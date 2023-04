Venäjä väitetysti Bahmutin keskustassa – asiantuntijan mukaan Ukrainalla on pohdinnan paikka

Sodan tilannekartan ylläpitäjä kertoo, että venäläisjoukoista on jo videomateriaalia Bahmutin keskustassa.

Britannian sotilastiedustelun perjantaisen tilannepäivityksen mukaan Venäjä on saavuttanut uusia voittoja Bahmutin kaupungissa Itä-Ukrainassa.

Tilannepäivityksessä kerrotaan olevan ”hyvin todennäköistä”, että venäläisjoukot ovat edenneet kaupungin keskustaan ja valloittaneet Bahmutka-joen länsirannan. Eteneminen ”uhkaa vakavasti” Ukrainalle tärkeää huoltoreittiä kaupungista länteen.

Sotilastiedustelun mukaan on myös mahdollista, että Venäjän sotilasjohto ja Wagner-yksityisarmeijan komentajat ovat onnistuneet lopettamaan ”jatkuvan kiistansa” ja näin parantamaan yhteistyötään.

Lue lisää: Wagner julistaa ottaneensa Bahmutin haltuunsa – Ukrainalla eri näkemys

Bahmut on ollut jo kuukausien ajan yksi Venäjän hyökkäyssodan kiintopisteistä. Kaupungissa on käyty verisiä taisteluita, mutta vielä maaliskuun lopulla Venäjän eteneminen oli käytännössä pysähdyksissä.

Ukrainalaissotilaita kuvattuna Bahmutin lähistöllä maanantaina.

Sodan tilannekarttaa ylläpitävän John Helinin mukaan sotilastiedustelun puhe venäläisten ”hyvin todennäköisestä” etenemisestä on turhan varovaista.

– Meillä on jo videomateriaalia venäläisistä Bahmutin keskustassa. Taistelu kaupungissa on selkeästi kiihtynyt, ja venäläiset etenevät kovempaa vauhtia kuin muutaman viime viikon aikana.

John Helin ylläpitää tiiminsä kanssa sodan tilannekarttaa.

Ei ole täysin varmaa tietoa siitä, miksi Venäjä on jäykemmän vaiheen jälkeen saanut hyökkäykseensä lisäpontta. Helin löytää tilanteeseen muutaman mahdollisen selityksen.

– Jotkin lähteet väittävät, että alueella on tehty joukkorotaatiota. Venäläiset olisivat siis lähteneet tuoreilla joukoilla uudestaan hyökkäämään, Helin toteaa.

Sotilastiedustelun mainitsema Wagnerin ja Venäjän sotilasjohdon yhteistyö voi osaltaan selittää tilannetta.

– Venäjän eteneminen ja tykistötulen parempi toimiminen kertoo jotain siitä, että jotain on muuttunut. On vaikea sanoa, onko kyse Wagnerin roolin vähentymisestä vai yhteistoiminnan parantumisesta. Hyökkäystoiminta on kuitenkin saatu parempaan kuntoon.

Ukrainalaissotilaita Bahmutin ympäristössä helmikuussa.

BAHMUTIN merkitys on Helinin mukaan enemmän symbolinen kuin sotilaallinen. Kyseessä on toki tärkeä risteyskaupunki, mutta sodan suurta kuvaa tilanne kaupungissa ei muuta.

– Keskustan menettämistä suuremman ongelman muodostavat Volodymyr Zelenskyin lausunnot, joissa on puhuttu Bahmutin määrittelevän Ukrainan puolustustaistelua.

Tiistaina presidentti Zelenskyi tosin kertoi, että Ukraina on piirityksen uhatessa valmis pohtimaan Bahmutista vetäytymistä. Ukrainalaisten seuraavia liikkeitä on vaikea ennustaa.

” Ukrainalaisten täytyy kysyä itseltään, halutaanko kaupungista pitää kiinni lisäjoukoilla vai vetäytyä.

– Bahmutia voidaan yrittää vahvistaa, mutta huoltotiet ovat uhan alla. Lisäjoukkojen tuominen kaupunkiin voi olla vaikeaa. Toisaalta kaupungista vetäytyminenkin voi huoltoteiden uhkaamisen takia olla haastavaa, Helin sanoo.

Jos Venäjä jatkaa etenemistään, Ukraina joutuu vakavan pohdinnan eteen.

– Ukrainalaisten täytyy kysyä itseltään, halutaanko kaupungista pitää kiinni lisäjoukoilla vai vetäytyä. Toistaiseksi lisäjoukkoja on tuotu.