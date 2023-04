Nämä uudet panssari­vaunut ovat Ukrainan toivo – muutos on kuin vaihto Ladasta Mersuun

IS vieraili puolalaisessa panssariprikaatissa, joka kouluttaa Ukrainan asevoimia käyttämään Leopard 2 -vaunuja. Muutos on kuin vaihto Ladasta Mersuun, kuvailee kouluttaja.

Swietoszow

He ovat monissa taisteluissa kokeneita, hyvin motivoituneita ja nopeita oppimaan.

Näin kouluttajat kuvaavat ukrainalaisia sotilaita, jotka harjoittelevat länsimaisten Leopard 2 -taistelu­panssari­vaunujen käyttöä, huoltoa ja taktiikkaa Puolan asevoimien 10. Panssaroidussa ratsuväkiprikaatissa Swietoszowissa.

Leopard-kurssi on jo toinen, ja lisää järjestetään tarpeen mukaan. Koulutus on kansainvälinen yhteisponnistus. Opetusta antavat puolalaiset, kanadalaiset ja norjalaiset panssarisotilaat.

Ukrainalaissotilaat eivät esiinny tunnistettavissa kuvissa eivätkä kerro nimeään. Heidän tarkka lukumääränsä ja kotiyksikkönsä ovat IS:n tiedossa, mutta tietoja ei julkaista operaatio­turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Leopard 2A4 jyrisee harjoituskentällä Swietoszowissa. Vaunu on ukrainalaisten panssarisotilaiden koulutuskäytössä.

Taistelijanimeä Kordon käyttävä ukrainalaissotilas kiittää Suomea raivauspanssarivaunuista.

Vain yksi ukrainalaisista, taistelunimeltään Kordon, antaa IS:lle haastattelun prikaatin harjoituskentällä. Hän on keski-ikäinen, tummatukkainen ja hoikka sotilas. Päässä on pipo, ja kasvojen alaosan peittää putkihuivi.

Kordon kehuu Leopard 2:ta.

– Leopard 2:ssa on paras tulenhallinta­järjestelmä. Voimme havaita vihollisen kaukaa, noin neljän kilometrin päästä. Se parantaa tilannettamme huomattavasti, Kordon sanoo.

Ukraina on jo saanut pienen määrän Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, joita se valmistautuu käyttämään taisteluissa hyökkääjää vastaan. Leopard 2 on teknisesti edistyneempi ja paremmin suojattu kuin venäläisten yleisimmin käyttämät T-sarjan vaunut.

Koulutuskeskuksen huoltohallissa oppilaat pääsevät tutustumaan läheisesti Leopard 2 -vaunujen tekniikkaan.

Leopardin V12-dieselmoottorissa on tehoa noin 1 500 hevosvoimaa.

Leopardeista, brittiläisistä Challenger 2 -vaunuista ja Yhdysvaltain Abrams-vaunuista muodostetaan Ukrainassa panssarivaunu­pataljoonia. Niistä pitäisi hioa taistelukykyisiä yksiköitä, joiden huolto- ja korjaustoiminta sujuu sodan oloissa. Se on vaativa tehtävä.

Kykenevätkö uudet panssariyksiköt kääntämään sodan kulun Ukrainan voitoksi? Sitä ei vielä tiedetä. Toivoa ne kuitenkin antavat, ja kovaa hyökkäysvoimaa.

Suomi ei ole luovuttanut Ukrainalle taistelu­panssari­vaunuja. Sen sijaan Ukraina on saanut Suomesta kuusi Leopard 2:n alustalle rakennettua raivaus­panssari­vaunua. Tämän erikoisvaunun etuosassa on järeä raivausaura, joka siirtää miinat syrjään ja avaa tien perässä tuleville taistelu­panssari­vaunuille ja muille ajoneuvoille.

– Ukrainassa on paljon miinakenttiä. Nämä laitteet ovat hyvin tärkeitä armeijallemme. Niille on paljon käyttöä, Kordon sanoo ja kiittää Suomea tuesta.

Leopard-koulutuskeskus perustettiin vuonna 2007. Uutta simulaattoritekniikkaa keskus sai vuosina 2016–2017.

Kordon valottaa hieman omaa taustaansa ja kertoo olevansa reserviläinen, joka Venäjän hyökätessä lähti satojen tuhansien muiden ukrainalaisten kanssa puolustamaan maata. Taistelutehtävät ovat heittäneet hänet moniin koviin paikkoihin, muun muassa Lymaniin ja Lysytshanskiin. Omaa tehtäväänsä tai sotilasarvoaan hän ei kerro.

Usko Ukrainan voittoon on säilynyt.

– Meidän motivaatiomme on korkealla. Meillä kaikilla on perhe kotimaassa. Haluamme saada alueemme takaisin niin pian kuin mahdollista.

Kapteeni Konrad Stefanovicz on yksi ukrainalaisten kouluttajista.

