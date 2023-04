Ranskassa ainakin viisi kuoli asuinrakennuksen romahdettua Marseillessa

Kolmen ihmisen kerrottiin olevan vielä kateissa maanantai-iltana.

Ranskassa Marseillessa ainakin viisi ihmistä kuoli asuinrakennuksen romahdettua varhain sunnuntaina. Maanantaina illalla kolme ihmistä oli edelleen kateissa, kertoivat paikallisviranomaiset.

– Vielä on toivoa, ja me emme lopeta niin kauan kuin toivoa on, sanoi Marseillen pormestari Benoit Payan turmapaikalla maanantaina.

Romahtaneen talon uhrien lisäksi viisi ihmistä talon naapurirakennuksista loukkaantui lievästi onnettomuudessa.

Onnettomuuden uskotaan olevan räjähdyksen seurausta. Kaasuräjähdys on yksi epäilty vaihtoehto, mutta paikallisviranomaiset eivät ole vielä sulkeneet pois muita mahdollisuuksia. Monet lähistöllä olleet kertoivat kuulleensa räjähdyksen äänen, ja osa kertoi haistaneensa kaasua vielä sunnuntaina aamulla.