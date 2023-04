Brittitiedustelu: Venäjä on todennäköisesti edennyt Bahmutin keskustaan

On luultavaa, että Ukrainalle avainasemassa oleva kaupungin länsipuolella sijaitseva huoltoreitti on vakavasti uhattuna.

Venäjän joukot ovat hyvin todennäköisesti edenneet Ukrainan itäosassa sijaitsevan Bahmutin kaupungin keskustaan, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Lisäksi on todennäköistä, että venäläisjoukot ovat vallanneet kaupunkia halkovan Bahmutkajoen länsirannan.

On myös luultavaa, että Ukrainalle avainasemassa oleva kaupungin länsipuolella sijaitseva huoltoreitti on vakavasti uhattuna.

Venäjän hyökkäys Bahmutissa oli ollut jumiutuneena maaliskuun loppupuolelta lähtien, mutta viime päivinä venäläisjoukot ovat ministeriön mukaan jälleen edenneet alueella.

Ministeriö arvioi, että alueelle on luultavasti lähetetty vahvistuksena muun muassa laskuvarjojoukkoja, minkä lisäksi Venäjä käyttää tykistöä jälleen viime aikoja tehokkaammin alueella.

Ukrainan joukkoja Bahmutissa.

Ministeriön mukaan on mahdollista, että venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin ja Venäjän puolustusministeriön komentajat ovat saaneet aikaiseksi tauon kiistassaan ainakin paikallisesti ja parantaneet keskinäistä yhteistyötä.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on jo esittänyt jo aiemmin tässä kuussa kovia väitteitä Bahmutin taisteluista. Hän on väittänyt jo useita päiviä sitten, että kaupungin hallintorakennus olisi palkkasotilasyhtiön hallinnassa ja näin ollen ryhmä olisi vallannut Bahmutin ”oikeudellisessa mielessä”. Muutama viikko sitten Prigozhin väitti Venäjän hallitsevan noin 70 prosenttia Bahmutista.

Venäjän etenemistä Bahmutin alueella on leimannut Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön välinen vääntö. Prigozhin on kritisoinut maan asevoimia useaan otteeseen ja väittänyt muun muassa, että puolustusministeriö ei ole toimittanut Wagnerin joukoille ammuksia, mikä on haitannut etenemistä alueella.