Puolalainen kapteeni Konrad Stefanovicz kertoo, että ukrainalaiset pyritään kouluttamaan mahdollisimman pikaisesti taistelukelpoisiksi miehistöiksi ja vaunujensa huoltajiksi. Normaalitilanteessa 45 vuorokautta kestävä Leopard-kurssi on lyhennetty yhden kuukauden mittaiseksi.

Kiireen vuoksi koulutustahti on hyvin tiukka.

– Ukrainalaiset tekevät kuusipäiväistä viikkoa, ja työpäivät ovat 12 tunnin mittaisia, Stefanovicz sanoo.

– He ovat nopeita oppimaan: kaikki ovat kokeneita panssarimiehiä. Palattuaan kotiin koulutuksesta he pystyvät hyödyntämään Leopardeja täysimääräisesti taistelussa.

Uuteen tekniikkaan perehtyminen vaatii aikaa ja yhteistyötä. Kielimuuri ei ole kovin korkea: ukrainalaiset ja puolalaiset ymmärtävät toisiaan kielisukulaisuuden vuoksi.

Ukrainalaisten käyttämä neuvostoliittolainen T-64- ja T-72-vaunukalusto on kapteeni Stefanoviczille tuttua. Puola sai ensimmäiset Leopard-vaununsa 2000-luvun alkupuolella.

Näin kapteeni vertailee vanhoja vaunuja Leopard 2:een:

– Ne ovat kuin Volgia tai Ladoja. Leopard 2 on Mercedes. En tunne yhtäkään sotilasta, joka olisi siirtynyt Leopardeihin ja haluaisi vaihtaa takaisin vanhaan kalustoon.

Puolalainen kouluttaja valvoo vaunumiehistön toimintaa tornisimulaattorissa.

Ukrainalaisille uutta on se, että Leopardeissa on nelihenkinen miehistö. Tutuissa neuvostovaunuissa on vain kolme miehistön jäsentä: johtaja, ampuja ja ajaja. Pääasetta, panssari­vaunu­kanuunaa, syöttää automaattinen latauslaite.

Leopardeissa sen sijaan on johtajan, ampujan ja ajajan lisäksi vielä lataaja, jonka tehtävänä on ottaa haluttu ammus säiliöstä ja ladata vaunun 120 millimetrin Rheinmetall-kanuuna.

– Tämä on paljon luotettavampi tapa toimia kuin automaattilataus, Stefanovicz kertoo.

– Automaattinen latauslaite voi mennä epäkuntoon.

Neljännen jäsenen sulauttaminen vaunumiehistöön tuottaa Stefanoviczin mukaan ukrainalaisille jonkin verran haasteita.

Taistelussa koko vaunumiehistön on toimittava täysin saumattomasti. Sitä harjoitellaan aluksi Leopard-koulutuskeskuksen tornisimulaattorissa. Torni pyörii, ja laite simuloi laukauksen. Harjoitusammukset pitävät kovaa kolinaa, kun ne putoavat kanuunasta alas ränniin ja metalliseen säiliöön.

Oppilaat saavat erilaisia tehtäviä simulaattorissa ennen siirtymistä oikean kaluston käyttöön harjoituskentällä. Kouluttajat seuraavat suorituksia.

Koulutuskeskuksessa oppia saavat sekä kurssilaiset että kouluttajat. Ukrainalaisilla on tuoreita kokemuksia panssarivaunujen käytöstä rintamalla ja taisteluista venäläisiä panssarijoukkoja vastaan.

– Olemme oppineet ukrainalaisilta esimerkiksi pimeätoimintaa ja yötähtäimen käyttöä sekä miehistön toimintatapoja: tehtävien vaihtamista vaunussa. Johtajan on esimerkiksi osattava ajaa vaunua ja käyttää kanuunaa. Taisteluissa voi tulla vastaan erilaisia tilanteita, Stefanovicz selittää.

Monitori näyttää, kuinka ajaja istuu Leopard-simulaattorissa.

Vääpeli Marcin Chrabaszcz on samaa mieltä kuin kapteeni Stefanovicz.

– Ukrainalaiset ovat saaneet paljon kokemusta oikeista taisteluista. Voimme opettaa toinen toistamme. Me koulutamme heitä käyttämään Leopardeja. He opettavat meitä toimimaan tositilanteessa, Chrabaszcz sanoo.

– Tällä kurssilla oppilaat tulevat ukrainalaisesta valioyksiköstä.

T-64-vaunuin varustettu valioyksikkö kohtasi heti Venäjän hyökkäyssodan alussa itseään miesmääräisesti noin kymmenen kertaa isomman vastustajan: venäläisen yhdistetyn armeijan. Ukrainalaiset saivat merkittävän torjuntavoiton.

Kun yhdistää ukrainalaisten taidon ja kokemuksen länsimaiseen panssarivaunuteknologiaan, voi edessä olla jopa pysyvä käänne rintamilla Ukrainan hyväksi.

Voittoon on kuitenkin vielä pitkä matka.

– Tilanne on yhä edelleen hyvin vaikea meille, Kordon sanoo.

– Jos saamme lisää aseita ja tykistöjärjestelmiä, voimme saada sodan päätökseen tämän vuoden aikana, Kordon uskoo.