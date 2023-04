Ukrainan eliittijoukot yrittivät viime lokakuussa yöllä lähteä pelastamaan Euroopan suurinta ydinvoimalaa Venäjän kynsistä. Tulokset olivat laihoja.

Ukrainan sotilas- ja tiedustelulähteet ovat kertoneet brittilehti The Timesille yksityiskohtaisesti Ukrainan erikoisoperaatiosta, jonka tarkoituksena oli vallata takaisin Venäjän miehittämä Zaporizzjan ydinvoimala.

Zaporizzjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Se sijaitsee Kaakkois-Ukrainassa Dnipro-joen itärannalla. Venäjän joukot valtasivat voimalan heti sodan alussa maaliskuussa.

Sodan aikana esimerkiksi Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on toistuvasti esittänyt huolensa ydinkatastrofin vaarasta ydinvoimalaa ympäröivien ja siihen kohdistuvien sotatoimien takia.

Ukrainan erikoisjoukot yrittivät maihinnousua Dniprojoen itärannalle lokakuun 19. päivänä. Siihen osallistui 600 ”eliittisotilasta” ja operaatiossa käytettiin 30:tä panssaroitua venettä, täynnä länneltä saatua aseavustusta.

Hyökkäyksen ajankohtana Venäjä oli pitänyt ydinvoimalaa hallussaan jo yli kuusi kuukautta ja se oli sieltä käsin pommittanut Ukrainan kaupunkeja rannan toisella puolella. Terrorin kohteeksi valikoitui myös Nikopolin kaupungin terästehdas.

Operaation asianomainen kertoo lehdelle, että he odottivat jalkaväellä suoritetun taistelun riittävän ydinvoimalan haltuun saamiseksi.

Eliittijoukko koostui Timesin mukaan esimerkiksi Ukrainan tiedustelupalvelu GUR:ista ja kokeneista taistelijoista Shamaani-pataljoonasta, muukalaislegioonasta ja erikoisyksikkö Krakenista.

– He eivät pystyisi käyttämään tykistöä meitä vastaan, koska tämä on ydinvoimala, Timesin haastattelema upseeri kuvaili taistelijoiden odotuksia ennen maihinnousuyritystä.

Operaatio alkoi yön hämärässä. Eliittijoukkoja oli kuitenkin vastassa Venäjän tiheä ja aggressiivinen puolustus. Miehittäjän puolustuslinja oli miinoitettu. Vesiteitse lähestyviä ukrainalaisia vastaan tulivat Venäjän panssarivaunut ja heitä alettiin ampua tykistötulella.

Kourallinen erikoisjoukkojen ryhmiä pääsi rantautumaan pienemmillä veneillään Venäjän miehitysalueelle aamunkoitteessa. Kolmen tunnin taistelun jälkeen sekin joutui perääntymään Enerhodarin kaupungin liepeiltä takaisin Ukrainan hallitsemille alueille.

– Pienillä ryhmillä etenimme, tunkeuduimme syvemmälle ja taistelimme niitä vastaan. Mutta suurella ryhmällä se oli mahdotonta, koska he väijyivät kaikkialla, erikoisjoukkojen upseeri kertoo brittilehdelle.

Maxar-yhtiön satelliittikuva Zaporizzjan ydinvoimala-alueesta elokuulta 2022.

Ennen Timesin haastattelua Ukrainan viranomaiset eivät ole tunnustaneet, että sen joukot olisivat kohdistaneet hyökkäystä ydinvoimalaan. Venäjän puolelta tapahtumista kerrottiin tuoreeltaan ja niistä raportoi myös yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo, mutta väitteisiin suhtauduttiin epäilevästi.

Times kertoo, että operaatiota on pidetty kiistanalaisena myös Ukrainan korkea-arvoisten virkamiesten keskuudessa.

Ukrainan valtion energiayhtiön Energoatomin johtaja Petro Kotin painottaa, että suorat ydinvoimalaan kohdistetut sotatoimet olisivat erittäin vaarallisia.

– Kaikki vauriot aiheuttaisivat säteilyä kansoille ja koko maailmalle, hän varoitti.

Samalla hän toteaa, että ydinvoimalalle suurin uhka on edelleen vallitseva Venäjän läsnäolo.

Hän kertoo, että venäläiset käyttävät sen valvontakeskuksia omana kasarminaan, pystyttävät tykistöasemiaan tehdasrakennusten katoille ja linnoituksiaan lähelle radioaktiivisten aineiden varastointipaikkoja.

He myös säilyttävät ammusrekkojaan ydinvoimalan reaktoreiden turbiinihalleissa.

– Olemme hätätilassa ja odotamme, kunnes jotain pahaa tapahtuu - ja se voi tapahtua milloin tahansa.

Euroopan suurin ydinvoimala on ollut Venäjän hallussa sodan alkuhetkistä lähtien.

Euroopan suurin ydinvoimala tarvitsee sähköä muun muassa reaktorien jäähdyttämiseen. Ydinvoimala on joutunut turvautumaan hätävirtaan jo kuudesti Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Viimeksi maaliskuussa hätävirtaan jouduttiin turvautumaan, kun ydinvoimalassa katkesivat sähköt Venäjän alkukuusta tekemän ohjusiskun myötä.

Times kertoo, että laitoksen työntekijät ovat raportoineet Venäjän kiduttaneen reaktorien turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa.

Esimerkiksi ennen Ukrainan suunniteltua operaatiota, 17. lokakuuta, Energoatom kertoi puolestaan Venäjän siepanneen kaksi reaktorien turvallisuudesta vastaavaa työntekijää.