Venäjällä pidätetty Wall Street Journalin toimittaja sai syytteen vakoilusta

Evan Gershkovich on kiistänyt kaikki Venäjän turvallisuuspalvelun esittämät syytökset.

Venäjällä pidätetty yhdysvaltalaistoimittaja Evan Gershkovich on saanut syytteen vakoilusta Yhdysvaltain hyväksi, kertovat venäläiset uutistoimistot.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan Gershkovich otettiin kiinni hänen yritettyään hankkia salaista tietoa. Kiinnioton kerrottiin tapahtuneen Uralilla sijaitsevassa Jekaterinburgissa, noin 1 800 kilometriä Moskovasta itään.

Wall Street Journalin toimittajasta tuli viime kuun lopulla tiettävästi ensimmäinen vakoiluepäilyjen vuoksi vangittu ulkomainen toimittaja Venäjällä sitten Neuvostoliiton päivien. 31-vuotias Gershkovich on lehden Moskovan-toimituksen kirjeenvaihtaja. Hän on syntynyt Venäjällä, mutta muutti perheensä mukana lapsena Yhdysvaltoihin ja on Yhdysvaltojen kansalainen.

Uutistoimisto Tass kertoo lainvalvonta­viranomaisen sanoneen, että Gershkovich on kategorisesti kiistänyt kaikki syytteet ja sanonut tehneensä Venäjällä journalistisia töitä.

Myös Wall Street Journal on jyrkästi kiistänyt FSB:n esittämät syytökset ja vaatinut toimittajan välitöntä vapauttamista. Vapauttamista on vaatinut muiden muassa sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö on aiemmin kertonut olevansa huolissaan tapahtuneesta, joka järjestön mielestä vaikuttaa kostotoimelta. Järjestön mukaan Gershkovich tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria, joka on ollut tärkeässä roolissa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Jos Gershkovich todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa 20 vuoden tuomion.