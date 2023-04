Tietovuodot paljastavat, että julmuudestaan tunnetun Wagner-armeijan rahoittaja Jevgeni Prigozhin on tarjoillut ruokiaan kymmenille maailman johtajille ja kuunnellut samalla myös Vladimir Putinin käymiä keskusteluja. Prigozhinin ruokia ovat syöneet Suomesta ainakin Sauli Niinistö, Tarja Halonen sekä Mari Kiviniemi.

Laaja asiakirjavuoto paljastaa, keitä kaikkia maailman johtajia Vladimir Putinin kokkina tunnettu Jevgeni Prigozhin ehti palvella Kremlin ruokatarjoiluista vastatessaan vuosina 2000-2021.

Prigozhinin asianajajien laatima Putinin kokin meriittilista tuli julkisuuteen osana suurta tietovuotoa, kun Anonymous-hakkeriryhmä kertoi onnistuneensa murtamaan Prigozhinia palvelleen venäläisen Capital Legal Services -lakifirman sähköpostit.

Lista Prigozhinin ruokkimista maailman johtajista on vuonna 2021 lähetetyn sähköpostin liitteenä, ja sen on julkaissut yhdysvaltalainen The Intercept -sivusto vastikään artikkelissaan.

Listan ilmeisenä tarkoituksena näyttää olleen todistella Prigozhinin moitteettomuutta, kun hän on yrittänyt kumota häntä vastaan asetettuja pakotteita. Cv:ssä ei mainita sanallakaan Wagnerin palkka-armeijaa, vaikka Prigozhin myöntää nykyisin avoimesti, että hän kokosi yksityisarmeijansa jo toukokuussa 2014 auttamaan Kremliä Krimin ja Itä-Ukrainan operaatioissa.

Hakkeroinnin kohteeksi joutuneella Capital Legal Services -lakitoimistolla oli oma sivuliikkeensä myös Helsingissä, mutta ei ole tietoa, onko Helsingin-toimisto ollut millään tavalla osallisena Prigozhinin avustamisessa tai tietovuodossa. CLS rekisteröi ensimmäisenä venäläisenä lakifirmana oman sivuliikkeensä Helsinkiin 24. helmikuuta 2014 eli samaan aikaan, kun Venäjä oli liittämässä Krimin niemimaata laittomasti itseensä. CLS:llä ei ole tällä hetkellä Suomessa aktiivista toimintaa.

Vuodetulla meriittilistalla tunnustetaan Prigozhinin neuvostoaikaiset vankeustuomiot, mutta hänen väitettyä myöhempää nuhteettomuuttaan todistellaan muun muassa sillä perusteella, että Putin on käyttänyt hänen palveluitaan ainakin 70 korkea-arvoisen ulkomaalaisen poliitikon ruokatarjoilujen järjestämiseen.

Prigozhinin muonittamien valtionpäämiesten listalla on Suomesta sekä presidentti Tarja Halonen että tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lisäksi Prigozhin on tarjoillut ruokiaan vuonna 2010 Mari Kiviniemelle, joka kävi tuolloin Pietarissa pääministerin roolissa.

Jevgeni Prigozhinin lakimiesten kokoamalla meriittilistalla näkyy pitkä rimpsu maailman johtajia, joille Vladimir Putinin luottokokkina ja ravintoloitsijana toiminut Prigozhin on tarjoillut henkilökohtaisesti.

IS pyysi kaikilta kolmelta suomalaiselta johtajalta reaktiota asiakirjavuotoon, mutta Niinistö ja Kiviniemi eivät katsoneet tarpeelliseksi kommentoida.

Halonen vahvisti lyhyesti, että hän muistaa ruokailleensa Pietarissa Putinin suosikkiravintolassa ja siihen liittyvä tietovuotojen kertomus Putinin laulu- ja soittoesityksestä pitää myös paikkaansa. Putin oli laulanut tuolloin Haloselle ja Pentti Arajärvelle yhtäkkiä Blueberry Hill -kappaleen säestäen itseään pianolla. Tästä episodista Halonen on itsekin kertonut jo aiemmin julkisuuteen ja Putin on esittänyt kappaletta niin ikään myös julkisesti.

Prigozhinia Halonen ei erikseen muista eikä tullut tätä tuntemaan – eikä Prigozhin ollut Halosen presidenttivuosina 2000-2012 vielä millään tavalla yleisesti tunnettu henkilö edes Venäjällä. Prigozhinin nimi alkoi esiintyä maailmalla vasta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien yhteydessä, kun hänen rahoittamansa niin kutsutun Pietarin trollitehtaan rooli vaalien manipuloijana paljastui.

– Enhän minä tiedä muidenkaan kokkien ja ravintoloitsijoiden taustoista, kuten eivät tiedä meillä Suomessakaan käyvät vieraat. Mutta sanotaan näin, että onhan tämä maailma pieni, Halonen kommentoi IS:lle.

