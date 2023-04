Videot ukrainalaisten sotilaiden väitetyistä mestauksista leviävät verkossa – tämä niistä tiedetään

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoi keskiviikkona käynnistäneensä sotarikostutkinnan sosiaalisessa mediassa kiertävistä videoista.

Sosiaalisessa mediassa on tällä viikolla levinnyt kaksi videota, joilla väitetään näkyvän mestattuja ukrainalaissotilaita. Videoiden aitoutta tai tarkkoja kuvauspaikkoja ei ole toistaiseksi kyetty vahvistamaan, mutta ne ovat ehtineet herättämään maailmalla järkytystä sisältönsä vuoksi.

CNN:n mukaan videot on todennäköisesti kuvattu kahdessa erillisessä tilanteessa. Maaston ja kasvillisuuden perusteella toinen niistä vaikuttaa olevan suhteellisen tuore ja toinen mahdollisesti viime kesältä.

Tuoreemmaksi arvioitu video julkaistiin venäläisellä sosiaalisen median kanavalla 8. huhtikuuta, ja sen väitetään olevan Wagner-yksityisarmeijan jäsenten kuvaama. Videolla näkyy CNN:n mukaan tuhoutunut sotilasajoneuvo ja sen vieressä kaksi ukrainalaissotilaiksi oletettua vainajaa, joilta on irrotettu päät sekä kädet.

– He tappoivat heidät. Joku saavutti heidät. He tulivat heidän luokseen ja katkaisivat heidän kaulansa, sanoo videolla puhuva henkilö naureskellen.

Venäläisillä sosiaalisen median kanavilla on myös väitetty, että ukrainalaissotilaat olisivat joutuneet omiensa surmaamiksi ja Wagner-sotilaat olisivat ”löytäneet” ruumiit Bahmutin alueelta videota kuvatessaan.

Tuoreemman videon kuvauspaikan uskotaan olevan jossakin Bahmutin alueella. Yllä oleva kuva otetettiin Bahmnutin lähellä sijaitsevassa Tshasiv Jarissa maanantaina.

Toinen, mahdollisesti kesällä kuvattu video julkaistiin Twitterissä. Sillä väitetään näkyvän, kuinka venäläissotilas leikkaa veitsellä irti ukrainalaissotilaan pään. CNN:n mukaan videon perusteella on mahdollista, että uhri oli hengissä vielä teon alkaessa.

Aiemmin tiistaina kerrottiin verkossa leviävästä kuvasta, jossa väitetään näkyvän puuhun nostettu ukrainalaissotilaan pää.

Kuvan noteerasi tilannekatsauksessaan myös yhdysvaltalainen ISW-ajatushautomo (Institute for the Study of War), jonka mukaan Wagner-sotilaiden raportoidaan ”jatkavan sotarikosten tekemistä Bahmutissa ukrainalaissotilaita mestaamalla”.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, liittyykö valokuva verkossa kiertäviin videoihin.

Ukrainan johdossa kuvamateriaali on herättänyt odotetusti voimakkaita reaktioita. Presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi keskiviikkona videoidun lausunnon, jossa hän vaati maailman valtionjohtajia ryhtymään toimiin asiassa.

– On jotakin, jota kukaan maailmassa ei voi jättää huomiotta. Se, kuinka helposti nämä pedot tappavat. Tämä video, ukrainalaisen vangin teloitus. Tämä on Venäjä sellaisena kuin se on. Se, mitä ihmiset siellä ovat. Heille ei ole olemassa ihmisiä. Poikia, veljiä, aviomiehiä, jonkun lapsia. Tämä on video siitä, kuinka Venäjä yrittää vain tehdä tästä uuden normaalin. Tällaisesta elämän tuhoamisen tavasta, Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaansa ei tule odottaa, että Ukraina unohtaisi tapahtuneen tai antaisi anteeksi ”murhaajille”.

– Kukaan ei ymmärrä, jos valtionjohtajat eivät reagoi. Toimintaa tarvitaan nyt, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin lausunto on nähtävissä kokonaan alla olevalla videolla englanninkielisin tekstityksin.

Ulkoministeri Dmytro Kuleba puolestaan vertasi venäläisjoukkoja terroristijärjestö Isisiin, joka tunnetaan niin ikään järkytystä herättäneistä mestausvideoistaan.

– Järkyttävä video venäläisjoukoista katkaisemassa ukrainalaisen vangin kaulaa leviää verkossa. On absurdia, että Venäjä, joka on pahempi kuin Isis, johtaa puhetta YK:n turvallisuusneuvostossa. Venäläiset terroristit on potkittava ulos Ukrainasta ja YK:sta ja asetettava vastuuseen rikoksistaan, Kuleba twiittasi.

Venäjä toimii huhtikuun ajan YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajana, mikä on herättänyt maailmalla pöyristystä.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoi keskiviikkona käynnistäneensä sotarikostutkinnan videosta, jolla väitetään näkyvän ukrainalaisen sotilaan mestaaminen.

– Eilen verkossa julkaistiin video, jolla yksi venäläishyökkääjistä näytti petomaisen puolensa kiduttamalla ukrainalaista vankia sekä leikkaamalla hänen päänsä irti. Ukrainan turvallisuuspalvelu käynnisti esitutkinnan tästä sotarikoksesta Ukrainan rikoslain 438. artiklan toisen osan perusteella, SBU kertoi Telegram-kanavallaan.

– Me löydämme nämä epäihmiset. Jos on tarpeen, haemme heidät sieltä, missä ikinä he ovatkin: maan alta tai toiselta puolelta. Mutta he tulevat todellakin saamaan rangaistuksen rikoksistaan, kommentoi SBU:n johtaja Vasyl Maljuk CNN:n mukaan.