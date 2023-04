Aseapuna Ukrainaan toimitetuista suomalaisista Pasi-panssariajoneuvoista on sodan aikana kaksi tuhoutunut ja kaksi jäänyt ehjinä venäläisjoukkojen käsiin.

Pasien kohtalot on pystytty varmistamaan kuvamateriaaleista, sanoo sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä IS:lle.

Tuorein kuva ilmaantui Ukrainan sotaa aktiivisesti seuraava Clash Report -Twitter-tilille kiirastorstaina. Kuvassa näkyy Pasi-ajoneuvo, jonka kylkiin ja keulaan on maalattu valkoisella maalilla Venäjän sotatoimia kannattava Z-symboli.

Mäkelän mukaan kyseinen ajoneuvo vaikuttaa olevan toinen jo aiemmin sotasaaliiksi jääneistä Paseista.

Lue lisää: Venäjä näyttää kaapanneen Ukrainalta Suomen lahjoittaman panssari­ajoneuvon

Suomi on antanut Ukrainalle reilun vuoden aikana ainakin 760 miljoonaa euron edestä puolustustarvikkeita ja muuta materiaalitukea. Suomi ei ole kuitenkaan paljastanut, mitä aseita ja kuinka paljon Ukrainaan on annettu.

Pasi-ajoneuvoista Ukrainan käytössä saatiin tietoa vasta syyskuussa sosiaalisessa mediassa olleiden valokuvien kautta.

Pääsiäisviikolla lukema tarkentui, kun yhdysvaltalaisten turvaluokiteltuja salaisia tietoja oli vuotanut sosiaaliseen mediaan. Asiakirjoista paljastuu tieto, että Suomi olisi toimittanut Ukrainalle ainakin 20 suomalaisvalmisteista Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoa, kertoo Helsingin Sanomat.

– Tuo määrä lienee ihan uskottava. Niillä pystyy jonkinlaisen yksikön varustamaan ja toisaalta hirveän paljon enempää ei välttämättä ole voitu antaa sinne, sanoo Mäkelä.

– Mutta mitään julkista tietoahan Paseista ei ollut ja tietovuotoihin pitää suhtautua hyvin varauksella tällä hetkellä. Sitä ei tiedä yhtään, kuka näitä on päässyt tohtoroimaan välissä ennen kuin ne on julkaistu, huomauttaa Mäkelä viitaten epäilyihin, että kyse voisi olla myös Venäjän disinformaatiokampanjasta.

Lue lisää: Uusi uhka nousi esiin – 7 asiaa, jotka asia­kirja­vuoto paljastaa Venäjästä ja Ukrainasta

Lue lisää: Saiko Ukraina käyttöönsä Pasin?

Kuvien perusteella Ukrainassa on käytössä Pasi (Panssari-Sisu) XA-180/185 kuljetuspanssariajoneuvo. Niitä on valmistettu Suomessa Mäkelän mukaan 1980- ja 90-luvulla. Kyseessä on moottoroidun jalkaväen miehistökuljetusvaunu.

– Suomessa nämä ovat yhä joukkojen koulutuksessa ensilinjan kalustoa. Itsekin olen aikoinaan saanut koulutuksen kyseisellä vaunutyypillä Säkylässä, huomauttaa Mäkelä.

Mäkelän mukaan ajoneuvo tarjoaa hyvän suojan ja on myös erittäin nopea.

– Tieliikkuvuus on parasta luokkaa. Kaikki versiot liikkuvat maantiellä pitkälti toistasataa kilometriä tunnissa ja niillä voi siirtää nopeasti joukkoja paikasta toiseen sirpalesuojassa.

– Eihän Pasi suoraa osumaa kestä mistään raskaammasta aseesta, mutta vaatii kuitenkin raskaan aseen, että sen voi tuhota, lisää Mäkelä.

Tuhotuista kahdesta vaunusta on kuvien ja videoiden perusteella ainakin yksi ajanut miinaan. Lokakuussa itäukrainalaisen Donetskin kapinallishallinnon Telegram-tili julkaisi videon, jolla näkyy suomalaisvalmisteisen Pasin tuhoutuminen Ukrainassa.

Lue lisää: HS: Suomalainen Pasi-panssari­ajoneuvo tuhottiin Ukrainassa

Toisesta ajoneuvosta ei kuvien perusteella tarkkaan voi päätellä tuhoutumissyytä.

– Ilmeisesti oli saanut suoraa osumaa.

Saaliiksi jääneet vaunut vaikuttivat Mäkelän mukaan toimintakuntoisilta.

– Ne ovat aika luotettavaa perustekniikkaa, että luulisi jopa venäläisten pystyvän huoltamaan ja korjaamaan niitä. Eikä käyttäminenkään ole mitenkään kummallista. Helpompi sillä on ajaa kuin millään, mitä venäläisillä on vastaavassa luokassa.

Mitään sotasalaisuuksia venäläisten käsiin jääneet Pasit eivät kuitenkaan tarjoa. Mäkelä huomauttaa, että Paseja on pitkään myyty muillekin maille ja ovat venäläisetkin päässeet niiden kyytiin tutustumaan.

Kyseistä XA-180/185 -mallia ei myöskään ole valmistettu enää pariinkymmeneen vuoteen. Suomen puolustusvoimilla niitä on käytössä viitisensataa kappaletta, arvioi Mäkelä.

– Niitä käytetään meillä jääkäriyksiköiden ja vastaavien kuljetuskalustona, Mäkelä kertoo.

Puolustusvoimille on tilattu uusia Patria 6x6 XA-300-ajoneuvoja, joista ensimmäiset tullevat tänä vuonna testikäyttöön.