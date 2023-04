Brittiraportti arvioi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n menestyneen Ukrainassa paljon maan armeijaa paremmin. Ajatushautomon mukaan se on kylvänyt kauhua väestöön kidutuksen keinoin.

Tuore brittiraportti osoittaa, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:llä on ollut valtaisa rooli Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen suunnittelussa ja sittemmin vallan vakauttamisessa miehitetyillä alueilla Ukrainassa.

Raportti paljastaa, että Venäjän tiedusteluverkosto on turvautunut Ukrainassa julmaan ja systemaattiseen kidutukseen.

FSB sai heinäkuussa 2021 tehtäväkseen suunnitella Ukrainan miehitykseen liittyviä toimenpiteitä, ajatushautomo Royal United Services Institute (RUSI) kertoo maaliskuun lopulla julkaistussa raportissaan. Laajamittaisen hyökkäyksen pohjustukseksi Ukrainasta haluttiin tehdä sisäpoliittisesti epävakaa ja epäyhtenäinen.

Ennen hyökkäystään Venäjän toimesta viljeltiin propagandaa ydinasetta kehittävästä Ukrainasta, jolloin ”erikoisoperaation” yksi tavoitteista olikin Ukrainan ”denuklearisointi”.

Ukrainan epävakauttaminen ei kuitenkaan edennyt toivottuun suuntaan, kun presidentti Volodymyr Zelenskyi ei luopunut Nato-optiosta tai suostunut muihinkaan Venäjän toivomiin myönnytyksiin. Ukrainassa varautumista avusti läntisten tiedustelupalvelujen apu: he jakoivat maahan tietoa Venäjän sotilaallisista suunnitelmista ja toisaalta sen harjoittamasta peitetoiminnasta.

Tämä sai päättävät tiedusteluviranomaiset näkemään, ettei aika invaasiolle ollutkaan sopiva.

Tuoreen raportin mukaan Venäjän ulkomaantiedustelupalvelun päällikkö oli kertonut Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että maa tarvitsi lisäaikaa hyökkäyksen valmisteluun ja hän pyysi presidenttiä lykkäämään invaasiota.

Pyyntö evättiin.

Sotilaallisessa suunnitelmassa arvioitiin, että pääkaupunki Kiova vallattaisiin 72 tunnissa. Erikoisjoukkojen käyttöön olikin valmiiksi vuokrattu asuntoja pääkaupungin avainkohteiden lähistöltä.

Nyt voidaan sanoa, että virhearvio on tähtitieteellisen suuri. RUSIn mukaan tästä voidaan tehdä kaksi johtopäätöstä. Sen, että agentit olivat liioitelleet vaikutusvaltaansa Ukrainan sisäisiin asioihin ja että heitä oli lopulta vaadittu arvioimaan vain ”erikoisoperaation” suunnitelmallista aikajanaa, ei sen varsinaista toteutuskelpoisuutta.

Tämä kertoo raportin mukaan siitä, että Venäjän toimintaa tuntuvat ohjaavat ylhäältä päin annetut käskyt ennemmin kuin sen erityispalveluiden neuvonta.

39-sivuinen raportti on laadittu useiden haastattelujen pohjalta, jotka on toteutettu ennen ja jälkeen laajamittaisen hyökkäyksen. Tiedot pohjautuvat lisäksi materiaaliin, jota on haalittu ja ”kaapattu” Ukrainan taistelukentiltä tai esimerkiksi Venäjän erityispalveluilta tai tahoilta, jotka ovat olleet niiden kanssa tekemisissä.

Yksi raportin päätelmistä on, että Venäjän vakoojaverkosto näyttäisi olleen Ukrainassa paljon Venäjän armeijaa tehokkaampi. Yhden kohtalokkaan virhearvion hekin kuitenkin tekivät.

He arvioivat Putinille, että Venäjän joukot otettaisiin avosylin vastaan ja Ukrainan hallitus kaatuisi nopeasti. FSB:n laskelmien mukaan vallatulta alueelta täytyi saada väestöstä vain 8 prosentin kannatus, että sen saisi täyteen hallintaan.

Tällaista kannatusta Venäjä ei saanut, kun se aloitti invaasionsa. Vakoojaverkosto päätti tukeutua väkivaltaan tämän ”kannatusmäärän” kartoittamiseksi.

Raportin mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB toimi Ukrainassa systemaattisen julmasti - varsinkin maan itäosien miehitetyillä alueilla.

Raportin mukaan FSB muodosti Ukrainassa operatiivisia ryhmiä, jotka seurasivat Venäjän armeijan joukkojen vanavedessä miehitettyihin kaupunkeihin. Siellä ne takavarikoivat Ukrainan hallituksen asiakirjoja paikallisista päämajoista ja selvittivät tietokoneiden kiintolevyjen avulla kaikki valtion palveluksessa työskentelevät ja heidän asuinpaikkansa.

Niiden avulla kotietsinnöissä pidätettiin väkeä ja heitä vietiin kellareihin kuulusteltavaksi. Kuulusteltavia kidutettiin usein, eikä syynä näyttänyt olevan niinkään tiedonhankinta vaan paikallisten pelottelu ja vastarinnan murtaminen.

Kiduttamisen suunnitelmallisuudesta kielii se, että läpi Ukrainan pystytettiin samankaltaisia kidutuskeskuksia, joissa käytettiin samantyyppisiä kidutusmenetelmiä. Raportissa kerrotaan, että kidutuksessa käytettiin sähkölaitteita.

FSB lisäksi pyrki katkaisemaan miehitetyillä alueilla pääsyn valtiolliseen televisioon, radioon tai internettiin. Tarkoitus oli näin eristää paikallisväestö muusta Ukrainasta.

Raportti kertoo, että Venäjän turvallisuuspalvelu on värvännyt palvelukseensa 800 ukrainalaista virkamiestä, joista osa on pakotettu tehtäväänsä.

” On ilmeistä, että Venäjän erikoispalvelut onnistuivat rekrytoimaan mittavan agenttiverkoston Ukrainaan ennen hyökkäystä ja että suuri osa näistä tukipilareista on säilynyt elinkelpoisena hyökkäyksen jälkeen.

Kirjoittajiensa mukaa raportin yksi keskeisimmistä tavoitteista on varoittaa länsimaiden hallituksia siitä, millaisiin mittasuhteisiin Venäjän peiteoperaatiot venyvät sen pyrkiessä kohteeksi valitun valtion kukistamiseen.

Esimerkkinä mainitaan tapaus Saksasta, jossa pidätettiin hiljattain korkea-arvoinen tiedusteluviranomainen. Häntä syytettiin erittäin luottamuksellisen tiedon välittämisestä Venäjälle.

– On ilmeistä, että Venäjän erikoispalvelut onnistuivat rekrytoimaan mittavan agenttiverkoston Ukrainaan ennen hyökkäystä ja että suuri osa näistä tukipilareista on säilynyt elinkelpoisena hyökkäyksen jälkeen, raportissa sanotaan.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että sekasortoa yritetään luoda Moldovaan, tuore raportti sanoo. Raportissa todetaan, että monet Venäjän agentit niin Ukrainan kuin muidenkin maiden sisällä jatkavat aktiivisesti toimintaansa.

