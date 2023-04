Verkkomedia: Miljardööri on rahoittanut Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarin luksuslomia

ProPublica-verkkosivuston mukaan konservatiivinen tuomari Clarence Thomas on saattanut saada yli puolen miljoonan dollarin edestä matkoja ja lahjoja.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Clarence Thomas on vuosien ajan käynyt republikaanimiljardöörin rahoittamilla luksuslomilla, kertoo voittoa tavoittelematon, tutkivaa journalismia tekevä ProPublica-verkkomedia.

Jutun mukaan Thomas on käynyt muun muassa jahtiseikkailulla Uudessa-Seelannissa ja yksityiskoneella Indonesiassa.

Thomas on korkeimman oikeuden pitkäaikaisin tuomari ja vankkumaton konservatiivi.

ProPublican haastatteluihin, valokuviin ja muihin asiakirjoihin pohjautuvan selvityksen perusteella Thomas on saattanut ottaa vastaan yli puolen miljoonan dollarin edestä matkoja ja muita lahjoja kiinteistöpohatta Harlan Crow’lta. Kaksikko on kahden viime vuosikymmenen aikana käynyt yhdessä esimerkiksi vain miehille tarkoitetussa erämaalomakohteessa Kaliforniassa sekä tiluksilla Texasissa ja New Yorkissa.

Crow kertoi ProPublicalle antamassaan lausunnossa, että hänen lahjansa Thomasille eivät poikkea siitä vieraanvaraisuudesta, jota hän puolisonsa kanssa osoittaa myös monille muille läheisille ystävilleen, ja että miehet eivät koskaan ole keskustelleet käsittelyssä olevista tapauksista.

New York Times kutsui Thomasin ja Crow’n ystävyyssuhdetta ”epätavalliseksi ja eettisesti arkaluonteiseksi” jo vuonna 2011.

Jutussa kerrotaan, että Crow on tehnyt yli 10 miljoonan dollarin edestä lahjoituksia republikaanien poliittisille ryhmille, mukaan lukien puoli miljoonaa dollaria Thomasin vaimon Ginni Thomasin perustamalle konservatiiviselle lobbariryhmälle. Ginni Thomasin toiminta politiikassa on niin ikään herättänyt huomiota, sillä hänen on uutisoitu osallistuneen ex-presidentti Donald Trumpin pyrkimyksiin kumota laittomasti vuoden 2020 presidentinvaalien tulos.

Thomas nimettiin korkeimpaan oikeuteen vuonna 1991.

Thomas oli mukana kumoamassa aborttioikeuden turvannutta Roe vastaan Wade -päätöstä viime vuonna. Hän meni muita tuomareita pidemmälle vaatiessaan, että korkeimman oikeuden pitäisi tarkastella uudelleen linjauksiaan samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja ehkäisystä.

Tuomioistuimen avoimuuden lisäämistä ajava Fix the Court -kampanjaryhmä sanoo tiedotteessaan uutisen osoittavan, että korkein oikeus on maan hallinnon vähiten vastuunalainen osa.