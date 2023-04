Dalai-lama kohun keskellä: pyysi poikaa imemään kieltään

Dalai-lama suuteli lasta huulille tilanteesta kuvatulla videolla.

Tiibetin hengellinen johtaja dalai-lama on pyytänyt anteeksi käytöstään esiinnyttyään videolla, jossa hän suutelee poikalasta huulille ja pyytää tämän jälkeen lasta ”imemään kieltäni”.

CNN:n mukaan välikohtaus tapahtui Pohjois-Intiassa Dharamshalassa järjestetyssä tapahtumassa helmikuussa.

Tapahtumassa kuvatulla videolla poika lähestyy dalai-lamaa kysyen, voiko hän halata tätä. Dalai-lama pyytää tämän jälkeen pojan kanssaan lavalle.

– Ensin tähän, dalai-lama sanoo pojalle, osoittaen poskeaan.

Poika halaa ja suutelee dalai-laman poskea. Tämän jälkeen dalai-lama osoittaa huuliaan ja sanoo: ”ja mielestäni vielä tähän”. Tämän jälkeen hän vetää poikaa poskesta ja suutelee tätä suulle.

– Ja ime kieltäni, hän sanoo parin sekunnin jälkeen, työntäen kielensä ulos.

Maanantaina julkaistussa dalai-laman kanslian tiedotteessa hengellisen johtajan sanotaan pyytävän anteeksi pojalta ja tämän perheeltä sekä ystäviltään ympäri maailmaa kivusta, jota dalai-laman sanat saattoivat aiheuttaa. Dalai-laman kerrotaan katuvan tapahtunutta.

– Hänen pyhyytensä usein kiusoittelee tapaamiaan ihmisiä viattomalla ja leikkisällä tavalla, myös julkisesti ja kameroiden edessä, lausunnossa luki.

Pojan henkilöllisyys ei ole tiedossa. Hän oli paikalla tapahtumassa intialaisen hyväntekeväisyysjärjestön M3M Foundationin kautta. Kyseinen järjestö on intialaisen kiinteistövälitysfirman M3M Groupin hyväntekeväisyysjärjestö.

Hyväntekeväisyysjärjestö on kotoisin Dharamshalasta, joka on myös Dalai Laman kotikaupunki. Dala-lama on ollut paossa Intiassa vuodesta 1959.