Tarja Halonen näkyy myös Jevgeni Prigozhinin cv:ssä yhtenä maailman johtajista, joille Putinin kokki on päässyt tarjoilemaan ruokiaan.

Venäjän mediassa on julkaistu myös Prigozhinin hakkeroiduista sähköposteista paljastuneita muistiinpanoja. Niistä käy ilmi, että joko Prigozhin itse tai hänen tarjoilijansa ovat kuunnelleet myös Putinin keskusteluja valtionpäämiesten kanssa. Halosen osalta Prigozhinia näyttää kiinnostaneen lähinnä se, miten tämä reagoi hänen ravintolaansa ja Putinin residenssissä valmistettuihin ruokiin.

– En muista, mitä olemme missäkin syöneet. Mutta sanotaan näin, että tiedustelutoiminta näyttää olevan kaikissa suurvalloissa aika tehokasta, Halonen lausui.

IS on varmistanut lisäksi muuta kautta, että Prigozhin on tarjoillut ruokiaan Halosen lisäksi myös Niinistölle – ja kummallekin presidentille kaiken lisäksi useita kertoja.

Kuva on Sauli Niinistön ja Vladimir Putinin tapaamisesta vuonna 2015 Novo-Ogarjovossa Moskovan ulkopuolella. Jevgeni Prigozhin on kestinnyt usein Putinin vieraita nimenomaan tässä Putinin residenssissä.

Halonen ja Niinistö ovat vuodetun listan perusteella hyvässä seurassa, sillä Prigozhin on tarjoillut ruokiaan myös sellaisille maailman johtajille kuten George W. Bush, Bill Clinton, Xi Jinping, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, Jacques Chirac, Tony Blair, Gerhard Schröder ja Britannian silloinen kruununprinssi Charles.

Internetistä löytyy kuvia myös joistakin tilaisuuksista, joissa Prigozhin esiintyy maailman johtajien rinnalla Putinin hovimestarin roolissa.

Esimerkiksi Guardianin artikkelissa on kuva, jossa Prigozhin näkyy prinssi Charlesin takana Eremitaasissa 2003. Samassa artikkelissa on myös kuva, jossa Prigozhin tarjoilee George Bushille 2006.

Kuva on G8-maiden johtajien kokouksesta Pietarista vuodelta 2006. Jevgeni Prigozhin näkyy seisomassa taustalla vasemmalla kädet ristissä. Pöydässä istuvat Kiinan silloinen presidentti Hu Jintao, Yhdysvaltain presidentti George W. Bush ja Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Venäjän mediassa on kerrottu jo tätä ennen myös tietovuodosta, jossa oli onnistuttu hakkeroimaan Prigozhinin omia sähköposteja.

Currenttime-nettisivuston ja Novaja gazetan raportoimissa vuodetuissa keskustelumuistioissa viitataan Halosen osalta kolmeen hänen vierailuunsa Venäjällä. Yksi niistä oli Allegro-junayhteyden avaamiseen liittynyt käynti Pietarissa, jolloin Venäjän pääministerin roolissa tuolloin toiminut Putin ja Halonen ruokailivat 12. joulukuuta 2010 Prigozhinin omistamassa Russian Empire -ravintolassa (Russkij ampir). Lisäksi käy ilmi, että Prigozhin on tarjoillut Haloselle myös ainakin kahdella muulla eri vierailukerralla, kun tämä oli käynyt Moskovassa Putinin Novo-Ogarjovon residenssissä.

Russian Empire -ravintolan ruokailusta kerrotaan, että Putinille ja Haloselle tarjoiltiin muun muassa blinejä, kaviaaria ja vodkaa. Halosen kuvaillaan sanoneen Putinille, että ”ravintola on niin mielenkiintoinen, että kun hän vastaanottaa Putinin Suomessa, hänen on vaikea löytää sopivan tasoista ravintolaa tilalle”.

Hakkeroidusta sähköpostista paljastuu myös kertomus siitä, kuinka Putin asettui ravintolassa yhtäkkiä pianon ääreen ja esitti Halosen seurueelle englanniksi Blueberry Hill -kappaleen.

Tietovuodoista käy ilmi, että Jevgeni Prigozhin on vastannut tarjoiluista useilla kerroilla, kun Tarja Halonen vieraili Venäjällä Vladimir Putinin luona. Kuva on tammikuulta 2012.

Novo-Ograjovon tapaamisen yhteydessä marraskuussa 2010 Halosen kerrotaan kiinnostuneen puolestaan tomaattisorbetista, jota oli tarjoiltu vodkan kera.

Putin oli tuolloin kuitenkin kieltäytynyt vodkasta ja perustellut sitä sillä, että hän on viime aikoina ajanut autoa usein itse. Putinin kuvaillaan kertoneen Haloselle, että hän oli testannut vastikään Formula 1 -autoa Renaultin tallilla ja kiihdyttänyt 240 kilometrin tuntinopeuteen. Johtajien mainitaan keskustelleen ruokailun aikana muun muassa ”demokratiasta, johtajista, Nord Streamista sekä poliittisen järjestelmän nykyaikaistamisesta".

