Pariskunta valmisti tietämättään vaarallisen lounaan ja koki karun kohtalon

Pallokala on suosittu herkku monissa Aasian maissa sen tappavasta myrkystä huolimatta.

Pariskunta kuoli syötyään myrkyllisiä pallokaloja.

Kuolintapaus sattui maaliskuun lopulla Malesiassa, jossa 80-vuotias mies ja nainen hankkivat tietämättään nettikaupasta ainakin kahta eri pallokalaa, kertoo yhdysvaltalainen uutissivusto CNN.

Pariskunta oli valmistanut kalat samana päivänä lounaaksi. Ensin vaimo alkoi kokea vapinaa ja hengitysvaikeuksia, ja tuntia myöhemmin samat oireet iskivät myös hänen mieheensä, paikalliset viranomaiset kertovat.

Mies ja nainen kiidätettiin teho-osastolle, jossa vaimo kuoli samana iltana.

Mies vaipui koomaan kahdeksaksi päiväksi, joiden jälkeen hänkin menehtyi.

Nyt pariskunnan tytär vaatii jonkun ottavan vastuun hänen vanhempiensa kuolemasta. Tytär myös vetoaa viranomaisiin, jotta he kiristäisivät pallokalojen ympärillä olevaa lainsäädäntöä uusien kuolemien välttämiseksi.

Malesian lähivesissä uiskentelee ainakin 30 eri pallokalalajia. Maan laki kieltää pallokalojen lihan myynnin sakko- tai vankeusrangaistuksen uhalla.

Asiantuntijoiden mukaan vaarallista kalaa kaupataan siitä huolimatta monilla paikallisilla ruokatoreilla.

– Sitä pidetään eksoottisena ja se houkuttelee kuluttajia, meribiologi, Malesian meri- ja rannikkotutkimuskeskuksen johtaja Aileen Tan toteaa CNN:n jutussa.

– Kun kalat on puhdistettu ja myyty viipaleina, ostajien on lähes mahdotonta tietää, minkälaista kalaa he ovat ostaneet, Tan varoittaa.

Pallokalan elimet, nahka, veri ja luut sisältävät suuren määrän tappavaa tetrodotoksiini-myrkkyä. Myrkylle ei tunneta vastalääkettä.

Pallokala on arvostettu ja kallis herkku esimerkiksi Japanissa, jossa se tunnetaan paremmin ”fuguna”. Pallokala on suosittu herkku myös muun muassa Etelä-Korean ja Singaporen ravintoloissa.

Japanin lain mukaan fugu-kokkien on läpäistävä laaja, jopa kolmen vuoden oppisopimuskoulutus, ennen kuin he saavat luvan käsitellä ja valmistaa kalaa ruoaksi. Väärin valmistetun pallokalan on todettu olevan yksi yleisimmistä ruokamyrkytysten aiheuttajista Japanissa, kertoo Japanin terveysministeriö.