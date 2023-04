Sotabloggari vaatii vaatii tiukempia toimia Ukrainan sodassa.

Venäläinen sotabloggari Igor Girkin on aloittanut uuden yrityksen lietsoakseen Ukrainan sotaa. Girkinin kerrotaan perustaneen ”Vihaisten patrioottien klubin” seitsemän muun äärinationalistin kanssa edistääkseen Venäjän voittoa Ukrainassa.

Girkin on taustaltaan Venäjän armeijan entinen upseeri ja turvallisuuspalvelu FSB:n upseeri. Hän vaikutti vuonna 2014 Itä-Ukrainassa separatistikomentajana. Hollantilainen tuomioistuin tuomitsi hänet poissaolevana elinkautiseen vankeusrangaistukseen Malaysia Airlinesin lentokoneen alasampumisesta.

Girkinin mukaan Venäjää uhkaa välitön tappio Ukrainassa ja jopa länsimyönteisten vallankaappaus tai sisällissota, jos Kreml ei paranna huomattavasti tilannetta rintamalla, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Klubin jäsenten mukaan Kremlissä vaikuttaa sodanvastainen ryhmittymä, joka estää sotaponnisteluja.

Klubin jäsenet ovat aiemmin vaatineet presidentti Vladimir Putinia julistamaan välittömän liikekannallepanon.

ISW:n mukaan ”Vihaisten patrioottien klubin” perustaminen saattaa tarjota useita merkittäviä näkemyksiä Kremlin dynamiikasta ja sisäpiirin tuomista uhista Putinin hallinnolle.

Myös palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on aiemmin kritisoinut Kremliä samoista aiheista.

Klubin esittämä huoli sodanvastaisesta ryhmittymästä saattaa olla merkki Kremlin syventyneestä erimielisyydestä Venäjän talvihyökkäyksen epäonnistuttua tai pelko Ukrainan vastahyökkäyksestä, kirjoittaa ISW.

Kyseessä voi olla myös huoli siitä, että Putin suostuisi rauhansopimukseen syrjäyttämisensä pelossa.

Lue lisää: Miljoonan ruusun nainen kääntyi Putinia vastaan – asiantuntijat arvioivat, ketkä ovat Kremlille uhka

ISW arvelee, että Putinia sodan aikana kritisoineella Girkinillä saattaa olla tukea Venäjän turvallisuuspalvelussa. Vaikka on epäselvää, ketkä suojelevat Girkiniä, saattaa taustalla olla yritys saada Putinin huomio ja tekemään päätöksiä julkisen keskustelun avulla.

Girkinillä on katsottu olevan hieman väljemmät säännöt kuin "erikoisoperaation" arvostelijoilla keskimäärin, ja ajatus hänen aiheuttamastaan uhasta Putinille on selittynyt joidenkin näkemysten mukaan sillä, että Kreml ei uskaltaisi vaientaa häntä.