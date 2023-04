Kansalaisten akuutti peruselämä sujuu, mutta pinnan alla muhii isoja rakenteellisia ongelmia.

Asiantuntijat Jussi Lassila (oik. ylh) ja Iikka Korhonen sanovat, että Venäjän hyökkäyssodalla on ollut monia vaikutuksia mm. talouteen, tavaratuotantoon ja maastamuuttoon. Kaikki vaikutukset eivät ole vielä näkyvissä.

Ruokaa saa kaupasta, ja asuntoon tulevat sähkö, kaasu, vesi ja lämpö.

Siinä karuimmillaan ja pelkistetyimmillään tavallisen venäläisen arki tällä hetkellä. Välttämätön peruselintaso toimii, mutta minkäänlaiseen ekstraan tai luksukseen ei juuri ole mahdollisuuksia. Ei rahan eikä saatavissa olevan tavaran puolesta.

Lue lisää: Venäjä-tutkija: Tällainen on maan uusi ”sotatalous”

Reilun vuoden jatkunut sota on kurjistanut ja pelkistänyt venäläisten arkea monin tavoin: ulkomaanmatkalle ainakaan Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin ei ole asiaa, ja länsimaiden asettamat pakotteet vaikuttavat elintasoon: kaupoista ei saa enää länsimaisia tavaroita, kulutustarvikkeita, elektroniikkaa, autoja tai varaosia.

Lue lisää: Kommentti: Putinin taloussota länttä vastaan kääntyy vääjäämättä Venäjän omaksi tuhoksi

– Pakotteiden ja talouden alamäen johdosta ihmisten ostovoima on supistunut. Tämän vuoden tammi-helmikuussa vähittäiskaupan myynti oli noin seitsemän prosenttia vuoden takaista alempana. Kaikkien muiden kuin ruuan kulutus on tullut lähes 15 prosenttia alaspäin, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen sanoo.

–Erittäin iso osa venäläisistä elää kädestä suuhun. Taloudellista puskuria pahan päivän varalle ei ole. Se on sellaista päivästä päivään elämistä, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila kuvaa.

Kaikkien venäläisten kukkarossa sota ei silti näy.

– Jos on elänyt niukasti aikaisemminkin, niin nyt rahat riittävät vähän vähempään. Lisäksi ihmisillä on datsoja, joiden puutarhapalstoilta saadaan täydennystä ruokapöytään, Korhonen lisää.

Moni saa kesäasuntonsa puutarhasta täydennystä ruokapöytään ja pakastimeen talven varalle. Kuva on Andreitshenkon perheen datsalta läheltä Viipuria vuodelta 2014.

Korhosen mukaan tuotanto on romahtanut varsinkin niissä teollisuustuotteissa, joissa tarvitaan erilaisia komponentteja. Kuten liikenneväline- ja elektroniikkalaitetuotteissa.

Lisäksi Euroopassa, Etelä-Koreassa tai Japanissa valmistettuihin koneisiin ja laitteisiin ei saada varaosia tai ohjelmistopäivityksiä.

Pakotteita toki kierretään jonkin verran kolmansien maiden kautta. Etenkin Turkin, Kazakstanin, Armenian ja muiden Keski-Aasian maiden kautta Venäjälle vuotaa elektroniikkaa ja muita pakotetuotteita.

– Tarkkaa laajuutta tästä ei ole. Joka tapauksessa se tarkoittaa kahta asiaa. Sitä että aiempaa volyymia ei voida mitenkään ylläpitää ja sitä, että ne tavarat, jotka pääsevät läpi, niiden hinnat nousevat. Eli sekin aiheuttaa osaltaan kasvavia kustannuksia, Lassila näkee.

Microsoft on lopettanut takuupalveluiden tarjoamisen Xbox-pelikonsoleille Venäjällä.

Tilannetta vielä jyrkentää Venäjän siirtyminen kohti sotataloutta, joka tarkoittaa sitä, että sodan tarpeet ovat ensisijaisia.

Venäjä aikoo käyttää tänä vuonna lähes kolmanneksen budjetistaan, yhteensä 155 miljardia dollaria, sotilasmenoihin ja sisäiseen turvallisuuteen kuten poliisiin, turvallisuuspalvelu FSB:hen sekä kansalliskaartiin.

– Ennen sotaa osuus oli yksi neljäsosa, Korhonen huomauttaa.

Kaikki sotaan menevät lisärahat ovat poissa muusta: koulujen, terveydenhoidon ja teiden rahoittamisesta, kriittisestä infrastruktuurista ja yksityisen sektorin investoinneista.

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankista sanoo, että kansalaisten ostovoima ja vähittäiskaupan myynti ovat supistuneet Venäjällä selvästi.

Kolikon toisella puolella on se, että Venäjän federaation tuloista 35–40 prosenttia on aina tullut energia-alalta verotuloina. Korhosen mukaan verotulot ovat tämän vuoden puolella pudonneet noin 45 prosenttia vuoden takaisesta öljyn- ja kaasuntuontikieltojen sekä öljyn hintakaton seurauksena.

Lassila sanoo, että ensimmäisen kvartaalin aikana Venäjän budjettialijäämä oli yli 20 miljardia dollaria.

– Tahti todennäköisesti vain kiihtyy, jos sotatavoitetta ei muuteta, Lassila otaksuu.

Eli yhtälö on Venäjän kannalta hyvin karu: sota nielee selvästi enemmän rahaa, mutta sodan seurauksena valtion kassaan kilahtaa roimasti vähemmän roposia.

