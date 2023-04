Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on jo tehnyt oman valituksensa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on valittanut Texasin osavaltion liittovaltion tuomarin päätöksestä perua yleisesti käytetyn aborttilääkkeen myyntilupa.

Ex-presidentti Donald Trumpin nimittämä tuomari Matthew Kacsmaryk teki päätöksensä perjantaina, kun aborttia vastustavat ryhmät olivat vaatineet tuomaria peruuttamaan myyntiluvan.

Liittovaltion viranomaisilla on viikko aikaa valittaa päätöksestä ennen kuin se astuu voimaan. Oikeusministeri Merrick Garland ilmoitti jo heti päätöksen tultua julki, että ratkaisusta tullaan valittamaan. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on jo tehnyt oman valituksensa.

Mifepristonilla on jo yli kahden vuosikymmenen ajan ollut FDA:n myyntilupa. Sitä käytetään osana kahden aineen kuuria lääkkeellisissä raskaudenkeskeytyksissä.

Oikeusministeriön valituksen mukaan tuomarin päätöksen toimeenpano tekisi FDA:n tieteellisestä arvioinnista merkityksettömän ja aiheuttaisi vakavaa vahinkoa naisille koko maassa. Ministeriö pyytää valitustuomioistuinta jäädyttämään tuomarin päätöksen, kunnes tapaus on käsitelty.

Washingtonilaistuomarilla toisenlainen näkemys

Demokraattipresidentti Joe Biden sanoi viime viikolla taistelevansa tuomarin päätöstä vastaan. Hän on kutsunut sitä ennennäkemättömäksi askeleeksi naisten vapauksien poistamiseksi ja heidän terveytensä vaarantamiseksi.

Ex-presidentti Barack Obaman nimittämä liittovaltion tuomari Thomas Rice Washingtonin osavaltiossa päätti toisessa oikeusjutussa texasilaispäätöksen jälkeen, että lääke on turvallinen ja laillinen ja että sen saatavuus on turvattava yli kymmenessä osavaltiossa.

Valitusten ja eriävien oikeudellisten kantojen vuoksi on lähes varmaa, että asia menee Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen asti.

Kacsmaryk on perustellut päätöstään sanomalla, että lääkettä käytetään syntymättömän ihmisen surmaamiseen. Hänen näkemyksensä on, että lääkkeen käyttö on aiheuttanut haittaa naisille ja tytöille.

FDA katsoo, että vuosikymmenten kokemus on osoittanut lääkkeen olevan oikein käytettynä sekä turvallinen että tehokas.