Asemiehet iskivät kylään Nigeriassa – kymmeniä kuollut

Aseistautuneet miehet hyökkäsivät kylään ja surmasivat kymmeniä ihmisiä keskiviikkona Nigerian keskiosassa. Paikalliset viranomaiset kertoivat tapauksesta perjantaina.

Hyökkäys tapahtui Benuen osavaltiossa, jossa molemminpuoliset iskut maasta ja resursseista kilpailevien paimentolaisten ja maanviljelijöiden välillä ovat tavanomaisia.

Paikallishallinnon edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle perjantaina, että ruumiita oli löytynyt yli 40 ja monia ihmisiä oli vielä kateissa. Paikallishallinto syyttää tapahtuneesta paimenia, joiden se sanoo hyökänneen paikallisiin yhteisöihin kuluneen kuukauden aikana. Alueelle on lähetetty sotilaita tilanteen rauhoittamiseksi.

Iskun motiivi ei ole tiedossa. Benuessa kiistat viljelijöiden ja paimenien välillä ovat olleet kiivaita, koska maanviljelijät katsovat paimenten tuhoavan viljelymaata karjan laiduntamisen vuoksi.

Maan paimentolaisia edustava järjestö ei ole kommentoinut tapahtunutta.

Viranomaisten mukaan isku tapahtui iltapäivällä, kun ihmiset surivat päivää aiemmin surmattuja kolmea ihmistä.

Yhteisöjen välinen väkivalta on yksi turvallisuushaasteista, joita presidentiksi valitun Bola Tinubun on määrä ryhtyä ratkomaan. Vaaleissa oli pitkiä viivästyksiä, ja myös syytöksiä vaalivilpistä on esitetty.

Nigeriaa piinaavat myös yli vuosikymmenen kestänyt jihadistikonflikti maan luoteisosassa ja separatistien iskut kaakossa. Alueiden yhteisöissä väkivalta on laajentunut rikollisuuteen, kun raskaasti aseistautuneet hyökkääjät ryöstelevät kyliä ja kaappaavat joukoittain ihmisiä lunnaiden toivossa.