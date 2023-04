Ukraina näyttää menettäneen ”Elämän tiensä” Bahmutissa – jäljellä vain mutaa

”Elämän tieksi” tituleerattu huoltoreitti on viimeisimpien tietojen mukaan nyt liian vaarallinen Ukrainan käytettäväksi, arvioi Ukrainan sodan tilannekartan ylläpitäjä John Helin.

Ukrainan hankala tilanne Bahmutissa näyttää kääntyneen hiljattain vain tukalammaksi, sillä esimerkiksi Britannian tiedustelutietojen mukaan venäläisjoukot ovat edenneet kaupungin keskustaan.

Britannian puolustusministeriöstä kerrottiin myös, että Ukrainalle tärkeät huoltoreitit ovat vakavasti uhattuna. Sosiaalisessa mediassa on sen jälkeen vielä levinnyt videoita, joissa väitetysti Bahmutiin johtavalla huoltoreitillä lojuu yksittäinen panssarivaunu sekä maastoautojen ja kevyempien kulkuneuvojen raatoja - kaikki Ukrainan kalustoa.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin toteaa, että videolla näkyy Khromoven kautta kulkeva tie Bahmutin luoteispuolella, joka on jo tovin ollut Venäjän tulenkantaman päässä.

Tilanne todella vaikuttaa olevan yhtä vaikea kuin miltä se videoilla näyttää.

– Selkeästi tie näyttää olevan poikki Venäjän tulituksen takia ja se on ollut pisimpään Venäjän ulottuvilla. Tien auki pitämiseksi on taisteltu, mutta nyt se tuskin on enää aktiivisessa käytössä.

Se ja kaupungin lounaislaidalla sijaitseva Ivanisvken kautta kulkeva tie, joka on ollut Ukrainan toinen pääasiallinen huoltoreitti, näyttävät nyt olevan liian vaarallisia käytettäväksi.

– Venäläiset ovat yltäneet Khromoven tielle maaliskuun ensimmäisestä viikosta alkaen. Viime aikoina kaupungin lounaispuolen taistelut ovat lähestyneet Ivanisken tietä. Sen käyttö edes hätätilanteessa näyttää nyt olevan mahdotonta, Helin arvioi.

Ivanisvken kautta kulkeva tie 0504 on kaksikaistainen maantie, joka yhdistää rajuja kokeneen Bahmutin läheiseen Kostyantynivkan kaupunkiin. Esimerkiksi Washington Post on aiemmin tituleerannut sitä ”elämän valtatieksi”, kun sen kautta on evakuoitu haavoittuneita ja kuljetettu kaatuneita sotilaita.

– Käsityksemme mukaan Ukraina ei voi nyt käyttää kumpaakaan näistä isommista teistä, Helin sanoo.

Ukrainalaissotilas kävelemässä Bahmutin kaupungin läheisyydessä sijaitsevalla tiellä 8. huthikuuta.

Bahmut on tällä hetkellä Ukrainan sodan verisin näyttämö. Kuva ukrainalaisjoukoista kulkemassa Bahmutin läheisyydessä.

Ukrainan huoltoreittien liikkumatila on kaventunut varsinkin viimeisimmän kuukauden aikana. Helinin mukaan Ukrainalla näyttäisi olevan huoltoaan varten jäljellä enää yksi peltojen läpi kulkeva hiekkatie, joka on tähän aikaan vuodesta äärimmäisen mutainen.

– Ei ole helppo tilanne, Helin tiivistää.

– Huolto on siirtynyt tälle yhdelle pikkutielle, joka kulkee tuolta laakson pohjalta. Kaupungin huolto on hoidettava nyt telaketjuilla kulkevalla kalustolla - pyörillä kulkevat ajoneuvot jäävät mutavelliin kiinni.

Alla twiitin upotuksessa video,jossa Helin kertoo näkyvän Bahmutin viimeinen käytössä oleva huoltoreitti.

Venäjä on sitonut merkittävästi oman armeijansa ja yksityisarmeija Wagnerin sotilaita Bahmutin valtaamiseen. Hyökkäys on sisältänyt verisiä taisteluita kuukausitolkulla, mutta vielä maaliskuun lopulla Venäjän eteneminen oli käytännössä pysähdyksissä.

Nyt Venäjän riveissä taistelevat joukot ovat edenneet kovempaa vauhtia kuin aiempina viikkoina. Ukrainan joukot on työnnetty kaupungin länsireunalle.

Huoltoreittien katkeaminen tarkoittaa sitä, että myös mahdollinen vetäytyminen olisi vaikeaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut, että Ukraina on piirityksen uhatessa valmis pohtimaan Bahmutista vetäytymistä. Toistaiseksi joukkojen vetäytymisestä ei ole raportoitu, vaan näyttää jopa siltä, että maa on toimittanut paikalle lisäjoukkoja.