Venäjän taloutta kurittaa myös se, että tämän vuoden aikana rupla on merkittävästi heikentynyt, kun öljyn hinta on tullut alas. Ennen pääsiäistä yhdellä dollarilla sai 80,65 ruplaa, ennen vuodenvaihdetta noin 70.

Marketeissa riittää kyllä ruokaa, mutta länsimaisten kulutustuotteiden saatavuus Venäjällä alkaa olla vähän niin ja näin.

Eli kuvitteellinen 100 miljoonan dollarin tuontikauppa maksoi Venäjälle vuodenvaihteessa 7 miljardia ruplaa, nyt jo yli kahdeksan miljardia.

Lassila sanoo, että ihmisten jokapäiväisten ongelmien tasolla tilanne on Venäjällä tällä hetkellä kutakuinkin hallinnassa, mutta pinnan alla muhivat paljon suuremmat ongelmat.

Yhdeksi merkittäväksi seikaksi Lassila sanoo köyhempien alueiden vaikeuksien syvenemisen ja akuuttien ongelmien siirtämisen, suorastaan vääjäämättömän laiminlyömisen pakon edessä.

–Rapautuva infrastruktuuri köyhemmillä alueilla ja köyhemmissä isommissa kaupungeissa tarkoittaa enenevässä määrin muun muassa asumiskelvottomia asuntoja. Aletaan puhua jo hengenvaarallisista asioista, jos vaikka kaukolämpöverkko hajoaa. Infrastruktuurin rappioituminen ei voi ikuisesti jatkua, se on tikittävä aikapommi, Lassila sanoo.

Adidaksen myymälästä oli moskovalaisessa kauppakeskuksessa jäljellä vain logo toukokuussa 2022. Käytännössä kaikki länsimaiset suurbrändit ovat poistuneet Venäjältä sodan alkamisen jälkeen.

– Kummassa pinna sitten katkeaa ennemmin: köyhemmillä alueilla vai korkean elintason kaupungeissa, joissa länsimaiset tuotteet ja kulutustavarat katoavat entisestään ja ihmisten elintaso heikkenee jyrkästi? Vielä ei ole nähtävissä liikehdintää. Venäjällä on ainakin toistaiseksi löydetty arjen uoma, jossa ylimääräistä ei ole, Lassila lisää.

Toinen tikittävä aikapommi on Korhosen mukaan venäläispankkien tilanne. Moni pankki on tehnyt tappiota, ja Venäjän suurimman pankin, Sperbankin, tulos tippui 80 prosenttia.

–Valtio on tehnyt toimia, että subventoituja lainoja kohdennetaan eri tahoille. Nyt pankkien osakkeenomistajat uhkaavat jäädä maksumiehiksi, Korhonen kuvaa.

Myös moni kansalainen voi olla lirissä, sillä Lassilan mukaan Venäjällä kulutusluotot ovat yleisiä. Juoksevia menoja on katettu kulutusluotoin.

Vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo, että Venäjän talouden aikapommi ei voi tikittää loputtomiin. Kansalaisten taloudellinen kurjistuminen tai infrastruktuurin rapautuminen ei voi jatkua ikuisesti ilman vakavia seurauksia.

– Mitä sen suhteen tapahtuu, kun pankkien tilanne on mikä on, Lassila pohtii.

Korhonen lisää vielä sen, että rintamalle on mobilisoitu noin 300 000 venäläistä miestä ja lisäksi arvion mukaan 500 000–800 000 ihmistä on paennut maasta pysyvästi, eli työmarkkinoilla on hyvinkin miljoonan työntekijän vaje verrattuna entiseen.

– Se on merkittävä osa varsinkin 20–40-vuotiaiden miesten työvoimasta ja on iso juttu Venäjän työmarkkinoille, Korhonen sanoo.

Ongelmaa vielä korostaa, että maanpakoon lähteneet ovat pääsääntöisesti alojensa kovimpia osaajia.

–Seuraukset näkyvät viipeellä, mutta tietyillä teollisuuden aloilla ei saada tuotteita valmistettua osaamis- ja työvoimapulan takia, Lassila lisää.

Korhonen sanoo, että rakennusala on pitänyt Venäjän taloutta pystyssä.

– Se on kasvanut 5–6 prosenttia, esimerkiksi sementtiä tuotetaan nyt selvästi enemmän. Myös aseteollisuuden tarvitsema kemianteollisuuden tuotanto on kasvanut Venäjällä voimakkaasti, Korhonen kuvaa.

Sadattuhannet venäläiset pakenivat maasta, kun Venäjä ilmoitti aloittavansa osittaisen liikekannallepanon. Arviot liikkuvat 500 000:n ja 800 000 hengen välillä. Kuva on Venäjän ja Georgian vastaiselta rajalta 25. syyskuuta 2022.

Lassilan mukaan seuraava vuosi on hyvin mielenkiintoinen, kun Venäjällä käydään syksyllä aluevaalit ja ensi keväänä presidentinvaalit.

– Vaalien alla on yleensä annettu kansalle joitakin täsmähelpotuksia ja porkkanoita vakauden osoittamiseksi. Miten vakautta yritetään legitimoida kansalaisille tulevissa vaaleissa? Korkeintaan joitakin pieniä laastareita voi tulla, mitään isompaa valtiontalous ei kestä, Lassila pohtii.