The Insiderin raportista käy ilmi, että Prigozhin muistiinpanojen mukaan demokratiakeskustelu oli koskenut Venäjän presidentin virkakauden pituuden jatkamista neljästä vuodesta kuuteen vuoteen. Halonen oli kysellyt tuolloin Putinilta, onko tämän mielestä presidenttikauden pidentäminen demokratian mukaista. Putin oli vastannut, että jos presidentti Dmitri Medvedev katsoo muutoksen tarpeelliseksi, ei ole hänen asiansa pääministerinä sitä vastustaa. Myöhemmin toki varmistui, että Medvedevin tekemä muutos oli räätälöity Putinia itseään varten, sillä Putin nousi takaisin presidentiksi maaliskuun 2012 vaalinäytelmässä ensi kertaa kuuden vuoden mittaiseksi kaudeksi.

Tammikuulta 2012 Prigozhinin sähköpostista löytyy puolestaan kirjaus, jonka mukaan Putinin ja Halosen tapaamisesta oli tarjoiltu savustettua lampaanjuustosalaattia. Kun salaatti oli paljastettu lasikuvun alta, sieltä oli tuprunnut savua ja Halonen oli tiedustellut, mikä tuoksuu niin herkulliselta. Putin oli vitsaillut, että lammas tuoksuu, vaikka tosiasiassa tuoksu oli ollut havupuusavua.

Vuodetun raportin mukaan Putin kysyi Haloselta tammikuussa 2012 Novo-Ogarjovossa myös siitä, kenestä tulee Suomen seuraava presidentti. Prigozhinin sähköpostista löytyneen kirjauksen mukaan Halonen oli vastannut, että "todennäköisimmin tulee mies". Putin oli vastannut siihen, että mies "ei ole ollenkaan huono" vaihtoehto.

Uutissivusto The Insider on lainannut Prigozhinin vuodettuja sähköposteja myös laajasti. Niistä käy ilmi, että Prigozhin on vastannut tarjoiluista niin ikään 10. joulukuuta 2010, kun Suomen silloinen pääministeri Mari Kiviniemi oli vierailuilla Pietarissa. Kiviniemen ja Putinin tapaaminen ja siihen liittyvä lounas järjestettiin Konstantinin palatsissa.

Putin oli tuolloin Venäjän pääministeri ja venäläislehdissä kirjoitettiin, että Putin näytti keskustelevan mielellään Kiviniemen kanssa.

– Venäjän pääministeristä oli selvästikin mieluisaa keskustella nuoren, sympaattisen ja solakan naisen kanssa, Novye Izvestijan toimittaja Nadezhda Krasilova kirjoitti tuolloin.

Prigozhinin vuodetuista muistiinpanoista löytyy sen sijaan seuraavanlainen varsin kryptinen huomio.

– Suomen pääministeri Konstantinin palatsissa 10.12.2010. Lounas. Kaikki juoksivat ja ihastelivat, miten hän on sympaattinen, mutta minulle tuli mieleen suomalainen silli.

Suomalaiseksi silliksi voidaan kuvailla Venäjällä hyvin hoikkaa henkilöä. Prigozhinin luonnehdinta on hieman alentava vihjaus siihen, että hän itse ei ole ollut erityisen vaikuttunut Kiviniemen olemuksesta.

Mari Kiviniemi (kesk) kävi Vladimir Putinin luona vierailulla Pietarissa joulukuussa 2010. Kummatkin olivat tuolloin pääministerin roolissa.

Vuodetusta ansioluettelosta käy lisäksi ilmi muutamia vähemmän tunnettuja yksityiskohtia Prigozhinin elämästä.

Prigozhinin kerrotaan olleen nuoruudessaan lupaava urheilija, mutta hiihtoharrastus jäi sittemmin loukkaantumisen takia. Hänellä on myös opintoja apteekkialalta, mutta tutkinnon suorittaminen jäi kesken.

Prigozhinin mainitaan myös kirjoittaneen lastenkirjan yhdessä omien lastensa Polinan ja Pashan kanssa. Kyseessä on vain 1 000 kappaleen painos, jota Prigozhin on jakanut lahjana vierailleen. Indraguzik-niminen kirja kertoo mielikuvitusmaasta nimeltä Indraguzia.

Russian Empire -ravintolan annos kuvattuna 2018. Tässä Jevgeni Prigozhinin omistamassa ravintolassa Vladimir Putin kestitsi Tarja Halosta 2010 Pietarissa.

Prigozhinilla on ollut Pietarissa vuosien saatossa lukuisia ravintoloita, joissa myös suomalaiset liikemiehet ja turistit tapasivat käydä niiden huippuaikoina. Lisäksi Prigozhinin yritysryppääseen kuuluu Pietarin keskustassa oleva Jelisejevin herkkukauppa ja Suklaamuseo-nimellä kulkevia suklaakauppoja.