Republikaanienemmistöinen edustajainhuone erotti mustat demokraattijäsenet sen jälkeen, kun kaksikko oli johtanut mielenosoitusta istuntosalissa. Kolmas demokraatti sai pitää paikkansa täpärästi.

Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltion edustajainhuone on erottanut kaksi demokraattijäsentään, kertovat muun muassa CNN ja uutistoimisto Reuters.

Justin Jones ja Justin Pearson johtivat yhdessä Gloria Johnsonin kanssa mielenosoitusta edustajainhuoneen istuntosalissa, minkä tarkoituksena oli vaatia tiukennuksia aselakeihin. Vaatimusten pontimena oli tuore joukkoampuminen Nashvillen kaupungissa tehtyyn kouluampumiseen, jossa kuoli kolme lasta ja neljä aikuista.

Johnson sai pitää paikkansa vain täpärästi äänin 65–30, kun erotukseen vaaditaan kaksi kolmasosaa äänistä. Kysyttäessä, miksi hän sai pitää paikkansa, Johnson kertoi sen olevan ”mahdollisesti liitoksissa ihonväreihimme.”

Jones ja Pearson ovat mustia, Johson taasen on valkoinen. Republikaaneilla on enemmistö osavaltion edustajainhuoneessa. Edustajainhuone on erottanut jäseniään vain kaksi kertaa sitten 1860-luvun.

– Vaadimme rynnäkkökiväärien kieltoa ja te vastaatte rynnäköimällä demokratiaa vastaan, Jones sanoi erottamiskeskustelussa.

Jones kävi keskustelussa läpi myös edustajainhuoneen muiden jäsenien rikoksia ja heihin kohdistuvia rikosepäilyjä sekä -tutkintoja.

– Puhutaan erottamisista. Vuosien ajan yksi kollegoistanne, joka myönsi olleensa lasten hyväksikäyttäjä, istui tässä salissa. Ei erottamista. Yksi jäsen, joka todettiin syylliseksi lähisuhdeväkivallasta, istuu tässä salissa. Ei erottamista.

– Olemme menettämässä demokratiaamme valkoiselle ylivallalle. Olemme menettämässä demokratiaamme patriarkaatille. Olemme menettämässä demokratiaamme heille, jotka haluavat ylläpitää status quota, joka on musertava meitä kaikkia muita ja meidän lapsiamme sekä syntymättömiä ihmisiä vastaan, Pearson sanoi CNN:n haastattelussa.

Erotuspäätöksiä perusteltiin sillä, että lainsäätäjät olivat ”tietoisesti ja tarkoituksellisesti aiheuttaneet häiriötä ja häpeää edustajainhuoneelle”.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kritisoi päätöstä Twitterissä.

– Tämä on järkyttävää, epädemokraattista ja ennenkuulumatonta.

Varapresidentti Kamala Harris vieraili Tennesseessä perjantaina ja aikoi tavata osavaltion lainsäätäjiä. Lisäksi lähes 50 eri järjestöä on kehottanut oppilaita marssimaan ulos kouluistaan solidaarisuuden osoituksena.