän sotaan, hän tviittasi.

Venäjä: Videon aitous pitää vahvistaa

Venäjän mukaan mestauksen esittävän "kauhistuttavan" videon aitous pitäisi saada varmistettua.

– Ensinnäkin, tämän kauhistuttavan materiaalin aitous on vahvistettava, koska me elämme väärennyksien maailmassa, sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov toimittajille.